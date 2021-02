Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) συνεχίζει τις διαδικτυακές συναυλίες της και συμπράττει με τους Χορευτές του Βορρά, οι οποίοι χορογραφούν ένα εμβληματικό έργο του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, αφιερωμένο στα θύματα του φασισμού και του πολέμου.

ADVERTISING

Το έργο "Συμφωνία Δωματίου, έργο 110a", ερμηνεύει, υπό τη μουσική διεύθυνση της Ζωής Τσόκανου, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021 στις 19:00, δωρεάν από το κανάλι της ΚΟΘ στο Youtube (TheTSSO) και τη σελίδα της στο Facebook.

Οι Χορευτές του Βορρά χορογραφούν Σοστακόβιτς που ερμηνεύει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ΑΠΕ-ΜΠΕ/AMANDA PROTIDOU

Η αφιέρωση προς τα "θύματα του φασισμού και του πολέμου" είναι γραμμένη πάνω στην παρτιτούρα και οφείλεται στην επίδραση που είχε στοn Σοστακόβιτς η παρακολούθηση του φιλμ "Five Days, Five Nights", σχετικά με το βομβαρδισμό που κατέστρεψε την Δρέσδη, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο γιος του, Μαξίμ, αποκάλυψε αργότερα ότι στην πραγματικότητα ο πατέρας του αφιέρωσε το έργο στα θύματα κάθε ολοκληρωτικού καθεστώτος και ότι επρόκειτο για μία ακόμη κρυπτογραφημένη κατηγορία προς τον Στάλιν. Ο Σοστακόβιτς το συνέθεσε με σκοπό να αποτελέσει το κύκνειο άσμα του, αφού εκείνο το διάστημα φλέρταρε με την ιδέα της αυτοχειρίας. Έχει χαρακτηριστεί ως "μουσικό Blitzkrieg" και από άλλους ως το "soundtrack της ζωής του". Ο Σοστακόβιτς έκλαιγε όσο το έγραφε, αλλά και στην πρεμιέρα του έργου, όταν παρακολούθησε, ως θεατής πλέον. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1975, το έργο αυτό παίχτηκε στην κηδεία του μεγάλου συνθέτη. Ο Ρώσος μαέστρος και βιολονίστας Rudolf Barshai μετέγραψε το έργο για μικρή ορχήστρα, εκδοχή που ονομάστηκε ‘Chamber Symphony "in C minor, Op. 110a", την οποία παρουσιάζει η Κ.Ο.Θ. στη συγκεκριμένη συναυλία.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη χορογραφία υπογράφει, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Τατιάνα Παπαδοπούλου, με βοηθό χορογράφου τον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο, τη δραματουργία η Kατερίνα Διακουμοπούλου, τη σκηνοθεσία ο Μάριος Σπύρογλου και ενδυματολόγος είναι ο Αθανάσιος Κολαλάς. Χορεύουν οι: Δέσποινα Λαγουδάκη, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις