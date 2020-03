Μάικλ Τζόρνταν: Στις 19 Απριλίου το ντοκιμαντέρ "The Last Dance"

Παρά το γεγονός ότι πριν από ένα μήνα, το ESPN ενημέρωνε επίσημα πως το ντοκιμαντέρ για την τελευταία σεζόν του Μάικλ Τζόρνταν δεν ήταν ακόμη έτοιμο για να προβληθεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο (τον προσεχή Ιούνιο), αυτό δεν αποκλείεται να συμβεί εν τέλει σε τρεις εβδομάδες!

Σύμφωνα με τη New York Post, το ESPN ολοκλήρωσε πολύ γρήγορα τις τελευταίες διαδικασίες κι είναι ειλημμένη απόφαση για την προβολή του "The Last Dance" την Κυριακή 19 Απριλίου. Το ντοκιμαντέρ, που θα έχει διάρκεια δέκα επεισοδίων, αναμένεται να προβληθεί νωρίτερα επειδή έχει διακοπεί η αγωνιστική δράση λόγω του κορονοϊού.