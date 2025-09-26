Καιρός: Καταιγίδες και έντονα φαινόμενα τα επόμενα 24ωρα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Το πρώτο κύμα του Φθινοπώρου αναμένεται αυτό το Σαββατοκύριακο με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας. Αναλυτική πρόγνωση.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, με τα φαινόμενα να είναι έντονα και να πλήττουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, Μεσσηνία, Ηλεία και Αχαΐα θα επηρεαστούν περισσότερο, ενώ και τα φαινόμενα θα πλήξουν επίσης και τη δυτική Στερεά, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά.

Από την Κυριακή και μετά, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, ο καιρός θα αποκτήσει πιο φθινοπωρινό χαρακτήρα, με πτώση της θερμοκρασίας κατά περίπου 5 βαθμούς. Η αίσθηση του κρύου, μάλιστα, αναμένεται πιο έντονη λόγω και των ισχυρών βοριάδων που θα πνέουν.

Η Αθήνα, πάντως, δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά, ίσως και καθόλου.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

“Ακραία επικίνδυνος καιρός μπροστά μας”

Αναρτήσεις για το επερχόμενο κύμα φθινοπώρου, προειδοποιώντας για ακραία φαινόμενα, έκαναν και οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας και Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα (27/9) στα ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 25 με 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους με 29 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού την Παρασκευή (26/09)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 και στις Σποράδες έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από νωρίς το απόγευμα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού το Σάββατο 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού την Κυριακή 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού την Δευτέρα 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση του καιρού την Τρίτη 30-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.