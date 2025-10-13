Υστερόγραφα (Φθινοπωρινά)…

Ο Τράμπ, οι νοικοκυραίοι και οι εστέτ στον Αγνωστο Στρατιώτη (…κι ένα ολίσθημα σε έλαια σιλικόνης)

1) Έρχεται η σειρά μας; Οι ερπύστριες του ειρηνοφόρου Τραμπ επιβάλλουν δια της ισχύος βολικές για την Υπερδύναμη διευθετήσεις, αδιαφορώντας για τις «λεπτομέρειες».

Έτσι, οι θετικές εντυπώσεις-τέρμα το μακελειό στη Γάζα- κλέβουν την παράσταση αφήνοντας στην άκρη βασικά στοιχεία ιστορικού χαρακτήρα για το Παλαιστινιακό. Και βέβαια για την προοπτική σχετικά με την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους.

Η εμμονική διάθεση του Πλανητάρχη για fast track διευθετήσεις σε προβληματικές περιοχές ουδόλως αποκλείει- ίσα ίσα προϊδεάζει- για πιθανή σαρωτική παρέμβαση στα δικά μας. Το Κυπριακό και τα Ελληνοτουρκικά.

Οι «λεπτομέρειες» (εισβολή της Τουρκίας και κατοχή στην Κύπρο, casus belli και αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών νησιών κ.α.) υπάρχει κίνδυνος να μπουν στην άκρη. Και να πρυτανεύσει η λογική του πενήντα-πενήντα (π.χ. συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο) στο όνομα διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

Κινδυνώδης προοπτική για τη χώρα μας, ειδικά αν ληφθούν υπόψιν ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας, τα χαϊδολογήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα και φυσικά η ροπή του Τραμπ να επουλώνει όπως όπως πληγές και να διαμορφώνει κατά το δοκούν νέους γεωπολιτικούς σχηματισμούς.

2) Αντιπερισπασμός-φάρσα: Εν αρχή, κάποιοι εστέτ της κακιάς ώρας. Που «δεν είδαν» την θυσιαστική απεργία πείνας του αποφασισμένου πατέρα στον Άγνωστο Στρατιώτη ούτε νοιάστηκαν για τα προκλητικά φάλτσα λειτουργών της Δικαιοσύνης και της κυβέρνησης στο θέμα των Τεμπών-και ειδικά σε ο,τι αφορά τα αιτήματα για εκταφή.

Ανήσυχοι από την λαϊκή δυναμική συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι επιστράτευσαν το περίσσευμα της δυσανεξίας τους προς πάν το λαϊκόν, μιλώντας απαξιωτικά-με απέχθεια- για τσαντίρια.

Χρυσή ευκαιρία για τους «νοικοκυραίους» της κυβέρνησης. Με τόσα ζητήματα ανοιχτά(ΟΠΕΚΕΠΕ, αγροκτηνοτρόφοι σε συναγερμό, ακρίβεια κλπ) ο Άγνωστος προσέφερε μια θαυμάσια ευκαιρία αντιπερισπασμού.

«Κατέβασαν» τον στρατό στο Σύνταγμα χωρίς να νοιάζονται για τον ανατριχιαστικό συμβολισμό της αδι-ανόητης επιλογής τους. Και όταν είδαν τις σφοδρές αντιδράσεις αναγκάστηκαν πανικόβλητοι να καταφύγουν σε…διευκρινίσεις ιλαρού χαρακτήρα.

Όμως πέραν του αντιπερισπασμού, εκείνο που αναδύεται για πολλοστή φορά είναι ο τρόμος των κρατούντων απέναντι στην διεκδικητική δυναμική της κοινωνίας. Τους ταράζει. Όπως και τους εστέτ της κακιάς ώρας…

3) Ολίσθημα: Γλίστρησε στα έλαια σιλικόνης το ΚΚΕ και έδωσε την ευκαιρία στον Άδωνι Γεωργιάδη να πανηγυρίζει. Ο βουλευτής του Νίκος Καραθανασόπουλος ήταν σαφής στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα(αποδίδουμε την ουσία της άποψής του):

Δόθηκε εντολή από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων να κατευθυνθεί η έρευνα προς το ξυλόλιο κι όχι προς τα έλαια σιλικόνης διότι αυτό θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα στις εταιρείες σιλικόνης και, επομένως, σε όλα τα τραίνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι προφανές ότι η εμμονή του ΚΚΕ να επιρρίπτει την ευθύνη για όλα στην ΕΕ αποτυπώνεται και στην ατυχέστατη άποψη που εξέφρασε ο βουλευτής του. Δυστυχώς για το ΚΚΕ η σφοδρή αντίδρασή του στα πανηγυρικά σχόλια του υπουργού Υγείας, δεν απαντάει επι της ουσίας των δηλώσεων Καραθανασόπουλου.

Μια απλή παράθεση όσων διετύπωσε θα αρκούσε, αν όντως δεν υπήρχε πρόβλημα. Αντ΄ αυτού κυριάρχησαν οι καταγγελτικοί τόνοι, αλλά δεν έλειψε και το καρφί για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Οι σκοπιμότητες στα διάφορα πορίσματα κρατικών και ευρωενωσιακών θεσμών, όχι απλά δεν απαλλάσσουν την κυβέρνηση, αλλά υπογραμμίζουν ακόμη περισσότερο τις ευθύνες της».

…Και μια απορία, άσχετη με τα προηγούμενα: Αν κάνει κόμμα ο Τσίπρας, θα βρεθεί απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, την Νέα Αριστερά κλπ. Άρα θα είναι αντίπαλοι σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης για τους μεν και εκτόξευσης του δε. Υπάρχει άλλος δρόμος;