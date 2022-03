Η υπερβάλλουσα ανοησία της κυρίας Μενδώνη: Πνίξτε τους Κύκνους στη Λίμνη…

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για την εισβολή στην Ουκρανία και πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, όπως(πρέπει να) γίνεται με όλους τους ηγέτες που διατάζουν πολεμικές επιχειρήσεις σε βάρος κυρίαρχων κρατών.

Ο Πούτιν και η Ρωσία θα πληρώσουν το τίμημα, αφού ήδη τούς έχουν επιβληθεί βαριές κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ετσι πρέπει να γίνει τώρα κι ας μην έγινε το ίδιο στο πρόσφατο και απώτερο παρελθόν, όταν άλλες χώρες και οι ηγέτες τους έκαναν το ίδιο: εισέβαλαν ή απλώς βομβάρδισαν άλλες κυρίαρχες χώρες.

ADVERTISING

Όμως, παρατηρούμε ορισμένες ακρότητες, που τίποτα δεν προσφέρουν στην υπόθεση της ειρήνης. Τι εξυπηρετεί, άραγε, η εμπλοκή του Αθλητισμού και του Πολιτισμού στις κυρώσεις που επιβάλλονται στη Ρωσία; Ποιος θα κερδίσει και τι θα κερδίσει αν αποκλειστούν οι ρωσικές ομάδες από τις διεθνείς διοργανώσεις; Είναι επικίνδυνοι οι Ρώσοι αθλητές; Είναι πράκτορες του Πούτιν και πρέπει να τιμωρηθούν, επειδή εκείνος εισέβαλε στην Ουκρανία; Και πόσο, άραγε, θα βοηθήσει την υπόθεση της ειρήνης η απαγόρευση εκδηλώσεων στις οποίες πρωταγωνιστούν Ρώσοι καλλιτέχνες και συγκροτήματα;

Διαβάζουμε την εξής ανακοίνωση:

« Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, έδωσε σήμερα οδηγίες να ανασταλεί οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμός ή συζήτηση εκδηλώσεων με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς. Σημειώνεται ότι η ήδη αναβληθείσα εκδήλωση του Gala Όπερας που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 3 Μαρτίου, ακυρώνεται, όπως και η μετάδοση της παράστασης «Η Λίμνη των Κύκνων», στο πλαίσιο του κύκλου The Bolshoi Ballet Live from Moscow, την Κυριακή 6 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron - The Athens Concert Hall “

Πόσο άδειος πρέπει να είναι ο εγκέφαλος που εμπνεύστηκε αυτήν την πρωτοφανή απαγόρευση; Πού αποβλέπει, άραγε; Η Λίμνη των Κύκνων είναι προπαγανδιστικό έργο του Πούτιν; Θα τρίζουν τα κόκαλα του Τσαϊκόσφκσι.

Και πού θα σταματήσει, άραγε, αυτό το κυνήγι μαγισσών; Θα κόψουμε τις παραστάσεις με έργα τον Τσέχοφ; Θα απαγορεύσουμε τα βιβλία του Τολστόι και του Ντοστογέφσκι; Θα σηκωθούν από τους τάφους τους η Αννα Καρένινα και οι Αδελφοί Καραμαζόφ.

Η κυρία Μενδώνη είναι-δυστυχώς, αλλά είναι- υπουργός μιας χώρας με έναν από τους πιο μεγάλους πολιτισμούς στον κόσμο. Δεν έχει δικαίωμα να τον εμπλέκει στις πολιτικές σκοπιμότητες.

Δεν θα πληγεί ο Πούτιν από τέτοιες ανόητες αποφάσεις, που προδίδουν αχρείαστο φανατισμό. Εκτός αν μας πουν ότι οι Ρώσοι αθλητές είναι πράκτορες του Πούτιν και η Λίμνη των Κύκνων κάνει ρωσική προπαγάνδα. Μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει ακόμα.

Με τέτοιες αποφάσεις δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που έχει πει ο Αυστριακός συγγραφέας Κάρλ Κράους: «Οταν ο ήλιος του πολιτισμού είναι χαμηλά στον ορίζοντα, ακόμα και οι νάνοι ρίχνουν μεγάλες σκιές»…

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις