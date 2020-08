"Δεν έχω φωνή, αλλά έχω πολλά να πω" - Η συγκλονιστική ιστορία ενός 16χρονου βωβού μουσικού

"Δεν έχω φωνή, αλλά έχω πολλά να πω." Αυτά ήταν τα λόγια του Tyler Hartfield, ενός 16χρονου μαθητή γυμνασίου που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή υπολογιστή για να μιλήσει και να επικοινωνήσει με τους γύρω του.

Ο Tyler γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση και είναι βωβός. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες στη ζωή του, είναι μέλος της μουσικής τάξης στο Γυμνάσιό του, στη Δανία της Δυτικής Αυστραλίας, χωρίς να βιώνει τον αποκλεισμό, συμμετέχοντας ισότιμα στην δημιουργική αυτή ενασχόληση.

Μάλιστα, ο Tyler συνεργάζεται με τους συμμαθητές του για να γράψουν και να δημιουργήσουν όλοι μαζί ένα τραγούδι με τίτλο "The One You Feed".

Η βοηθός εκπαίδευσης του Tyler, κ. Jayne Taylor είπε ότι η αρχή της συνεργασίας τους ήταν πολύ διαφορετική από αυτήν που είναι τώρα. "Τον καταλαβαίνω καλύτερα και με καταλαβαίνει καλύτερα", δήλωσε. "Αποδεικνύεται ότι ο Tyler είναι πολύ έξυπνος μαθητής. Είναι πολύ δημιουργικός, πολύ αστείος και έχει πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ."

Το ταξίδι του Tyler στη μουσική ξεκίνησε με τη συγγραφή ποιημάτων στην τάξη των Αγγλικών. "Έχει τεράστιο λεξιλόγιο", είπε η κυρία Taylor. "Απλώς μετατράπηκε σε τραγούδια. "Ήταν πολύ ξεκάθαρος ότι ήθελε να κάνει μουσική και γνώρισε τον δάσκαλο μουσικής, μίλησαν και αμέσως το έκαναν. "Ήταν κάτι που δεν θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε, ακόμα κι αν το θέλαμε", δήλωσε η βοηθός εκπαίδευσης του Tyler.