ΙΣΝ: Νέα δωρεά για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ενώ η πανδημία συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της, προκαλώντας όλο και βαθύτερες επιπτώσεις στη ζωή και καθημερινότητα ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανακοινώνει έναν νέο κύκλο δωρεών, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης COVID-19, συνολικού ύψους $100 εκατομμυρίων. Ο νέος κύκλος, πέμπτος κατά σειρά, περιλαμβάνει 26 δωρεές, συνολικού ύψους $9,8 εκατομμυρίων, αυξάνοντας το συνολικό ποσό των δωρεών που έχουν διατεθεί, μέχρι σήμερα, στα $81,9 εκατομμύρια.

ADVERTISING

Με τις νέες δωρεές, το ΙΣΝ προσβλέπει να συνδράμει το έργο μη κερδοσκοπικών οργανισμών προκειμένου να αντιμετωπίσουν καίριες ανάγκες, όπως τη διασφάλιση σίτισης και την παροχή στέγασης, καθώς και την ενίσχυση υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του νέου κύκλου δωρεών, το ΙΣΝ συνεχίζει τη στήριξή του σε μια σειρά από οργανισμούς, που είχε υποστηρίξει και σε προηγούμενους κύκλους της Πρωτοβουλίας, με σκοπό να εξακολουθήσουν απρόσκοπτα το σπουδαίο έργο τους, δεδομένων των αυξανόμενων αναγκών και προκλήσεων.

“Παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις σχετικά με την παραγωγή αποτελεσματικών εμβολίων γεννούν ελπίδα και προσδοκίες για το νέο έτος, η πανδημία εξακολουθεί να επεκτείνεται δυναμικά, διογκώνοντας τις ανάγκες και προβλήματα που έχει προκαλέσει”, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος. “Εν όψει των συνεχιζόμενων και αυξανόμενων προκλήσεων, ανανεώνουμε την υποστήριξή μας σε ορισμένους οργανισμούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται και σε προηγούμενους κύκλους της Πρωτοβουλίας, προκειμένου να συνεχίσουν το σπουδαίο έργο τους και, παράλληλα, υποστηρίζουμε με δωρεές μας νέους οργανισμούς. Αντλούμε ιδιαίτερη έμπνευση από την επιμονή των εν λόγω οργανισμών, οι οποίοι καταφέρνουν, παρά τις αντίξοες συνθήκες, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και τους ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας προσφέρουν να συνεργαζόμαστε και να συνεισφέρουμε σε αυτήν τη ζωτικής σημασίας προσπάθεια”.

Καθένας από τους οργανισμούς που υποστηρίζει το ΙΣΝ, είτε πρόκειται για νέα είτε για επαναλαμβανόμενη δωρεά, έχει αποδείξει έμπρακτα την αποτελεσματικότητά του ως προς τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της παρεχόμενης οικονομικής στήριξης, διασφαλίζοντας άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο. Ο οργανισμός Robin Hood, με αποστολή την αντιμετώπιση της φτώχιας, ο οποίος αποτελεί έναν από τους οργανισμούς που υποστηρίζονται εκ νέου από το ΙΣΝ, συνεχίζει να παρέχει άμεση, έκτακτη βοήθεια στους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία στη Νέα Υόρκη, μέσω του COVID-19 Relief Fund. Ο οργανισμός Rethink Food, που λαμβάνει για πρώτη φορά σημαντικής κλίμακας υποστήριξη από το ΙΣΝ, έχει ως αποστολή να προσφέρει γεύματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, φροντίζοντας, παράλληλα, για τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων μικρής κλίμακας. To Rethink Food λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε τοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν τροφή σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια και σε εστιατόρια που είναι διαθέσιμα να ετοιμάσουν γεύματα, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων που απασχολούν.

ΕΥΡΩΠΗ

Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που υποστηρίζει το ΙΣΝ σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπου και σε όποιους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η βοήθειά τους καλύπτει μια ευρεία γκάμα αναγκών, από την παροχή υπηρεσιών κινητού πλυντηρίου ρούχων για αστέγους που ζουν στους δρόμους της Αθήνας μέχρι διαδικτυακή, θεραπευτική ψυχαγωγία για παιδιά με σοβαρές ασθένειες που ζουν, για λόγους προστασίας της υγείας τους, σε απομόνωση.

Ελλάδα

Ithaca Laundry, Αθήνα: Δωρεάν παροχή υπηρεσιών κινητού πλυντηρίου ρούχων για αστέγους στην Αθήνα. Ο οργανισμός προσφέρει, επίσης, ευκαιρίες εργασίας και απασχόλησης σε αστέγους.

Ιταλία

EMERGENCY : Η νέα δωρεά αποτελεί ουσιαστικά επέκταση προηγούμενης δωρεάς για την υποστήριξη κλινικών περίθαλψης σε ολόκληρη την Ιταλία. Η νέα δωρεά, ωστόσο, επικεντρώνεται στη διανομή φαγητού, ειδών υγιεινής και καθαριότητας σε χιλιάδες νοικοκυριά, σε τέσσερις περιοχές της Ιταλίας.

: Η νέα δωρεά αποτελεί ουσιαστικά επέκταση προηγούμενης δωρεάς για την υποστήριξη κλινικών περίθαλψης σε ολόκληρη την Ιταλία. Η νέα δωρεά, ωστόσο, επικεντρώνεται στη διανομή φαγητού, ειδών υγιεινής και καθαριότητας σε χιλιάδες νοικοκυριά, σε τέσσερις περιοχές της Ιταλίας. Fondazione Progetto Arca : Συνέχιση της υποστήριξης του οργανισμού για την παροχή σίτισης σε ευάλωτες οικογένειες και για την επέκταση του έργου του οργανισμού σε εκατοντάδες επιπλέον οικογένειες στην κεντρική και στη νότια Ιταλία.

: Συνέχιση της υποστήριξης του οργανισμού για την παροχή σίτισης σε ευάλωτες οικογένειες και για την επέκταση του έργου του οργανισμού σε εκατοντάδες επιπλέον οικογένειες στην κεντρική και στη νότια Ιταλία. Associazione Dynamo Camp: Δωρεά σε πρόγραμμα για παιδιά με σοβαρές και χρόνιες ασθένειες, που περιλαμβάνει διαδικτυακές, θεραπευτικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας, όπως διαδικτυακά εργαστήρια για νοσοκομεία και ανάδοχες οικογένειες.

Ισπανία

Ayuda en Acción: Η προηγούμενη δωρεά του ΙΣΝ επικεντρωνόταν στη στήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της επισιτιστικής βοήθειας και του περιορισμού της μετάδοσης της COVID-19 σε χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής. Η νέα δωρεά του ΙΣΝ στηρίζει το πρόγραμμα Resilient Digital Schools, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και στην κάλυψη βασικών αναγκών για μαθητές στην Ισπανία, όπου εδρεύει ο οργανισμός.

ΗΠΑ

Διασφάλιση Σίτισης και Στέγασης και Παροχής Άμεσης Βοήθειας

Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στη Νέα Υόρκη πασχίζει, περισσότερο από ποτέ, να καλύψει βασικές ανάγκες του. Οι νέες δωρεές του ΙΣΝ προσφέρουν υποστήριξη σε οργανισμούς, με αποστολή την παροχή υγιεινών γευμάτων, ασφαλούς στέγασης και αποτελεσματικής οικονομικής βοήθειας.

City Harvest , Νέα Υόρκη: Ανανέωση της δωρεάς προς τον οργανισμό City Harvest, με σκοπό τη διάσωση εκατομμυρίων κιλών φαγητού από παραγωγούς, σουπερμάρκετ και εστιατόρια, και τη διανομή τους σε κατοίκους της Νέας Υόρκης που έχουν ανάγκη.

, Νέα Υόρκη: Ανανέωση της δωρεάς προς τον οργανισμό City Harvest, με σκοπό τη διάσωση εκατομμυρίων κιλών φαγητού από παραγωγούς, σουπερμάρκετ και εστιατόρια, και τη διανομή τους σε κατοίκους της Νέας Υόρκης που έχουν ανάγκη. Coalition for the Homeless , Νέα Υόρκη: H νέα δωρεά του ΙΣΝ προς τον οργανισμό αποτελεί επέκταση προηγούμενης δωρεάς για την παροχή γευμάτων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης σε ανθρώπους που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας αστέγων. Με τη νέα δωρεά θα γίνει προσπάθεια κάλυψης της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης σε ζεστά ρούχα και κουπόνια για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και παροχής βοήθειας για την πρόληψη εξώσεων. Παράλληλα, θα συμβάλει στην ανακαίνιση ενός κέντρου υγείας για παιδιά με μολυσματικές ασθένειες, ενισχύοντας την προστασία τους ενάντια στην COVID-19.

, Νέα Υόρκη: H νέα δωρεά του ΙΣΝ προς τον οργανισμό αποτελεί επέκταση προηγούμενης δωρεάς για την παροχή γευμάτων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης σε ανθρώπους που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας αστέγων. Με τη νέα δωρεά θα γίνει προσπάθεια κάλυψης της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης σε ζεστά ρούχα και κουπόνια για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς και παροχής βοήθειας για την πρόληψη εξώσεων. Παράλληλα, θα συμβάλει στην ανακαίνιση ενός κέντρου υγείας για παιδιά με μολυσματικές ασθένειες, ενισχύοντας την προστασία τους ενάντια στην COVID-19. Make the Road NY , Νέα Υόρκη: “Χτίζοντας” πάνω στα θεμέλια της προηγούμενης δωρεάς του ΙΣΝ, για την παροχή άμεσης οικονομικής βοήθειας σε χιλιάδες ευάλωτες οικογένειες, η νέα δωρεά δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της εν λόγω βοήθειας και, παράλληλα, συμβάλλει στην παροχή άμεσης επισιτιστικής υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης σε θέματα υγείας και προσφοράς τροφίμων σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, νομικής υποστήριξης σε ζητήματα που αφορούν στην πανδημία, καθώς και μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

, Νέα Υόρκη: “Χτίζοντας” πάνω στα θεμέλια της προηγούμενης δωρεάς του ΙΣΝ, για την παροχή άμεσης οικονομικής βοήθειας σε χιλιάδες ευάλωτες οικογένειες, η νέα δωρεά δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της εν λόγω βοήθειας και, παράλληλα, συμβάλλει στην παροχή άμεσης επισιτιστικής υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης σε θέματα υγείας και προσφοράς τροφίμων σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, νομικής υποστήριξης σε ζητήματα που αφορούν στην πανδημία, καθώς και μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Hot Bread Kitchen , Νέα Υόρκη: Η δωρεά δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους του προγράμματος ανάπτυξης εργατικού δυναμικού του οργανισμού να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ζητήματα στέγασης, φροντίδας των παιδιών τους και μετακινήσεων, προκειμένου να τους διευκολύνουν στη διαδικασία ανεύρεσης εργασίας. Επιπλέον, στηρίζει μια πιλοτική πρωτοβουλία, η οποία προσφέρει απασχόληση σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας που ανήκουν σε γυναίκες και ανθρώπους από κοινότητες μειονοτήτων, για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας.

, Νέα Υόρκη: Η δωρεά δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους του προγράμματος ανάπτυξης εργατικού δυναμικού του οργανισμού να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ζητήματα στέγασης, φροντίδας των παιδιών τους και μετακινήσεων, προκειμένου να τους διευκολύνουν στη διαδικασία ανεύρεσης εργασίας. Επιπλέον, στηρίζει μια πιλοτική πρωτοβουλία, η οποία προσφέρει απασχόληση σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας που ανήκουν σε γυναίκες και ανθρώπους από κοινότητες μειονοτήτων, για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας. Women In Need , Νέα Υόρκη: Οικονομική υποστήριξη για την παροχή τροφίμων σε εκατοντάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, για την εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού αέρα σε δομές φιλοξενίας που εξυπηρετούν χιλιάδες άτομα, καθώς και για την παροχή απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού σε προσωπικό, με σκοπό την εξ αποστάσεως υποστήριξη ωφελούμενων.

, Νέα Υόρκη: Οικονομική υποστήριξη για την παροχή τροφίμων σε εκατοντάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης, για την εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού αέρα σε δομές φιλοξενίας που εξυπηρετούν χιλιάδες άτομα, καθώς και για την παροχή απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού σε προσωπικό, με σκοπό την εξ αποστάσεως υποστήριξη ωφελούμενων. Women ’ s Housing and Economic Development Corporation ( WHEDco ) , Νέα Υόρκη: Δωρεά για την εγκατάσταση σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε δύο οικονομικά προσιτά οικιστικά συγκροτήματα στο Μπρονξ, καθώς και για την παροχή βασικής επισιτιστικής υποστήριξης κατοίκων.

, Νέα Υόρκη: Δωρεά για την εγκατάσταση σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε δύο οικονομικά προσιτά οικιστικά συγκροτήματα στο Μπρονξ, καθώς και για την παροχή βασικής επισιτιστικής υποστήριξης κατοίκων. Urban Justice Center , Νέα Υόρκη: Ανανέωση της δωρεάς προς το πρόγραμμα Street Vendor Project, το οποίο προσφέρει εργασία σε μικρής κλίμακας προμηθευτές γευμάτων, αναθέτοντάς τους τη διάθεση χιλιάδων δωρεάν γευμάτων σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

, Νέα Υόρκη: Ανανέωση της δωρεάς προς το πρόγραμμα Street Vendor Project, το οποίο προσφέρει εργασία σε μικρής κλίμακας προμηθευτές γευμάτων, αναθέτοντάς τους τη διάθεση χιλιάδων δωρεάν γευμάτων σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Rethink Food , Νέα Υόρκη: Παροχή γευμάτων σε άτομα που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια, βοηθώντας, παράλληλα, κεντρικά εστιατόρια σε γειτονιές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία, να διατηρήσουν το προσωπικό τους και να παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της δύσκολης χρονιάς που αναμένεται να ακολουθήσει.

, Νέα Υόρκη: Παροχή γευμάτων σε άτομα που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια, βοηθώντας, παράλληλα, κεντρικά εστιατόρια σε γειτονιές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία, να διατηρήσουν το προσωπικό τους και να παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της δύσκολης χρονιάς που αναμένεται να ακολουθήσει. Robin Hood: Ανανέωση της σημαντικής δωρεάς για την υποστήριξη των οικογενειών χαμηλού εισοδήματος της Νέας Υόρκης, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, σε οικονομική ενίσχυση με μετρητά, καθώς και σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, Μαθητές και Φοιτητές

Οι εν λόγω δωρεές υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη μαθητών και φοιτητών της Νέας Υόρκης, εντός και εκτός της τάξης.

Harlem Academy , Νέα Υόρκη: Η νέα δωρεά αποτελεί επέκταση προηγούμενης δωρεάς στον οργανισμό, με σκοπό την παροχή αυξημένης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη διδάκτρων και για την προμήθεια φορητών υπολογιστών για την εξ αποστάσεως μάθηση. Με τη νέα δωρεά, υποστηρίζονται οι προσπάθειες του οργανισμού να συνεχίσει να παρέχει εξατομικευμένη εκπαίδευση και υπηρεσίες ολιστικής προσωπικής υποστήριξης.

, Νέα Υόρκη: Η νέα δωρεά αποτελεί επέκταση προηγούμενης δωρεάς στον οργανισμό, με σκοπό την παροχή αυξημένης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη διδάκτρων και για την προμήθεια φορητών υπολογιστών για την εξ αποστάσεως μάθηση. Με τη νέα δωρεά, υποστηρίζονται οι προσπάθειες του οργανισμού να συνεχίσει να παρέχει εξατομικευμένη εκπαίδευση και υπηρεσίες ολιστικής προσωπικής υποστήριξης. Hunter College Foundation , Νέα Υόρκη: Οικονομική υποστήριξη για την πρόσληψη ενός επιπλέον συμβούλου πλήρους απασχόλησης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε χιλιάδες μαθητές/φοιτητές, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλαπλά ζητήματα, όπως αυξανόμενη επισιτιστική, οικονομική και επαγγελματική ανασφάλεια.

, Νέα Υόρκη: Οικονομική υποστήριξη για την πρόσληψη ενός επιπλέον συμβούλου πλήρους απασχόλησης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε χιλιάδες μαθητές/φοιτητές, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλαπλά ζητήματα, όπως αυξανόμενη επισιτιστική, οικονομική και επαγγελματική ανασφάλεια. Books for Kids, ΗΠΑ: Υποστήριξη για την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης σε παιδιά από μικρή ηλικία. Με τη δωρεά, διασφαλίζεται, παράλληλα, η πρόσβαση σε βιβλιοθήκη και καθοδηγούμενη ανάγνωση παραμυθιών σε παιδιά από οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες και σε παιδιά που ζουν σε δομές φιλοξενίας αστέγων.

Υποστήριξη Υπηρεσιών Υγειονομικής Περίθαλψης και Ψυχικής Υγείας

Με δωρεές στον συγκεκριμένο τομέα, το ΙΣΝ επιδιώκει να καλύψει τις ζωτικής σημασίας ανάγκες πολλών και διαφορετικών πληθυσμών της Νέας Υόρκης, όπως ηλικιωμένους και εργαζομένους στον τομέα της υγείας.

New Alternatives for Children , Νέα Υόρκη: Η προηγούμενη δωρεά του ΙΣΝ προς τον οργανισμό συνέβαλε στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, ιατρικής φροντίδας και πολλές άλλες υπηρεσίες πρώτης ανάγκης για χιλιάδες παιδιά με αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, και ψυχολογικές παθήσεις. Η νέα δωρεά θα δώσει τη δυνατότητα επέκτασης αυτής της προσπάθειας, σε μια περίοδο που οι ωφελούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δεκάδες προκλήσεις, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα.

, Νέα Υόρκη: Η προηγούμενη δωρεά του ΙΣΝ προς τον οργανισμό συνέβαλε στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, ιατρικής φροντίδας και πολλές άλλες υπηρεσίες πρώτης ανάγκης για χιλιάδες παιδιά με αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, και ψυχολογικές παθήσεις. Η νέα δωρεά θα δώσει τη δυνατότητα επέκτασης αυτής της προσπάθειας, σε μια περίοδο που οι ωφελούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δεκάδες προκλήσεις, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Service Program for Older People , Νέα Υόρκη: Επέκταση του αντίκτυπου της προηγούμενης δωρεάς, με την αύξηση προσωπικού και των τεχνολογικών δυνατοτήτων του οργανισμού, προκειμένου να παρέχει εξ αποστάσεως υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε χιλιάδες ηλικιωμένους στη Νέα Υόρκη.

, Νέα Υόρκη: Επέκταση του αντίκτυπου της προηγούμενης δωρεάς, με την αύξηση προσωπικού και των τεχνολογικών δυνατοτήτων του οργανισμού, προκειμένου να παρέχει εξ αποστάσεως υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε χιλιάδες ηλικιωμένους στη Νέα Υόρκη. Montefiore Medical Center , Νέα Υόρκη: Παροχή σταθερών, ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης, μέσω του προγράμματος Montefiore School Health, το οποίο προσεγγίζει δεκάδες χιλιάδες μαθητές, σε περίπου 100 δημόσια σχολεία.

, Νέα Υόρκη: Παροχή σταθερών, ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης, μέσω του προγράμματος Montefiore School Health, το οποίο προσεγγίζει δεκάδες χιλιάδες μαθητές, σε περίπου 100 δημόσια σχολεία. NewYork-Presbyterian Hospital, Νέα Υόρκη: Υποστήριξη της καλής ψυχικής και σωματικής υγείας του προσωπικού, που αριθμεί δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, παρέχοντας οικονομική βοήθεια, τρόφιμα, στέγαση, φροντίδα παιδιών, μεταφορές και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.

Υποστήριξη Ανεξάρτητων Καλλιτεχνών

Οι νέες δωρεές βασίζονται σε προηγούμενες δωρεές σε πλήθος συνεργατικών ταμείων βοήθειας, με σκοπό την κάλυψη αναγκών ηθοποιών, ανεξάρτητων καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών οργανισμών.

The Actors Fund , ΗΠΑ: Παροχή υπηρεσιών έκτακτης βοήθειας και υποστήριξης σε άτομα που εργάζονται στους κλάδους της ψυχαγωγίας και των παραστατικών τεχνών.

, ΗΠΑ: Παροχή υπηρεσιών έκτακτης βοήθειας και υποστήριξης σε άτομα που εργάζονται στους κλάδους της ψυχαγωγίας και των παραστατικών τεχνών. The Indie Theater Fund, Νέα Υόρκη: Ενίσχυση του οικοσυστήματος του πειραματικού, ανεξάρτητου θεάτρου της πόλης, μέσα από την παροχή άμεσης ανακουφιστικής βοήθειας σε καλλιτέχνες, θιάσους και χώρους τέχνης.

ΑΦΡΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΚΑΙ ΑΣΙΑ

Δωρεές που επικεντρώνονται στη στήριξη τοπικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών, σε πλήθος διαφορετικών χωρών, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν ζωτικής σημασίας υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης.

mothers 2 mothers : Βασιζόμενη σε προηγούμενη υποστήριξη, η νέα δωρεά θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των Mentor Mothers του οργανισμού, προκειμένου να συνεχίσουν το έργο έγκυρης πληροφόρησης σχετικά με την υγεία μητέρων, σε 10 χώρες σε ολόκληρη την Αφρική. Παράλληλα, η νέα δωρεά θα δώσει τη δυνατότητα στις Mentor Mothers να εξακολουθήσουν να βοηθούν γυναίκες που ζουν με HIV προκειμένου να ακολουθούν τη θεραπεία τους.

: Βασιζόμενη σε προηγούμενη υποστήριξη, η νέα δωρεά θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των Mentor Mothers του οργανισμού, προκειμένου να συνεχίσουν το έργο έγκυρης πληροφόρησης σχετικά με την υγεία μητέρων, σε 10 χώρες σε ολόκληρη την Αφρική. Παράλληλα, η νέα δωρεά θα δώσει τη δυνατότητα στις Mentor Mothers να εξακολουθήσουν να βοηθούν γυναίκες που ζουν με HIV προκειμένου να ακολουθούν τη θεραπεία τους. Lifebox : Παροχή παλμικών οξύμετρων, τα οποία αποτελούν καθοριστικής σημασίας ιατρικά εργαλεία, για την παρακολούθηση της υγείας ασθενών με COVID-19, σε χώρες της Αφρικής, της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής, και της Ασίας. Διεξαγωγή εργαστηρίων κατάρτισης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε χώρας, καθώς και παροχή διαδραστικής, διαδικτυακής εκπαίδευσης.

: Παροχή παλμικών οξύμετρων, τα οποία αποτελούν καθοριστικής σημασίας ιατρικά εργαλεία, για την παρακολούθηση της υγείας ασθενών με COVID-19, σε χώρες της Αφρικής, της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής, και της Ασίας. Διεξαγωγή εργαστηρίων κατάρτισης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε χώρας, καθώς και παροχή διαδραστικής, διαδικτυακής εκπαίδευσης. Friends Without A Border: Κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ποιοτική, δωρεάν παιδιατρική ιατρική περίθαλψη, σε οικογένειες από μια ευρεία γεωγραφική περιοχή γύρω από την πόλη Luang Prabang, στο Λάος.

Μεταξύ των δωρεοδόχων που περιλαμβάνονται στους προηγούμενους τέσσερις κύκλους δωρεών της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ είναι μια σειρά οργανισμών, όπως οι Greater New Orleans Foundation, San Antonio Food Bank, Bangor Region YMCA, Big Brothers Big Sisters of America, GrowNYC, Sant Joan de Déu Barcelona Children’s Hospital, Rockefeller University, French Red Cross, Μπορούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, City Parks Foundation, Figure Skating in Harlem και πολλοί ακόμη.

Σχετικά με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας. Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά άνω των $3,1 δισεκατομμυρίων, μέσω 4.700 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 132 κράτη ανά τον κόσμο.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης COVID-19 συνολικού ύψους $100 εκατομμυρίων εδώ .

Μάθετε περισσότερα για το έργο του ΙΣΝ σε όλο τον κόσμο στο SNF.org

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό video για τον πέμπτο κύκλο δωρεών της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την πανδημία COVID-19 εδώ.





Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.