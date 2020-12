Αστρονομία για όλους: Ειδικό πρόγραμμα για άτομα με προβλήματα όρασης

Στις 14 και 15 Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακό συνέδριο με θέμα την εκπαίδευση και την κατανόηση της Αστρονομίας από άτομα με προβλήματα όρασης.

Στο παραπάνω διήμερο συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του έργου A4BD (Astronomy for the Blind and the Disabled) το οποίο εκπονήθηκε στο διάστημα 2017 -2020 με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και ειδικά σχολεία από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ελλάδα, τη Λετονία και την Κύπρο.

Στη διάρκεια του έργου αναπτύχθηκε μία βάση δεδομένων και ένα ειδικό λογισμικό το οποίο επιτρέπει στα άτομα με προβλήματα όρασης να μπορούν να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη της Αστρονομίας.

Η βάση δεδομένων περιέχει φωτογραφίες από αστρονομικά αντικείμενα (πλανήτες, νεφελώματα, γαλαξίες, κ.ά.) ταξινομημένα βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, ώστε να είναι εφικτή η ανάλυσή τους καθώς και η παρουσίασή τους από το ειδικό λογισμικό σε άτομα με προβλήματα όρασης. Το ειδικό λογισμικό μετατρέπει τις αστρονομικές εικόνες σε ήχους οι οποίοι επιτρέπουν στον χρήστη όχι μόνο να εκπαιδευθεί στην Αστρονομία, αλλά να αντιληφθεί βαθύτερα την ομορφιά της αστρονομικής εικόνας όπως δεν μπορεί οπτικά.

Οι συμμετέχοντες φορείς εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες συνέβαλλαν με την εμπειρία τους, ενώ το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως τεχνικός φορέας και συντονιστής του έργου, ανέπτυξε το ειδικό λογισμικό.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης ακόμα και σε ένα επιστημονικό πεδίο, όπως η Αστρονομία, στο οποίο παίζει σημαντικό ρόλο η αίσθηση της όρασης, αλλά και στην δυνατότητα ταυτόχρονης μελέτης των αστρονομικών εικόνων με αρτιμελή άτομα καθώς το παραγόμενο λογισμικό θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα μέσω ήχου και μέσω εικόνας.

Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά και το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00

“Περιγραφή του έργου Αστρονομία για Τυφλούς και ΑΜΕΑ” | Γιάννης Γιαλέλης, διδάσκων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πανεπιστήμιο Πατρών

“Αστρονομία για Τυφλούς” | Ανδρέας Παπαλάμπρου, υπ. Διδάκτωρ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών /Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας.

“Το Ακουστικό Σύμπαν” | Anita Zanella, ερευνήτρια στο INAF - Astronomical Observatory of Padova, Ιταλία.

“Η Μουσική του Διαστήματος” | Φιόρη - Αναστασία Μεταλληνού, αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00

“Εκπαιδευτικά Συμπεράσματα του έργου A4BD” | Ιωάννης Χιωτέλης, φυσικός στο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών.

“H Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Τυφλών” | Verners Šteinbergs, μηχανικός στην Ένωση Τυφλών Liepaja, Λετονία.

“Το Σύμπαν σε έναν Υπολογιστή” | Κωνσταντίνος – Νεκτάριος Γουργουλιάτος, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

“Λογισμικό για την κατανόηση της Αστρονομίας σε Τυφλούς και ΑΜΕΑ” | Χρήστος Παλαιολόγος, τελειόφοιτος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

