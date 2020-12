Χριστούγεννα με 200 ευρώ για 6 στους 10 Έλληνες

Αν και απέχουμε από τις περιγραφές τύπου Τσαρλς Ντίκενς, εν τούτοις, ποσοστό 57% των ερωτώμενων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανάφερε ότι φέτος οι εορταστικές δαπάνες θα είναι λιγότερες εξαιτίας του μειωμένου εισοδήματος, του φόβου για την πορεία της οικονομίας τους επόμενους μήνες αλλά και γιατί, όσοι διατηρούν αλώβητο το μισθό τους, φέτος προτιμούν να αποταμιεύσουν.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την πρωτογενή ποσοτική έρευνα της ADMINE και του AdmineInsightsLab, σε συνεργασία με το Graduate School του Deree – The American College of Greece και το ACT - American College of Thessaloniki | a division of Anatolia College Greece, διεξήχθη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα κατά τη διάρκεια του δεύτερου πανελλαδικού lockdown (21-23 Νοεμβρίου) σε δείγμα 575 καταναλωτών.

Είναι χαρακτηριστικό πως το 34% που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα δηλώνουν απαισιόδοξοι όσον αφορά το μέλλον, ενώ το ποσοστό αυτό υποχωρεί στο 29% για τη Θεσσαλονίκη.

Οι τομείς που θα κατευθύνουν τα ψώνια τους, προφανώς ποικίλλουν με την ηλικιακή ομάδα 45-54 να συγκρατεί το budget της κυρίως για τρόφιμα, ποτά και παιχνίδια. Αντίθετα οι νεαρότερες ηλικίες θέτει ως προτεραιότητα την ένδυση και τα ηλεκτρονικά είδη.

Δεδομένου ότι οι φετινές αγορές -έστω περιορισμένες- έχουν μικρές διεξόδους, είναι προφανές ότι το κανάλι του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να κερδίζει πόντους. Σύμφωνα με το δείγμα της έρευνας ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει πως θα προτιμήσει κατά κύριο λόγο τις ηλεκτρονικές αγορές, όχι μόνο λόγω δυνατότητας αλλά και λόγω φόβου.

Εξαιτίας των μέτρων, η αύξηση των ηλεκτρονικών κατά την περίοδο που διενεργήθηκε η έρευνα ήταν κατά 72% σε σχέση με το πρώτο lockdown. Σημειώνεται δε ότι ποσοστό 73% δήλωσε ότι επισκέπτεται πριν τις αγορές του, πλατφόρμες σύγκρισης τιμών.

Παρόλα, αυτά ποσοστό 34% των ερωτώμενων θα ήθελε να μπορεί να επισκεφτεί φυσικά καταστήματα, ενώ παραμένει ισχυρό το ποσοστό εκείνων που επιθυμεί να ψωνίζει τρόφιμα και ποτά από τα φυσικά καταστήματα.

