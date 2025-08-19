Βροχή τώρα στην Αθήνα – Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Βροχή σημειώνεται αυτήν την ώρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Πόσο θα κρατήσουν τα φαινόμενα – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Φθινοπωρινό είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού με την εκδήλωση βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τρίτης (19/08) σημειώθηκε βροχή στο κέντρο της Αθήνας (Αμπελόκηπους, Κουκάκι, Καλλιθέα) καθώς και σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν το απόγευμα και σε άλλα ηπειρωτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο.

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του καιρού στον παρακάτω διαδραστικό χάρτη:



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/08

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι ίδιας έντασης στα ανατολικά, με τοπικά 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 30-32 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά τους 33 με 34 στα κεντρικά ηπειρωτικά. Στις Σποράδες και στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28-30 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/08

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους ίδιας έντασης. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/08

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, που κατά τόπους θα είναι αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή όμβρους κυρίως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, και δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.