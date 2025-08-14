Γιατί μιλούν και προκαλούν ανθρώπους που καταστρέφονται;

Γιατί υπάρχουν πολιτικοί που δεν σέβονται τον πόνο των ανθρώπων και αποφαίνονται για τις αιτίες των καταστροφών ενώ είναι άσχετοι (άσχετες);

Όταν καίγεται το σύμπαν, οι πολιτικοί (πρέπει να) σιωπούν. Άλλωστε, τι να πουν εκτός από το να προπαγανδίσουν;

Πρέπει να μιλούν οι πυροσβέστες, που ξημεροβραδιάζονται στα μέτωπα των πυρκαγιών και εξουθενωμένοι αναζητούν μερικά λεπτά για να πάρουν ανάσες και να ανακτήσουν δυνάμεις. Για να συνεχίσουν. Αλλά αυτοί δεν μιλούν.

Πρέπει, προπαντός, να μιλούν οι άνθρωποι που υφίστανται την καταστροφή, γιατί αυτοί θα ζήσουν αύριο με κατεστραμμένες τις περιουσίες τους. Και εξοργίζονται όταν ακούνε και διαβάζουν υπουργούς να προπαγανδίζουν την «άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού», την ώρα που εκείνοι ζουν τον πύρινο εφιάλτη.

Οι πυρκαγιές στην Αχαϊα ξεκίνησαν την Τρίτη το απόγευμα. Δεν κάηκαν μόνο σπίτια σε χωριά και αγροτικές εκτάσεις. Η Κάτω Αχαγιά είναι μια μικρή πόλη που γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Η φωτιά έφτασε σε (ας το πούμε έτσι) προάστια της Πάτρας. Τα Βραχνέικα και τα Τσουκαλέικα, που εκκενώθηκαν, είναι κάτι σαν τον Άλιμο, το Ελληνικό και τη Γλυφάδα στην Αθήνα. Το απόγευμα της Τετάρτης άλλη φωτιά απειλούσε άλλα προάστια της πόλης, εκκενώθηκε προληπτικά ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Οι φωτιές, λοιπόν, από τα δάση μετακομίζουν στις πόλεις. Κάτι δεν πάει καλά.

Το μεσημέρι της Τετάρτης ένας υφυπουργός, που εκλέγεται στο νομό Αχαΐας, έκανε μια ανάρτηση στο facebook:

«16 πτητικά μέσα είναι εδώ και επιχειρούν ασταμάτητα στην περιοχή μας. Και ενισχύονται συνεχώς! Και εκατοντάδες οχήματα και μονάδες στο έδαφος. Τη μάχη θα την κερδίσουμε!».

Σε άλλη ανάρτηση προανήγγειλε τη μετάβαση στην περιοχή κυβερνητικού κλιμακίου την προσεχή Δευτέρα, 18 Αυγούστου.

Τα σχόλια αποκάτω ήταν από οργισμένα έως απαξιωτικά. Ακόμα και ψηφοφόροι της ΝΔ αμφισβητούσαν όσα έγραψε, ιδιαίτερα για τα εναέρια μέσα.

Ένα άλλο κυβερνητικό στέλεχος, ευρισκόμενο σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, αποφάνθηκε ότι για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές φταίει ο χαμηλός αριθμός εθελοντών. Εισέπραξε ανάλογες αντιδράσεις.

Τρίτη κυβερνητική «παρέμβαση»: ο πρωθυπουργός πήγε στο Συντονιστικό Κέντρο. Και από την κυβέρνηση ανακοίνωσαν ότι «βρίσκεται στο γραφείο του». Γιατί; Για να μην του πουν ότι βρίσκεται σε διακοπές; Ευτυχώς ο πρωθυπουργός, φρονίμως ποιών, δεν έκανε καμιά δήλωση για την «ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού».

Δεν ξέρουμε γι’ αυτήν την ετοιμότητα. Μπορεί να είναι καλή, μπορεί και όχι. Δεν είναι της παρούσης. Το ερώτημα είναι γιατί υπάρχουν πολιτικοί- συνήθως άσχετοι με το αντικείμενο- που δεν σέβονται τη στιγμή και τον πόνο των ανθρώπων και επιδίδονται σε προπαγανδιστικά, αυτοεπαινετικά, σχόλια ή αποφαίνονται για τις αιτίες των καταστροφών ενώ είναι άσχετοι(άσχετες). Γιατί δεν τηρούν τον κανόνα που λέει ότι σε τέτοιες στιγμές «η σιωπή είναι χρυσός»; Ας αφήσουν για άλλες τους αυτοεπαίνους.

Όπως έχει πει ο Γάλλος ηθοποιός René Coluche, «απ’ όλους αυτούς που δεν έχουν τίποτα να πουν, οι πιο συμπαθείς είναι αυτοί που σωπαίνουν»…