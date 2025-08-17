Νικητές οι αδίστακτοι Τραμπ – Πούτιν, αλίμονο στους ηττημένους…

Χτες, 15 Αυγούστου, βλέποντας τις εικόνες από την Αλάσκα, η τότε πρόβλεψη έγινε πεποίθηση. Οι ηττημένοι, Ουκρανία και Ευρώπη, είναι οι ίδιοι. Απλώς μπροστά στις οθόνες μας είχαμε χτες και τους δύο νικητές.

Πριν από έξι μήνες ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε προσκληθεί στο Λευκό Οίκο, για να συναντήσει τον φρεσκοεκλεγμένο Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί ο Ζελένσκι είχε υποστεί ένα πρωτοφανές μπούλινγκ.

Τότε γράφαμε σε αυτήν εδώ τη στήλη:

«Η εικόνα ήταν σοκαριστική. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της υπερδύναμης λοιδορούσαν και απειλούσαν τον επισκέπτη τους, απαιτώντας από αυτόν ολοκληρωτική υποταγή. Ήταν μια εικόνα από το παλιό Φαρ Ουέστ, στο οποίο οι σερίφηδες με τα όπλα στις θήκες, πάνω στο τραπέζι ή στα χέρια έκαναν ό,τι ήθελαν τα θύματά τους. Όποια γνώμη κι αν έχει κανείς για τον Ζελένσκι, δεν μπορεί παρά να αισθάνεται αποτροπιασμό γι’ αυτήν τη συμπεριφορά του Τραμπ και του Βανς για τον επικεφαλής μιας χώρας που έχει υποστεί εισβολή και της οποίας τον ορυκτό πλούτο θέλουν να αρπάξουν χωρίς ουσιαστικά να της παράσχουν καμιά εγγύηση ασφαλείας. Αλλά αυτά είναι ανθρώπινα συναισθήματα.

Στις διεθνείς σχέσεις υποχωρούν ή και εξαφανίζονται Πάνω απ’ όλα είναι τα συμφέροντα. Μόνο που εν προκειμένω τα συμφέροντα της υπερδύναμης φαίνεται να αλλάζουν μετά από οκτώ δεκαετίες. Για πρώτη φορά η Αμερική(του Τραμπ) δεν θεωρεί πρώτο εχθρό της τη μεγάλη δύναμη του πάλαι ποτέ ανατολικού μπλοκ, την Ρωσία. Αντίθετα, αν ο Τραμπ κάνει πράξη όσα λέει, πρώτος αντίπαλός του θα γίνει ο διαχρονικός σύμμαχος, η Ευρώπη. Όλα αυτά έχουν τις εξηγήσεις τους. Η πιο βασική είναι αυτή που αποτυπώνεται στη παλιά λατινική ρήση «ουαί τοις ηττημένοις». Κι εδώ έχουμε δύο ηττημένους, την Ουκρανία και την Ευρώπη».

Χτες, 15 Αυγούστου, βλέποντας τις εικόνες από την Αλάσκα, η τότε πρόβλεψη έγινε πεποίθηση. Οι ηττημένοι, Ουκρανία και Ευρώπη, είναι οι ίδιοι. Απλώς μπροστά στις οθόνες μας είχαμε χτες και τους δύο νικητές. Δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση αυτό. Το κόκκινο χαλί και η υποδοχή δείχνουν γιατί ο Πούτιν είναι νικητής. Με τον Τραμπ δεν βγαίνει άκρη. Σαν ηγέτης του δυτικού κόσμου(υποτίθεται ότι) δεν θα ήθελε νικητή τον αντίπαλό του. Αλλά ο Τραμπ σκέφτεται και δρα έχοντας στο νου του τις λέξεις «ντιλ» και «κέρδος».

Γι’ αυτό και είπε ήδη ότι θα συμβουλέψει τον Ζελένσκι «να κάνει ντιλ» με τον Πούτιν. Φυσικά, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό το «ντιλ», αν γίνει, δεν μπορεί παρά να είναι υπέρ του νικητή Πούτιν, αφού η Ουκρανία θα χάσει-και η Ρωσία θα κερδίσει- εδάφη.

Αλλά ο Τραμπ είναι νικητής όχι έναντι της Ρωσίας, αλλά, κυρίως, έναντι της Ευρώπης. Προς την οποία συμπεριφέρεται όχι ως παραδοσιακός σύμμαχος, αλλά ως αντίπαλος. Και η Ευρώπη υπακούει και αποδέχεται όλες τις απαιτήσεις του:

Απαίτησε θηριώδεις αμυντικές δαπάνες και οι Ευρωπαίοι το δέχτηκαν και ορισμένοι(πχ Γερμανία) υπερθεμάτισαν στο όνομα της «ρωσικής απειλής». Σε μια εποχή που οι ακροδεξιές δυνάμεις φουντώνουν παντού, αντί για ενίσχυση των εισοδημάτων και των κοινωνικών δαπανών, τα χρήματα θα πάνε σε υπερεξοπλισμούς.

Τους απείλησε με θηριώδεις δασμούς, κάλεσε την «ηγέτιδα» Ούρσουλα στο ράντσο του και μεγαλοψύχως «υποχώρησε» σε δασμούς 25% και θηριώδεις ευρωπαϊκές επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Από τις κυρώσεις στη Ρωσία η Ευρώπη έχει πάθει τεράστια οικονομική ζημιά και η Αμερική έχει θησαυρίσει τα τελευταία χρόνια. Και ο Τραμπ απαίτησε να αγοράζουν οι Ευρωπαίοι πρόσθετες ποσότητες του πανάκριβου αμερικανικού αερίου, αφού έχει αποκλείσει το ρωσικό.

Και ο Τραμπ απαίτησε να αγοράζουν οι Ευρωπαίοι πρόσθετες ποσότητες του πανάκριβου αμερικανικού αερίου, αφού έχει αποκλείσει το ρωσικό. Και τώρα ο Τραμπ καλεί τον Πούτιν για να «διευθετήσουν» οι δυο τους το ουκρανικό. Οι Ευρωπαίοι, που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες θυσίες υπέρ της Ουκρανίας, παρακολουθούσαν από τις οθόνες τους. Και ο Ζελένσκι θα τα μάθει εκ των υστέρων, ελπίζοντας αυτήν τη φορά να μην του κάνουν μπούλινγκ το Λευκό Οίκο μπροστά στις κάμερες.

Αυτή είναι η μοίρα των ηττημένων. Για την Ουκρανία, έτσι κι αλλιώς, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Τώρα ο λαός της θα πρέπει να περιμένει την «καλοσύνη των άλλων» για να επουλωθούν οι πληγές.

Για την Ευρώπη δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει τον πόλεμο, σύρθηκε πίσω από την υπεροψία και αλαζονεία των Αμερικανών. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης επέκτειναν το ΝΑΤΟ σε όλη την Ανατολική Ευρώπη και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, ακόμα και Αμερικανών διπλωματών και αναλυτών, ότι η Ουκρανία ήταν η τελευταία κόκκινη γραμμή για τον Πούτιν. Οι οικονομικές επιπτώσεις στην Ευρώπη είναι ήδη ορατές και τώρα με τον Τραμπ η κατάσταση θα επιδεινωθεί.

Η αρχαία ρήση «ουαί τοις ηττημένοις» βρίσκει εδώ την απόλυτη εφαρμογή της.