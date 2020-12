Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων: Δεκαπέντε ώρες δωρεάν στο YouTube κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση

Πόσες φορές έχετε σκεφτεί πως θα θέλατε να χορέψετε σαν να μη σας βλέπει κανείς; Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, από τις 15:00, και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, από τις 18:00, χορέψτε μέχρι τελικής πτώσεως, χορέψτε όπως θέλετε στο σπίτι σας, παρακολουθώντας σημαντικές στιγμές από το Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της Στέγης στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση.

Παραστάσεις που χαράχτηκαν στη μνήμη μας, παραστάσεις που δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, σόλο και ομαδικά έργα, σπουδαίοι Έλληνες χορογράφοι στα πρώτα βήματά τους, χορευτές που θαυμάζουμε, παρελαύνουν για συνολικά 15 ώρες στις οθόνες μας για μία και μοναδική φορά η κάθε μία, γιορτάζοντας έτσι το νέο κάλεσμα της Στέγης σε νέους χορογράφους.

Όταν όλα μοιάζουν να έχουν σταματήσει, τι είναι αυτό που σας κινεί; Τι σας συγκινεί; Κίνηση, επανεκκίνηση, μετακίνηση προς ένα νέο «μαζί». Αυτό επιδιώκει το open call του 8ου Φεστιβάλ Νέων χορογράφων, που δεν σταματά να κινείται στα βήματα των νέων δημιουργών. Χορογράφοι, χορευτές, δραματουργοί, ερευνητές και περφόρμερς από το διευρυμένο πεδίο του σύγχρονου χορού και της περφόρμανς μπορούν να καταθέσουν έως τις 14 Δεκέμβριου 2020 προτάσεις χορευτικής έκφρασης, χορογραφίας, κίνησης και κινησιολογίας σε κάθε επίπεδο: Μορφή, αισθητική και περιεχόμενο. Περισσότερες πληροφορίες.

Στο 15ωρο αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων, που θα παρουσιαστεί σε δύο μέρη, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου από τις 15:00 (4ο και 5ο Φεστιβάλ) και Κυριακή 13 Δεκεμβρίου από τις 18:00 (6ο και 7ο Φεστιβάλ), θα προβληθούν για μία μοναδική φορά οι εξής παραγωγές της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση:

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020

4ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Hannes Langolf & Ερμίρα Γκόρο, «Dandelion»

Ηρώ Αποστολέλλη, «Umbilicus»

5ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Ευαγγελία Κολύρα, «Code Bend Time»

Ανδρονίκη Μαραθάκη, «Hi Jack. Hijack!»

Χρήστος Ξυραφάκης & Andi Xhuma, «Ok, That's You..»

Ελπίδα Ορφανίδου, «Pharmacist Or Balloonist»

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 - από τις 18:00

6ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Μαργαρίτα Τρίκκα , «Prolet Ocd, A Punch Of Losers»

Δανάη Δημητριάδη & Διονύσιος Αλαμάνος, «ΑΤΜΑ»

Μυρτώ Γράψα, «Brighter»

Oμάδα Ροπής, «Depaysement»

7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Χρήστος Μούχας, «Α Little More Than Nothing»

Ηρώ Βασάλου, «Becoming With Animal»

Αναστασία Βαλσαμάκη, «Dis Joint»

Κάντυ Καρρά & Χαρά Κότσαλη, «Manoeuvre_»

Γεωργία Τέγου & Μιχάλης Θεοφάνους, «Reverie»

Δάφνη Αντωνιάδου & Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, «Vanishing Point»

