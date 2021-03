Η Ούρσουλα Άντρες ήταν πολλά περισσότερα από 'εκείνο το μπικίνι'

Η Ούρσουλα Άντρες υπήρξε αυτό που σήμερα λέγεται celebrity παγκοσμίου βεληνεκούς. Τη δεκαετία του '60 τη γνώριζαν σε όλον τον πλανήτη. Η αρχή έγινε με το -βρετανικής παραγωγής- 'Dr No', την ταινία του Τζέιμς Μποντ (με τον Σον Κόνερι), όπου ένα μπικίνι της άλλαξε τη ζωή. Από εκεί που δεν έδινε δεκάρα για την υποκριτική, διαπίστωσε πως ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να βγάζει χρήματα. Και να γνωρίζει ανθρώπους. Η απόλυτη γυναίκα (για λόγους που δεν αφορούν μόνο την εντυπωσιακή της εμφάνιση) 'έκλεισε' τα 85 σήμερα Παρασκευή 19/3.

Η σύντομη παρουσίαση της Ούρσουλα Άντρες

Όταν της ζήτησαν να αποκαλύψει τη φιλοσοφία της ζωής της είπε “πάντα ήθελα να είμαι ειλικρινής, χαρούμενη και να ζω τη ζωή μου”. Το 1965 συμφώνησε να εμφανιστεί στο Playboy. Το αποτέλεσμα σκανδάλιζε. Προκλήθηκαν αντιδράσεις. Τα media τη ρώτησαν γιατί το έκανε. Απάντησε “γιατί είμαι όμορφη”. Συνολικά φιλοξενήθηκε στο Playboy επτά φορές, σε 15 χρόνια. Κάθε φορά που της έλεγαν πως χρησιμοποιεί το σώμα της για να αποπλανεί τους άνδρες, απαντούσε “δεν κάνω κάτι. Απλά στέκομαι στο χώρο”. Δεν είχε πρόβλημα με το γυμνό σώμα (“μπορώ να κοιτάζω τον εαυτό μου”), αλλά είχε πρόβλημα με τους καθρέφτες (“δεν κοιτώ ποτέ τον εαυτό μου σε αυτούς, όπως δεν βλέπω τις ταινίες μου, γιατί δεν με αναγνωρίζω”). Παραδέχεται πως το θρυλικό μπικίνι που φορούσε στο Dr No “με έκανε επιτυχημένη”, πριν προσθέσει ότι “δεν καταλαβαίνω γιατί επικράτησε τόση τρέλα για αυτήν τη σκηνή. Το μόνο που έκανα ήταν να φορώ ένα μπικίνι που δεν ήταν καν μικρό. Στη Γαλλία τα μπικίνι είχαν καθιερωθεί ήδη από την Μπαρντό και τη Δαλιδά. Παρ' όλα αυτά, έγινα οικονομικά ανεξάρτητη από αυτό το μαγιό”.

Σε όλη της τη ζωή ήθελε να έχει ό,τι έκρινε ως όμορφο. “Αγαπάω ό,τι είναι όμορφο” έχει πει. Έχει ξακουστή συλλογή αντικειμένων τέχνης, τα οποία έβρισκε η ίδια σε αγορές (“ήταν το χόμπι μου. Ήθελα να γίνω διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων”). Θεωρεί ότι “έπεσα από τον ουρανό, αλλά δεν προσγειώθηκα εκεί όπου έπρεπε”. Το σχόλιο που έκανε δε, πάντα όταν της έλεγαν πως είναι sex symbol ήταν “μισώ τη λέξη 'σέξι'”.

Ας δούμε τώρα, πώς πέρασε τα πρώτα 85 χρόνια της στη γη.

H εξαφάνιση του πατέρα της

Η Ursula Andress ήταν το τρίτο από τα έξι παιδιά της Ελβετίδας Άννα και του Γερμανού διπλωμάτη Ρολφ, οι οποίοι ζούσαν στο Όστερμουντιγκεν της Βέρνης. Για πολιτικούς λόγους ο Ρολφ 'αποβλήθηκε' από την Ελβετία -και εξαφανίστηκε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ρόλο του ανέλαβε ο -σχεδιαστής κήπων- παππούς της ηθοποιού. Έμαθε και στα έξι παιδιά να δουλεύουν από πολύ νωρίς. Tην Ούρσουλα την έστειλε σε ένα τεράστιο φυτώριο. Η δουλειά που της είχε ανατεθεί ήταν να καθαρίζει τον καυστήρα των θερμοκηπίων. Χωρίς να το καταλάβει έμαθε την πειθαρχία. Και την ανεξαρτησία. Στα 17 αποφάσισε να πάει για το Παρίσι και τις σπουδές στην τέχνη. Δηλαδή, και για σπουδές. Μιλούσε ήδη γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Aργότερα έμαθε και αγγλικά.

Ο πρώτος της έρωτας

Ένα γαλλικό κινηματογραφικό συνεργείο είχε επισκεφτεί το σχολείο της, στη Βέρνη για τα γυρίσματα της ταινίας 'L'affaire Maurizius'. Πρωταγωνιστούσε ο ζεν πρεμιέ της εποχής, Ντανιέλ Ζίλαν. Τον ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Όπως αποδείχθηκε, το ίδιο έπαθε και ο 30χρονος -παντρεμένος- Ζίλαν.

Η μητέρα της προσπάθησε να την αποτρέψει, ώσπου πείστηκε από την κόρη της πως αυτός ήταν ο άντρας της ζωής της. Έγινε και ο πρώτος ερωτικός της σύντροφος. Όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, η Άντρες ήθελε να ακολουθήσει τον έρωτα της στη Γαλλία. Για να συμβεί αυτό, ο Ζίλαν έφτιαξε ένα ψεύτικο συμβόλαιο, με τη σφραγίδα Studios de Billancourt. Σε αυτό υπήρχε η δέσμευση των στούντιο να προσλάβουν την ανήλικη για δουλειές σε ταινίες. Η μητέρα της δεν πίστεψε απόλυτα πως το έγγραφο ήταν έγκυρο, παρ' όλα αυτά της επέτρεψε να πάει στο Παρίσι. Το ζευγάρι έμεινε εκεί ένα χρόνο και το 1954 το ζευγάρι μετακόμισε στη Ρώμη.

Η σύλληψη της από την Interpol

Στην 'αιώνια πόλη' η Άντρες έβγαλε τον πρώτο μισθό, προσέχοντας παιδιά. Το δεύτερο ως μοντέλο τέχνης, αφού ξεχώριζε για το παρουσιαστικό της και δεν άργησαν να εμφανιστούν προτάσεις για modeling. Τον τρίτο μισθό τον πήρε από την ιταλική βιομηχανία κινηματογράφου. Προηγήθηκε κάτι πολύ σημαντικό: ο Ζίλαν είχε 'νικηθεί' από τα ναρκωτικά και προκαλούσε διαρκώς θέματα. Τέτοια που κάποια στιγμή δεν άντεξε η Άντρες και τον εγκατέλειψε. Δεν είπε τίποτα στους δικούς της. Απλά εξαφανίστηκε. Η οικογένεια της δήλωσε την εξαφάνιση της. Όχι μόνο στις τοπικές αρχές, αλλά και στην Interpol. Που την εντόπισε, αλλά άργησε να την συνέλαβε, γιατί η Άντρες κρύφτηκε με τη βοήθεια της Μπριτζίτ Μπαρντό και του σκηνοθέτη Ροζέρ Βαντάμ, στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Εν τέλει, η Interpol την 'έπιασε', εκείνη συνέχισε να λέει ότι δεν θέλει να επιστρέψει στην οικογένεια της, υποσχέθηκε να βρει δουλειά, ξεκίνησε με αυτήν της νταντάς και με όχημα και την ομορφιά της, το συνέχισε από εκεί.

Το Hollywood, η Ντρίντριχ, η Γκάρμπο και η Χέμπορν

Όπως γράφει το Factinate “ένας φίλος του Ζίλαν, ένας τύπος με το όνομα Μάρλον Μπράντο” την έπεισε να δοκιμάσει την τύχη της στο Hollywood, αφού είχε εμπειρία από τρεις ιταλικές ταινίες. Έκανε ένα δοκιμαστικό στην Paramount. Όταν τελείωσε, της πρότειναν επταετές συμβόλαιο, για 2.799 σημερινά δολάρια το μήνα. Μολονότι δεν τρελαινόταν για την υποκριτική πήγε στις ΗΠΑ, το Γενάρη του 1955. Ήταν 19. Άρχισε και εντατικά μαθήματα για να μάθει τη δουλειά (“δεν πήγα σε σχολή, γιατί φοβόμουν”). Μελετούσε ταινίες της Γκρέντα Γκάρμπο και της Μάρλεν Ντίντριχ, δηλαδή των σταρ της εποχής. Έκανε και μαθήματα αγγλικών. Δασκάλα της ήταν η μητέρα της Όντρι Χέμπορν. Σύντομα ένιωσε το ελεύθερο πνεύμα της να έχει εγκλωβιστεί 'σε γυάλινο κλουβί'. Δεν βοηθούσε στην εξέλιξη της καριέρα της ότι μάθαινε πολύ αργά τα αγγλικά.

H Άντρες με τον μόνο άνθρωπο που παντρεύτηκε (Τζον Ντέρεκ), το Μάιο του 1957, στη Ρώμη. ASSOCIATED PRESS

Η σχέση με τον Τζέιμς Ντιν -πριν το θάνατο του

Εκεί που όλα έδειχναν πως το παιχνίδι με το Hollywood έχει χαθεί και πως δεν θα άκουγε ποτέ θετικά σχόλια, αίφνης όλα άλλαξαν και ο κόσμος άρχισε να την αποθεώνει. Ο λόγος είχε να κάνει με τη σχέση που είχε αποκτήσει: ήταν με τον Τζέιμς Ντιν. Ήταν η τελευταία του ηθοποιού, πριν το θάνατο του. Κράτησε τέσσερις μήνες και έκανε την Άντρες αγαπητή στον κόσμο. Τον εγκατέλειψε για τον γοητευτικό ηθοποιό Τζον Ντέρεκ. Που ήταν παντρεμένος. Εγκατέλειψε την οικογένεια του και παντρεύτηκε την Άντρες το 1957. Το γαμήλιο ταξίδι, σε όλον τον πλανήτη, κράτησε τέσσερα χρόνια -είχε ήδη εξαγοράσει το συμβόλαιο που είχε με την Paramount. “Ήθελαν να με κάνουν κάτι που δεν ήμουν. Επαναστάτησα και με πέταξαν εκτός στούντιο”, είναι η σύντομη περιγραφή του τι έγινε. Στα πρώτα χρόνια του γάμου της δεν έδινε δεκάρα για τη δουλειά της. Ο σύζυγος της έδινε πολλές, για το πόσο αδιάφορη ήταν, όπως απέρριπτε όλες τις προτάσεις. Άρχισαν οι καβγάδες. Μια φωτογραφία τα άλλαξε όλα.

Η ιδιωτική φωτογραφία -με μαγιό- που άλλαξε τη ζωή της

To 1962, στην τέταρτη δουλειά της ως ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά 'Bond girl'. Ήταν και η πρώτη φορά που μετείχε σε αγγλόφωνη ταινία. Το μπικίνι που φορούσε στο Dr. No δημοπρατήθηκε το 2001. Το αγόρασε για 40.000 ευρώ ο συνιδρυτής των Planet Hollywood, Ρόμπερ Ερλ. Η Άντρες είχε πει “η πρώτη εμφάνιση μου στην ταινία, να αναδύομαι από τη θάλασσα με αυτό το μπικίνι σε μια όμορφη παραλία με έκανε παγκοσμίως γνωστή ως Bold girl”. Την έκανε και μια από τις πιο πολυφωτογραφημένες γυναίκες της χρονιάς, καθώς είχε γίνει η επιτομή της oμορφιάς. Το αυτό θα ίσχυε για πολλές γενιές μετά. H αμοιβή της ήταν 6.000 δολάρια (σημερινά 52.254 -δηλαδή 43.801 ευρώ).

Όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει ποτέ, αν δεν είχε 'τραβήξει' ο σύζυγος της μια φωτογραφία της, με μαγιό που έφτασε στους παραγωγούς τoυ Hollywood. Επελέγη ομόφωνα για τo ρόλο της σαγηνευτικής Χάνεϊ Ράιντερ στο Dr. No. Της έκαναν την πρόταση, ενημερώνοντας πως τα γυρίσματα επρόκειτο να αρχίσουν δυο εβδομάδες αργότερα. Εκείνη την αρνήθηκε. Πείστηκε να αλλάξει γνώμη, όταν ο Κερκ Ντάγκλας την πέτυχε σε ένα πάρτι και άρχισε να της διαβάζει το σενάριο. Το λάτρεψε. Κυρίως σκέφτηκε πως ενόσω είχε δουλειά στη Τζαμάικα, θα μπορούσε να δουλέψει το μαύρισμα της. Δεν είχε την παραμικρή ιδέα για όσα θα ακολουθούσαν. Επίσης, χρωστάει πολλά στον Σον Κόνερι που έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει 'μια ερασιτέχνη ηθοποιό'. Τη φωνή της δεν την ακούσαμε ποτέ στο Dr No, γιατί η προφορά της κρίθηκε πολύ γερμανική. Μικρή σημασία είχε.

Η 'άμυνα' του Έλβις Πρίσλεϊ για να μην την ερωτευτεί

Μετά την προβολή της ταινίας του Τζέιμς Μποντ, οι προτάσεις που δέχθηκε ήταν δεκάδες. Όλοι πρότειναν για την επόμενη δουλειά να επιλέξει τη συνεργασία της με τον Έλβις Πρίσλεϊ, στο Fun in Acapulco. Η ίδια είχε ακούσει διάφορα για το “Βασιλιά” και ήθελε να το αποφύγει. Τελικά, την έπεισαν να πει το 'ναι'. Όπως άρχισαν να γνωρίζονται, άρχισαν και να συμπαθούν ο ένας τον άλλον. Έγιναν φίλοι και βλέπονταν δυο φορές το χρόνο “αλλά ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολλά προβλήματα”.

Οι φήμες τους ήθελαν ζευγάρι. Ο Πρίσλεϊ δεν το επέτρεψε να συμβεί, καθώς ήθελε να επιστρέψει στην πρώτη του αγάπη: για να είναι σίγουρος πως δεν θα την ερωτευτεί φρόντιζε να μην είναι ποτέ μόνοι. Το 1964 άρχισαν τα γυρίσματα της ταινίας Once before I die. Στο cast ήταν και ο σύζυγος της, με τον οποίον ήταν πια επτά χρόνια μαζί. Όλα κυλούσαν πρίμα, έως τη φήμη που ήθελε την Άντρες να έχει ερωτευτεί έναν άλλον ηθοποιό (τον Ρον Έλι). Ο Ντέρεκ δεν κατάφερε να διαχειριστεί το θέμα -σε επίπεδο ζήλιας- και τη χώρισε. Την πέταξε και έξω από το σπίτι τους, στην Καλιφόρνια. Εκείνη δεν επιβεβαίωσε ή διέψευσε ποτέ.

Ο έρωτας της ζωής της

Άφησε τις ΗΠΑ για την Ευρώπη, όπου σε ένα χρόνο έκανε τρεις ταινίες: στην Αγγλία δούλεψε στο She και υποδύθηκε μια αθάνατη βασίλισσα (μίσησε κάθε δευτερόλεπτο -”το μόνο που μου άρεσε ήταν τα κουστούμια”). Σε αυτό γνώρισε τον Τζον Ρίτσαρντσον και πέρασε κάποιους μήνες μαζί του. Όταν έφυγε για την Ιταλία και τα γυρίσματα του The 10th Victim, ερωτεύτηκε τον συμπρωταγωνιστή της Μαρσέλο Μαστρογιάνι. Τον άφησε πίσω όταν ταξίδεψε στη Γαλλία, για το Up to his ears και συμπρωταγωνιστή τον Ζαν Πολ Μπελμοντό. Αυτός την έπεισε να βγάλει το διαζύγιο με τον Ντέρεκ. Τον είχε χαρακτηρίσει ως τον έρωτα της ζωής της.

Το 1967 έγινε για δεύτερη φορά Bond girl (στο Casino Royale), με τον σκηνοθέτη Βαλ Γκεστ να ενημερώνει ότι “την αγαπούσαν όλοι στο στούντιο”. Για τα επόμενα χρόνια επέλεγε δουλειές στις οποίες η πρωταγωνίστρια δεν ήταν γλυκούλα και υποτακτική. Ας πούμε, στο Red Sun υποδύθηκε ιερόδουλη. Η σχέση της με τον Μπελμοντό διήρκεσε έως το 1972. Απογοητευμένη που δεν έζησε το 'για πάντα' με αυτόν που είχε πιστέψει πως ήταν το άλλο της μισό, επέστρεψε στις ΗΠΑ. Συνέχισε να ζει τη ζωή της, ώσπου το Stateline Motel ερωτεύτηκε ξανά. Έμεινε με τον -συμπρωταγωνιστή της- Φάμπιο Τέστι, μια τετραετία. Η αγορά είχε αλλάξει, με την εμφάνιση περισσότερο πραγματικών γυναικών στις ταινίες. Εκείνη ωστόσο, επέμενε στη δική της 'ταυτότητα' και άρχισε η πτώση. Ακολούθησαν άστοχες επιλογές, δεν εξελίχθηκε και τελικά, έχασε την ευκαιρία να αποδείξει πως ήταν κάτι περισσότερο από όμορφη.

Η απόφαση να μην ξαναδοκιμάσει το γάμο

Σε συνέντευξη της είχε πει πως αγαπούσε όλους τους συντρόφους της, πλατωνικά, τόσο που θα μπορούσε να ζήσει με όλους μαζί, στο ίδιο σπίτι. “Αν και αυτό ενδεχομένως να είναι δύσκολο”. Στις σχέσεις που έκανε δεν κοιτούσε ηλικίες και ΑΦΜ, αλλά αν τιμούσαν αυτοί που είχε απέναντι της το πάθος που είχε ανάγκη.

Η μητρότητα στα 43 -που ήταν σκάνδαλο

Το Νοέμβριο του 2008 είχε καθίσει απέναντι από την Ρέιτσελ Χάναν και είχε μιλήσει για θέματα που την απασχολούσαν. Ένα ήταν η μητρότητα. Στα 43 απέκτησε το μοναδικό της παιδί, τον Ντιμίτρι Αλεξάντερ Χάμλιν (γεννήθηκε στις 19/5/1980, στην Καλιφόρνια). Με τον πατέρα του αγοριού, τον ηθοποιό Χάρι Χάμλιν είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα του Clash of Titans, το 1979 και έγιναν ζευγάρι. Εκείνη ήταν 44. Εκείνος 28. Αρραβωνιάστηκαν, αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ και το 1983 χώρισαν. Η Άντρες είχε παραδεχθεί πως είχε γίνει κτητική με τον Χάμλιν και αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα.

“Τώρα υπάρχουν πολλές γυναίκες που γίνονται μητέρες σε αυτήν την ηλικία. Τότε ήταν σκάνδαλο. Εξεπλάγην όταν έμαθα πως είμαι έγκυος, γιατί πίστευα ότι είναι κάτι που δεν θα μου συμβεί ποτέ. Αλλά συνέβη. Και απέκτησα το γιο μου. Ούτε κατάλαβα πότε έφτασε τα 30. Το μόνο πράγμα που έχει σημασία πια, όταν αποκτάς παιδιά είναι το μέλλον τους. Αλλά σε τι κόσμο τα αφήνουμε; Δεν είμαι αισιόδοξη για το παρόν και το μέλλον. Έχουμε κάνει τόσα επιβλαβή στη φύση με τα παρασιτοκτόνα”.

Έως ότου γίνει μάνα, κατά δήλωση της ιδίας “δεν δεχόμουν να αναλάβω έστω ένα ζώο”. Από όταν απέκτησε τον Ντιμίτρι τα παράτησε όλα για εκείνον. Δεχόταν λίγες δουλειές που δεν την κρατούσαν για καιρό μακριά από το παιδί της.

Η οστεοπόρωση -που δεν πήρε σοβαρά

Το 1998, στα 62 διαγνώστηκε με οστεοπόρωση. Έγινε το πρόσωπο της εκστρατείας ενημέρωσης. Είχε εξηγήσει ότι δεν είχε καταλάβει τη σοβαρότητα των επιπτώσεων. “Δεν έπαθα σοκ όταν το έμαθα, γιατί δεν ήξερα πολλά για την οστεοπόρωση. Ήμουν αδαής. Πίστευα πως θα έπαιρνα ασβέστιο, θα έκανα γυμναστική και όλα θα ήταν καλά με τα κόκαλα μου. Είχα αγοράσει μια βαλίτσα με συγκεκριμένες ταμπλέτες ασβεστίου, από την Αμερική -ήταν πιο φθηνές από ό,τι στην Ευρώπη- και τις είχα στο σπίτι μου στη Ρώμη. Όταν τις είδε ο γιατρός μου, μου είπε 'Ούρσουλα δεν θα λειτουργήσουν από μόνες τους. Έκτοτε είναι κάπου κρυμμένες στο κελάρι του πύργου μου”.

Ήξερε ήδη πως έχει χαμηλή οστική πυκνότητα στο γοφό (το ποσό του οστού στο σκελετό καθορίζει πόσο ισχυρός είναι και αν αντέχει τραύμα ή έντονο φορτίο -όσο χαμηλότερη είναι τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος, αλλά δεν έδωσε και μεγάλη σημασία στη φαρμακευτική αγωγή. “Είμαι η χειρότερη περίπτωση του κόσμου, σε ό,τι αφορά τη λήψη φαρμάκων. Τα ξεχνούσα για μέρες. Τώρα ακολουθώ ετήσια αγωγή. Μου είναι πιο εύκολο”. Ήταν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσει να είναι υγιής, μολονότι είχε οστεοπόρωση. “Επειδή δεν υπάρχει πόνος, δεν νιώθεις πως έχεις πρόβλημα, οπότε κάνεις ό,τι έκανες πάντα, μέχρι να σπάσει κάποιο οστό. Θα ήμουν δυστυχισμένη αν καθηλωνόμουν στο κρεβάτι. Θα ντρεπόμουν και θα αισθανόμουν άβολα, αν δεν ήμουν αυτάρκης και χρειαζόμουν κάποιον να με φροντίζει. Αν δεν μπορώ να είναι ενεργή, προτιμώ να πεθάνω”.

Τα γηρατειά -για τα οποία δεν μπορεί να προετοιμαστεί κανείς

Μετά το τέλος της καριέρας μοίραζε το χρόνο της στη Ρώμη, την Ελβετία -δίπλα στα αδέλφια της- και τις ΗΠΑ, όπου είχε σπίτια. Το 2017 πούλησε αυτό στο Μπέρβερλι Χιλς και εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη. Η τελευταία σχέση που έκανε και είδε το φως της δημοσιότητας ήταν με έναν martian artist, στα τέλη του 1991. Στις κατακτήσεις της ανήκουν ονόματα όπως ο Πάουλο Ρομπέρτο Φαλκάο, ο Χούλιο Ινγκλέσιας και ο Έλληνας μπόντιμπιλντερ, Μάριος Νατόκης.

Στα 72 ομολόγησε πως “κανείς δεν σε προετοιμάζει για το γήρας. Φέρνει κάποιες περίεργες εκπλήξεις. Πώς όταν είσαι έγκυος σου λένε 'πρέπει να περιμένεις το τάδε και το δείνα' και όταν τα ζεις ανακαλύψεις ότι αυτά που άκουγες και αυτά που ζεις είναι τελείως διαφορετικά; Το ίδιο συμβαίνει και όταν μεγαλώνεις. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Το έζησα, το αναγνώρισα και το ξεπέρασα, αλλά η υγεία μπορεί να γίνει προβληματικό θέμα”. Τα τελευταία χρόνια απολαμβάνει να φροντίζει τα λουλούδια της, τις γάτες που έχει και το καλό φαγητό. “Αυτό είναι πια ζωή για εμένα”.