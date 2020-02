Η Αγγελική Κούρκουλου έγραψε ιστορία: Έγινε η πρώτη γυναίκα που περιέγραψε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ελλάδα

Η Αγγελική το βράδυ της Τετάρτης περιέγραψε το παιχνίδι ανάμεσα στην Μιραντές και τη Βιγιαρεάλ για το Κύπελλο της Ισπανίας στο Open. Η 22χρονη αθλητική δημοσιογράφος έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που μεταδίδει αγώνα ποδοσφαίρου σε κανάλι εθνικής εμβέλειας.

Ο Γιώργος Κοσμάς, διευθυντής του καναλιού ανέφερε: "Μόνο χαρά και περηφάνια που ένα τόσο ταλαντούχο και χαρισματικό παιδί με το σπάνιο ήθος της Αγγελικής σπάει το στερεότυπο ότι οι μεταδόσεις ποδοσφαίρου είναι μόνο ανδρική υπόθεση. Αγγελική, go for it"."

Η Αγγελική σχολίασε: "Είμαι πολύ χαρούμενη και αισθάνομαι μια περηφάνια, όσο μπορώ όμως να το συνειδητοποιήσω. Νομίζω ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Χρειάζεται να περάσουν λίγο οι μέρες και να δω και εγώ τον εαυτό μου.

Αισθάνομαι όμως πολύ χαρούμενη που μπορώ να κάνω κάτι το οποίο ονειρευόμουν από παλιά και το οποίο δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε να έρθει τόσο γρήγορα στα πρώτα μου βήματα στον χώρο.