To "U Can't Touch This" στην εποχή του κορονοϊού - Διευθυντής σχολείου το διασκεύασε και έγινε viral

Ο Quentin Lee προετοίμασε τους μαθητές ενόψει του ανοίγματος των σχολείων στην Αλαμπάμα, διασκευάζοντας το γνωστό τραγούδι των MC Hammer στο πνεύμα των ημερών.

Στο Childersburg της Αλαμπάμα τα σχολεία ετοιμάζονται να ανοίξουν για τη νέα χρονιά και να υποδεχτούν τους μαθητές, οι οποίοι θα χωριστούν σε δύο τμήματα και θα έχουν κυκλικό πρόγραμμα (θα προσέρχονται ανά δύο ημέρες) ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Με τους νέους κανόνες, εναρμονισμένους στις ανάγκες και το πνεύμα των ημερών να δημιουργούν μία άχαρη καθημερινότητα για τα παιδιά και με την πανδημία να κάνει ακόμη πιο δύσκολη την επιστροφή από τις διακοπές στη σχολική... κανονικότητα, ο Διευθυντής και καθηγητής του ομώνυμου σχολείου της πόλης θέλησε να διασκεδάσει τους μαθητές και να στείλει θετικά και αισιόδοξα μηνύματα. ADVERTISING Το έκανε τραγουδώντας, χορεύοντας και προσφέροντας μία παραλλαγή του γνωστού τραγουδιού "U Can't Touch This" των MC Hammer, τίτλος που κολλάει γάντι στο κλίμα και τις "επιταγές" των ημερών. Έτσι, ο Quentin Lee έφτιαξε τους δικούς του στίχους, διασκευάζοντας το τραγούδι σε ρυθμούς κορονοϊού, αφού όπως δήλωσε και σε εκπομπή του CNN "μου αρέσει να δίνω χαρά και να ελκύω τους μαθητές με μουσικά διασκεδαστικά βίντεο".

Το έκανε επιτυχώς πάντως, αφού εκτός από τους επαίνους του Δημάρχου έχει προσελκύσει και πάνω από 3 εκατομμύρια views στο youtube. Απολαύστε το:

