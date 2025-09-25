Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αποκτήσει σοβαρή προοπτική αν δεν ανακτήσει την πρόσβαση του στο κεντρώο ακροατήριο. Ναι, είναι το ακροατήριο που στήριξε τον Μητσοτάκη και τώρα μένει ανέστιο ή θα επιλέξει εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία ελλείψει εναλλακτικής λύσης.

Πρώτα τα αυτονόητα. Η Άννα Διαμαντοπούλου δεν προσέβαλε τη Μαρία Καρυστιανού, ούτε χρησιμοποίησε επί ματαίω το όνομά της. Έδωσε ένα πολύ εύστοχο παράδειγμα ώστε να δείξει ποιο δρόμο οφείλει να αποφύγει το ΠΑΣΟΚ, αν θέλει να ανακτήσει προοπτική διακυβέρνησης.

Όταν η Διαμαντοπούλου λέει «να μη γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου», δεν μέμφεται πρόσωπα, αλλά το πολιτικό αποτύπωμα που αφήνει ο ακτιβισμός τους. Διότι, πράγματι, μπορείς να βγάλεις ένα εκατομμύριο ανθρώπους στο δρόμο. Αλλά ο ουρανός φωτίζεται από πυροτεχνήματα, όχι από το φως μίας καινούργιας μέρας.

Η Διαμαντοπούλου έχει δίκαιο. Και ας δέχεται συχνά βολές για δήθεν σύμπλευση με τον Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αποκτήσει σοβαρή προοπτική αν δεν ανακτήσει την πρόσβαση του στο κεντρώο ακροατήριο. Ναι, είναι το ακροατήριο που στήριξε τον Μητσοτάκη και τώρα μένει ανέστιο ή θα επιλέξει εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία ελλείψει εναλλακτικής λύσης. Διότι η Διαμαντοπούλου γνωρίζει καλά ότι όταν ο ψηφοφόρος φτάνει στην κάλπη, αυτό που αγοράζει, όταν πρόκειται για τη διακυβέρνηση, είναι η προοπτική, όχι η διαμαρτυρία.

Οταν το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε και αυτό, ακολουθώντας τους άλλους, στο βαγόνι «με το παράνομο φορτίο», στις δημοσκοπήσεις βρήκε την αμηχανία των κεντρώων. Και αυτό συνέβη επειδή, με την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ νόμιζαν ότι θα έχουν μαζική εισροή ψηφοφόρων του Πολάκη. Και κάπως έτσι, το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης με προγραμματικό λόγο, βρέθηκε να τρέχει πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ε, αυτό κόστισε δημοσκοπικά. Εκεί που ο κεντρώος σκεφτόταν να φύγει από τον Μητσοτάκη και να πάει στο ΠΑΣΟΚ, τώρα λέει να κάτσει στο σπίτι του.

Και το ερώτημα είναι πώς θα φτάσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές καθώς, όπως φαίνεται, μπορεί η αναμέτρηση για την προεδρία του να ανανέωσε τη θητεία του Ανδρουλάκη, όμως συνεχίζεται στο παρασκήνιο. Ο Γερουλάνος δίνει δύο μήνες διορία για να κινηθεί ο δείκτης των δημοσκοπήσεων, ο Δούκας κάτι μουρμουρίζει και η Διαμαντοπούλου προσπαθεί να θέσει τα πράγματα σε μία άλλη βάση.

Κάποιοι πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εξαντληθεί ως brand, παραπέμπει στο παρελθόν, είναι περισσότερο δημοφιλές ως meme παρά ως κόμμα εξουσίας. Σωστά όλα αυτά. Ομως για να διεκδικήσει κάτι απτό έχει μόνο μία επιλογή. Να αντιγράψει τον Μητσοτάκη του 2019, όχι τον Τσίπρα του 2015. Τώρα είναι σαν να προσπαθεί να πάρει κάτι και από τους δύο.