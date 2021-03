Σαν σήμερα γεννήθηκε ο πραγματικός Τζον Σνόου: Πώς "νίκησε" τη χολέρα

Οι περισσότεροι "αναγνωρίζουν" το όνομα Τζον Σνόου ως τον χαρακτήρα της σειράς φανταστικών μυθιστορημάτων "A Song of Ice and Fire" του George R.R.Martin, και φυσικά της σειράς Game of Thrones.

ADVERTISING

Ο Jon Snow του Kit Harington είχε σαν στόχο του να σώσει τον δικό του φανταστικό κόσμο, κάτι που αποτελούσε τον πυρήνα της σκέψης και του υπαρκτού John Snow, που ήρθε στη ζωή σαν σήμερα, στις 15 Μαρτίου του 1813. Και οι δύο βλέπετε, τα έβαλαν με έναν "μεγάλο εχθρό" που απειλούσε τον κόσμο με αφανισμό.

Ο Βρετανός Σνόου, ήταν γιατρός και θεμελιωτής της αναισθησίας. Θεωρείται ένας από τους πατέρες της σύγχρονης επιδημιολογίας, με το έργο του να εστιάζει στην αντιμετώπιση της τρίτης επιδημίας χολέρας στο Σόχο του Λονδίνου, το 1854, όταν σε τέσσερις ημέρες αναφέρθηκαν τουλάχιστον 400 περιστατικά, με δεκάδες θανάτους. Με τη δράση του έδειξε τη σημασία του να εντοπιστούν και να απομονωθούν γρήγορα τα πρώτα κρούσματα, με λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση δεδομένων.

Συνεργάτης του ήταν ο Thomas Michael Greenhow ενώ μαθήτευε από τα 14 του χρόνια, δίπλα στον καθηγητή χειρουργικής, William Hardcastle. Υπήρξε μέλος του Westminster Medical Society, και έγινε γνωστός εν ζωή μέσα από τις διαλέξεις του.

Τα ευρήματά του ενέπνευσαν θεμελιώδεις αλλαγές στα υδρευτικά και αποχετευτικά συστήματα του Λονδίνου, οι οποίες οδήγησαν σε παρόμοιες αλλαγές και σε άλλες πόλεις, και σε σημαντική βελτίωση γενικά στην δημόσια υγεία σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι την εποχή του Σνόου, οι επιστήμονες πίστευαν πως η χολέρα μεταδιδόταν από τον αέρα. Ήταν η γνωστή τότε, Θεωρία του Μιάσματος.

Στο Λονδίνο όμως, λόγω της άναρχης ρυμοτομίας, και εξ αιτίας της ανεπαρκούς ύδρευσης, τα αστικά λύματα αναμιγνύονταν με το πόσιμο νερό. Η χολέρα άλλωστε προκαλούσε στομαχόπονους, εμετούς και διάρροιες σε βαθμό που τα θύματα πέθαιναν από αφυδάτωση.

Κάνοντας επιτόπιες συνεντεύξεις σε οικίες ασθενών, ο Σνόου διαπίστωσε πως η χολέρα γνώριζε έξαρση σε συγκεκριμένες γειτονιές. Η χωροταξική διαφοροποίηση τον οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι γειτονιές με τα έντονα κρούσματα χολέρας είχαν πρόσβαση σε νερό σε περιοχές με ακατάλληλες πηγές ύδρευσης. Χαρακτηριστικό είναι πως στον χάρτη που έφτιαξε, καταγράφονταν κρούσματα σε σπίτια της μιας πλευράς του δρόμου, την ώρα που στην ακριβώς απέναντι, οι οικογένειες ήταν "καθαρές". Βασική ήταν η μελέτη του που έκανε στη δημόσια χειροκίνητη αντλία της Μπρόουντ Στριτ (Broadwick σήμερα). Παρατήρησε μάλιστα πως σε μικρή απόσταση από αυτή την αντλία, είχαν σημειωθεί 61 θάνατοι.

Ο περίφημος "Χάρτης της Χολέρας"

MSU.EDU

Έτσι, μπόρεσε να αντιληφθεί πως η πηγή μόλυνσης ήταν το νερό και όχι ο αέρας. Με τη μελέτη του απομονώθηκαν ακατάλληλες δημόσιες αντλίες και σταδιακά τα κρούσματα μειώθηκαν. Η αρχή έγινε με την "καραντίνα" της αντλίας της Μπρόουντ Στριτ.

Μετά από έρευνες, οι αρχές διαπίστωσαν η αντλία αυτή είχε φτιαχτεί μόλις δύο μέτρα από έναν παλιό υπόνομο. Αργότερα, ο Τζον Σνόου απέδειξε ότι η ιδιωτική εταιρία ύδρευσης "Southwark and Vauxhall Waterworks Company" υδροδοτούσε το Λονδίνο με νερό από περιοχές του Τάμεση στις οποίες κατέληγαν αστικά λήμματα, μεταδίδοντας έτσι τη χολέρα σε όλη την πόλη. Να σημειωθεί, ότι εκείνη την εποχή οι Λονδρέζοι συνήθιζαν να αδειάζουν τα απορρίμματα των σπιτιών τους στον Τάμεση.

Ο γιατρός πέθανε σε ηλικία 45 ετών από εγκεφαλικό, εννέα χρόνια μετά τη δημοσίευση των ευρημάτων του στο κείμενό του, "On the Mode of Communication of Cholera". Ωστόσο, η γεωγραφική απεικόνιση που έκανε, θεωρείται πρωτοποριακή τόσο για την εποχή του, όσο και για την ιατρική γενικότερα και καταγράφεται αναλυτικά στη δεύτερη έκδοση της μελέτης του, του 1855.

Η νέα θεωρία του Τζον Σνόου δεν έγινε αμέσως αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα της εποχής. Η "χαρτογράφηση" της χολέρας προχώρησε χρόνια μετά τον Σνόου, το 1883 από τον Robert Koch, ο οποίος επιβεβαίωσε πως η νόσος δεν είναι μεταδοτική από άνθρωπο σε άνθρωπο αλλά διαδίδεται μέσα από το μολυσμένο νερό. Το μικρόβιο Vibrio cholerae που είχε ανακαλύψει ο Φίλιπο Πατσίνι το 1854 αποδείχθηκε ότι προκαλεί τη χολέρα και το 1892 ο Βάλντεμαρ Χαφκίνε έφτιαξε το πρώτο εμβόλιο κατά της ασθένειας.

Kαινοτομία του Snow θεωρείται επίσης η ανακάλυψη της χορήγησης αναισθησιογόνου στις χειρουργικές επεμβάσεις. Η αναισθησία του, βασιζόταν σε μια συσκευή εισπνοής που χορηγούσε αιθέρα αρχικά, και σε νεότερη εκδοχή της, χλωροφόρμιο. Χλωροφόρμιο χορήγησε και στη βασίλισσα Βικτώρια όταν γέννησε τα δυο τελευταία της παιδιά το Λεοπόλδο και τη Βεατρίκη, στις 7 Απριλίου του 1853.

Μέχρι τότε η χρήση του χλωροφορμίου, θεωρείτο "μη ηθική" από την Εκκλησία.

ΥΓ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση του Jon με τον John Snow, μπορείτε να βρείτε εδώ

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις