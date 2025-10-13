Έρχονται βροχές και καταιγίδες τις επόμενες μέρες – Η ανάρτηση Κολυδά

Βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τη μέση της εβδομάδας. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού.

Νεφώσεις, τοπικές βροχές και αυξημένη πιθανότητα καταιγίδων, κυρίως στα βόρεια και δυτικά, διαμορφώνουν το σκηνικό του καιρού για την εβδομάδα που διανύουμε.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά ήπια επίπεδα, χωρίς αξιόλογες μεταβολές, με τις πιο θερμές περιοχές να βρίσκονται στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σε αρκετές περιοχές, με ιδιαίτερη ένταση στο Ιόνιο και το Αιγαίο.

Αναλυτικά, το επόμενο διάστημα θα δούμε πιο έντονα φαινόμενα κυρίως από την Τετάρτη και έπειτα, με επικρατέστερο σκηνικό την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων, ενώ η ορατότητα αναμένεται να είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης, ιδίως στα δυτικά.

Σχετική ανάρτηση για τα καιρικά φαινόμενα, τις περιοχές που θα εκδηλωθούν αλλά και την έντασή τους πραγματοποίησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Συγκεκριμένα ο κ. Κολυδάς αναφέρει πως σήμερα και αύριο θα ξεκινήσουν βροχές “στα δυτικά και νότια και την Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια”.

“Αρκετές βροχές θα έχουμε την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, και βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο κατά 2 με 3 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπερνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα”, συμπληρώνει ο κ. Κολυδάς.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες μέρες:

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-10-2025

Σε όλη τη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και από τις πρωινές ώρες στη δυτική Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι ασθενείς και βαθμιαία θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.