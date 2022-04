Φεστιβάλ Καννών: Ο Vincent Lindon πρόεδρος της κριτικής επιτροπής

Κάλλιο αργά παρά ποτέ! Μετά από σαφή καθυστέρηση και απανωτές φήμες, και με το 75o Φεστιβάλ των Καννών να μπαίνει στην τελική ευθεία, ανακοινώθηκε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για φέτος. Το πρόσωπο που θα ηγηθεί του διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ το 2022 και θα διαδεχθεί τον Αμερικανό σκηνοθέτη Spike Lee είναι ο Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Λιντόν (Vincent Lindon).

Ο 62χρονος ηθοποιός ξέρει τα... κατατόπια του φεστιβάλ, μιας και το 2015 πήρε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας για τον ρόλο του στο "Ο Νόμος της Αγοράς" του Στεφάν Μπριζέ, ενώ έπαιξε επίσης και στο "Titane" της Ζουλιά Ντικουρνό που τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα για το 2021.

Ο ηθοποιός έχει βρεθεί στις Κάννες με εννέα φιλμ από το 1987. Πρόσφατα συμμετείχε στην ταινία της Claire Denis, "Both Sides of the Blade" που διαγωνίστηκε στο Βερολίνο και κέρδισε την Ασημένια Αρκούδα καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ο Lindon είναι ο πρώτος Γάλλος σταρ που θα έχει αυτή τη θέση από το 2009 και την προεδρία της Isabelle Huppert. Οι διοργανωτές, σύμφωνα με το Variety, σχολίασαν: "Γάλλοι σελέπριτις συχνά πήραν τον ρόλο αυτό σε επετειακές χρονιές, όπως ο Yves Montand το 1987 στα 40 χρόνια του Φεστιβάλ, ο Gérard Depardieu το 1993 στο 45ο Φεστιβάλ και η Isabelle Adjani το 1997 στην 50ετία."

Ο Βενσάν Λιντόν στην πρεμιέρα του φιλμ Titane στο London Film Festival VIANNEY LE CAER/INVISION/AP

"Ο πολιτισμός βοηθά την ανθρώπινη ψυχή να ανυψωθεί και να ελπίζει για το αύριο"

Ο Vincent Lindon δήλωσε: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή και περηφάνια να μου εμπιστεύονται, μεσούσης της αναταραχής με τα πολλαπλά γεγονότα που διανύουμε στον κόσμο, το υπέροχο και βαρυσήμαντο καθήκον της προεδρίας της κριτικής επιτροπής του 75ου διεθνούς φεστιβάλ των Καννών».

"Με τα μέλη της κριτικής επιτροπής, θα προσπαθήσουμε να φροντίσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ταινίες του μέλλοντος, οι οποίες φέρουν την ίδια μυστική ελπίδα, αφοσίωση και ελευθερία και την αποστολή να αγγίξουν μεγάλο αριθμό ανδρών και γυναικών με το να τους μιλήσουν για τις κοινές πληγές και χαρές. Ο πολιτισμός βοηθά την ανθρώπινη ψυχή να ανυψωθεί και να ελπίζει για το αύριο" είπε ο Lindon.

Ο Lindon θα πρέπει να επιλέξει την ταινία που θα βραβευθεί με τον Χρυσό Φοίνικα ανάμεσα σε 21 ταινίες που διαγωνίζονται και θα υποστηρίζεται από οκτώ μέλη της επιτροπής, τέσσερις γυναίκες και τέσσερις άνδρες.

Ανάμεσα σε αυτούς, η Βρετανίδα ηθοποιός Ρεμπέκα Χολ που έγινε γνωστή κυρίως από την ταινία "Vicky Christina Barcelona" (και το “Passing”), ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Ιρανός σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί ("Ένας Ήρωας", Μεγάλο Βραβείο του Φεστιβάλ των Καννών 2021) και ο Γάλλος σκηνοθέτης Λαντζ Λι ("Οι Άθλιοι", Βραβείο της Κριτικής επιτροπής 2019).





