Ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ και τι σημαίνει το όνομα

Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ αναφέρεται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης των Χανίων. Το όνομα του κέρδισε τους χρήστες των social media.

Σήμερα οδηγούνται ενώπιον του Εισαγγελέα, οι συλληφθέντες για τη συμμετοχή στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση των Χανίων, που φαίνεται να είχε μεγάλες δραστηριότητες σε ναρκωτικά, τουρισμό και εστίαση και ένα ειδικό ενδιαφέρον στην περιοχή του Σταυρού Χανίων.

Ένα από τα ονόματα που έχει αποκαλυφθεί πως αναφέρεται σε συνομιλίες των κατηγορουμένων -υπάρχει και στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί- είναι του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ Αμπελικάκης.

Το όνομα, όπως φάνηκε, κέρδισε τους χρήστες των social media, που το σχολίασαν ποικιλοτρόπως.

Για αυτό και αναζητήσαμε να βρούμε τι σημαίνει και από πού κρατάει η σκούφια του.

Ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ

Σύμφωνα με την Προς Εβραίους επιστολή, ο Μελχισεδέκ ήταν “απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος, μήτε αρχήν ημερών μήτε ζωής τέλος έχων” (Εβρ. 7,3). στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται ο πατέρας, η μητέρα, η γέννηση, η γενεαλογία ή ο θάνατός του.

Θεωρείται ως προφητικός τύπος του Μεσσία, καθώς με μοναδικό και άνευ προηγουμένου τρόπο υπήρξε ταυτόχρονα ιερέας και βασιλέας.

Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Μελχισεδέκ παρουσιάζεται ως μια σημαντική προσωπικότητα, καθώς ήταν και βασιλιάς και ιερέας: ήταν ο βασιλιάς της Σαλήμ, και υπηρέτησε ως ιερέας του «Θεού Υψίστου» των Χαναναίων (Ελ Ελιόν).

Η Σαλήμ ταυτίζεται με την Ιερουσαλήμ. Συγκεκριμένα, ο Ψαλμός 76:2 αναφέρεται στη Σαλήμ με τρόπο που υπονοεί ότι είναι συνώνυμη με την Ιερουσαλήμ. «Στην αναφορά που γίνεται στην “Κοιλάδα του Βασιλιά” στη Γένεση 14:17 επιβεβαιώνεται περαιτέρω αυτή η ταύτιση», όπως αναφέρει η Britannica.

Ο διπλός αυτός ρόλος (ιερέα και βασιλιά που συνδέεται με την Ιερουσαλήμ) ήταν κάτι που δεν είχε προηγούμενο στην εβραϊκή παράδοση. «Συμβολίζει τη δίκαιη διακυβέρνηση και τη θεϊκή μεσολάβηση και τον συνδέει βαθιά με τα θέματα της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αιώνιας ιεροσύνης, στη χριστιανική θεολογία».

Η παρουσία του Μελχισεδέκ στην Βίβλο χρησίμευσε επίσης ως θεολογική θεμελίωση για την εγκαθίδρυση της ιερατικής εξουσίας στην Ιερουσαλήμ.

O Μελχισεδέκ αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. iStock

Τι σημαίνει “Μελχισεδέκ”

Στην παλαιά κανναανιτική γλώσσα το Μελχισεδέκ αποδίδεται ως «Ο Βασιλιάς Μου Είναι ο (θεός) Σεδέκ» ή «Ο Βασιλιάς Μου Είναι η Δικαιοσύνη», με την εβραϊκή ρίζα να σημαίνει «βασιλιάς» και «δικαιοσύνη» ή «ευσέβεια».

Ο Μελχισεδέκ ήταν guest star στην Παλαιά Διαθήκη

Η εμφάνισή του ιστορικού Μελχισεδέκ στη Βίβλο είναι σύντομη, αλλά ουσιαστική: συνάντησε τον Αβραάμ, στην επιστροφή του από τη νίκη του επί ενός συνασπισμού βασιλιάδων της Μεσοποταμίας, υπό τον Χοδολλογομόρ (βασιλιά του Ελάμ) και την απελευθέρωση του απαχθέντα ανιψιού του, Λωτ.

Ο Μελχισεδέκ πρόσφερε στον Αβραάμ ψωμί και κρασί (έχει ερμηνευτεί από ορισμένους Χριστιανούς μελετητές ως πρόδρομος της Θείας Ευχαριστίας, έτσι ώστε το όνομα του Μελχισεδέκ να εισέρχεται στον κανόνα της ρωμαϊκής λειτουργίας), τον ευλόγησε στο όνομα του Θεού Υψίστου (Ελ Ελιόν) και εκείνος του έδωσε το 1/10 από τα λάφυρα, αναγνωρίζοντας την ιερατική του εξουσία.

Σημειώνεται πως ο Μελχισεδέκ δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του.

«Το γεγονός ότι ο Αβραάμ αναγνώρισε την εξουσία και την αυθεντικότητα ενός Χαναναίου ιερέα-βασιλιά είναι εκπληκτικό και δεν έχει αντίστοιχο στη βιβλική λογοτεχνία.

Αυτή η ιστορία μπορεί να έφτασε στην τελική της διατύπωση, κατά την εποχή του βασιλιά Δαβίδ, χρησιμεύοντας ως απολογία για το γεγονός ότι ο Δαβίδ έκανε την Ιερουσαλήμ έδρα του και εγκαθίδρυσε εκεί το ιερατείο.

Η πληρωμή “φόρου υποτελείας” από τον Αβραάμ σε έναν ιερέα-βασιλιά της Ιερουσαλήμ, προέβλεπε την εποχή που οι απόγονοι του Αβραάμ θα έφερναν το 1/10 στους ιερείς της Ιερουσαλήμ που υπηρετούσαν στο ιερό στην πρωτεύουσα του Δαβίδ.

Η ιστορία μπορεί επίσης να σχετίζεται με τη σύγκρουση μεταξύ των Λευιτών ιερέων που κατάγονταν από τον Αβραάμ και των Σαδδουκαίων ιερέων της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι υποτάχθηκαν στον Γιαχβέ, τον εβραϊκό θεό.

Οι Σαδδουκαίοι μονοπώλησαν το ιερατείο της Ιερουσαλήμ, μέχρι που μεταφέρθηκαν βίαια στη Βαβυλώνα, οπότε και οι Λευίτες ιερείς επιβεβαίωσαν τη δική τους ηγεμονία. Η εμφάνιση του Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη, θα μπορούσε να αποκαλύψει την επανάκαμψη της δύναμης των Σαδδουκαίων».

Ποιος ήταν ο πρώτος Μελχισεδέκ της Κρήτης

Κατά το Crete 1821, o Mελχισεδέκ (Μιχαήλ) Τσουδερός καταγόταν από τον Ασώματο Αγίου Βασιλείου. Ονομάστηκε Μελχισεδέκ όταν έγινε μοναχός στη Μονή Πρέβελη, στην οποία είχε παραχωρηθεί μεγάλο μέρος της κτηματικής περιουσίας της οικογένειάς του.

Συμμετείχε στις συναντήσεις που προηγήθηκαν της Eπανάστασης στα Σφακιά. Τον Μάιο του 1822 ήταν μέλος της Προσωρινής Διοίκησης της Κρήτης, υπό τον Μιχαήλ Αφεντούλιεφ. Συμμετείχε σε αρκετές μάχες, πριν συλληφθεί και απαγχονιστεί στο Πολεμάρχι Κισσάμου, τον Μάιο του 1823.

Στον 1ο τόμο της Ιστορίας της Κρήτης, ο Ιωάννης Μουρέλος έχει γράψει πως ο Γάλλος πρόξενος Χανίων, αυτόπτης μάρτυρας του μαρτύριου, είχε σημειώσει πως τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, ο Μελχισεδέκ φώναξε «φάτε θεριά τις σάρκες μου μα τον πνεύμα μου που παραδίδω σήμερα στον πλάστη μου δεν μπορείτε να μου το βλάψετε.

Έχω ελπίδα σταθερά πως ο Θεός θα τιμωρήσει την κακία σας πολύ γρήγορα γιατί χύνετε άδικα των Χριστιανών το αίμα».