Ο πιο θανάσιμος serial killer των ΗΠΑ σκότωνε γιατί τον άφηναν

Ομολόγησε πως στραγγάλισε 93 γυναίκες μεταξύ του 1970 και του 2005. Οι αρχές κατάφεραν να τον συνδέσουν με 60. Ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός επιβεβαιωμένων υποθέσεων οποιουδήποτε serial killer, στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο Σάμιουελ Λιτλ έδρασε σε 19 πολιτείες, για 35 χρόνια. Ο θάνατος πολλών εκ των θυμάτων του αποδόθηκε σε υπερβολική χρήση ναρκωτικών ή λόγους που δεν μπορούσαν να διευκρινιστούν. Κάποιες σοροί δεν βρέθηκαν ποτέ.

ADVERTISING

Ο Samuel Little γεννήθηκε σαν σήμερα, 7/6 το 1940. Πέθανε στις 30/12 του 2020, σε ηλικία 80 χρόνων, στο νοσοκομείο φυλακής του Los Angeles, από φυσικά αίτια.

Οι ερευνητές του προγράμματος Κατανόησης Βίαιας Εγκληματικότητας του FBI χρειάστηκαν πέντε χρόνια, για να 'συνδέσουν' τις υποθέσεις με τον Little και 18 μήνες για τις ομολογίες του.

“Για χρόνια πίστευε πως δεν θα τον πιάσουμε ποτέ, γιατί ήταν βέβαιος πως ουδείς έψαχνε τα θύματα του. Μολονότι είναι στη φυλακή, το FBI πιστεύει πως είναι σημαντικό να αναζητήσουμε τη δικαιοσύνη για κάθε θύμα και να κλείσουμε όσες περισσότερες υποθέσεις μπορούμε”, δήλωσε η Christie Palazzolo, αναλύτρια του προγράμματος, στην ανακοίνωση των αρχών με την οποία ζητούσε τη βοήθεια του κόσμου -ώστε να βρεθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή του και στους 93 φόνους που είπε πως έκανε.

Το video που ακολουθεί είναι ένα από αυτά της ομολογίας για όλη τη δράση. Θα τον ακούσετε να λέει πως αγαπούσε το πρώτο του θύμα. “Συναντηθήκαμε μια κρύα μέρα, με χιόνι μεταξύ του 1992 και του 1994. Το μικρό κορίτσι ήταν 24 χρόνων. Έμεινα μαζί της για τρεις μέρες. Για να ζήσουμε κλέβαμε πράγματα από καταστήματα και μετά εκείνη τα πουλούσε.

Σε μια από αυτές τις κλοπές, με συνέλαβαν (20/4 του 1994). Τρεις ώρες μετά, με άφησαν να φύγω ώστε να μετακινήσω το αυτοκίνητο μου από το πάρκινγκ εκείνου του καταστήματος -μέσα στο οποίο κοιμόταν το κορίτσι”. Την πήγε να συναντήσει τον πρώην σύντροφο της “έναν άνδρα που τον αποκαλούσε 'Bear'” και μετά επέστρεψαν στο σπίτι της κοπέλας. Την επομένη έφυγαν μαζί με προορισμό άλλη πόλη. Όταν ήταν έξω από το Little Rock, ο Little στραγγάλισε μέχρι θανάτου τη γυναίκα ενώ οδηγούσε. Μετά την έκρυψε κάτω από ένα σωρό με κλαδιά, κοντά σε ένα χωράφι με καλαμπόκι. Είπε πως αν θυμάται καλά, την έλεγαν Ruth και ότι η μητέρα της ζούσε στο βόρειο Little Rock.

Εξήγησε πως δεν ήταν αυτό το κορίτσι το πρώτο του θύμα, αλλά μια άλλη που συνάντησε το 1972, ονόματι Marian. Πρώτα τη χτύπησε με τη γροθιά του και ενώ ήταν αναίσθητη, τη στραγγάλισε. Μετά μεταφέρθηκε στο φθινόπωρο του 1982, στη Νέα Ορλεάνη. Μίλησε για μια γυναίκα που ήταν γύρω στα 30 με 40, με honey-colored σκούρο δέρμα και μαλλιά έως τους ώμους. Θυμήθηκε πως φορούσε και ένα ωραίο φόρεμα με κουμπιά, στο μπροστινό μέρος. Είχαν συναντηθεί σε ένα club, όπου είχε πάει εκείνη για να γιορτάσει τα γενέθλια φίλου της. Έφυγε μαζί της. Του είπε πως ζει με τη μητέρα της, η οποία ήταν άρρωστη. Στην τελική ευθεία για το σπίτι της, μπήκε σε ένα χωμάτινο δρόμο -προς το κανάλι της περιοχής- και τη σκότωσε. Άφησε τη σορό στο σημείο της δολοφονίας και επέστρεψε στο μοτέλ.

Το 1984 δολοφόνησε μια 25χρονη γυναίκα που είχε γνωρίσει στο Cincinnati, έξω από ένα strip club. “Είχε κοντά ξανθά μαλλιά, μπλε μάτια και εμφάνιση χίπισσας. Με πλησίασε και μου ζήτησε να την πάω με το αυτοκίνητο μου στο Μαϊάμι, όπου ζούσε η μητέρα της”. Πριν φτάσουν στον προορισμό τους, πέρασαν λίγο χρόνο οι δυο τους. Όπως οδηγούσε σε ένα χωματόδρομο ενός λόφου, τη στραγγάλισε. Παράτησε το πτώμα στην κορυφή του λόφου. Οι αρχές δεν βρήκαν τη σορό ή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως ήταν ο δολοφόνος.

Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου θύματος, είχε σκοτώσει μια μαύρη γυναίκα στο Λας Βέγκας. Την περιέγραψε ως αδύνατη, με σκουρόχρωμο δέρμα “γύρω στα 40”. Τη συνάντησε το 1993 να μιλάει στο γιο της, που ήταν 19 με 23 χρόνων. Την πήγε σε ένα μοτέλ, όπου τη στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Έβαλε το πτώμα στο πορτ μπαγκάζ, πήγε σε έναν απομακρυσμένο δρόμο και έριξε την άτυχη γυναίκα από μια απότομη πλαγιά. Τα ρούχα της τα πέταξε σε άλλο σημείο. Η σορός δεν βρέθηκε ποτέ.

Είχε αφεθεί ελεύθερος αναρίθμητες φορές

Φόνο με το φόνο, αποκτούσε αυτοπεποίθηση και δεν σταματούσε πουθενά. Όλα θα ήταν διαφορετικά, αν κάποιος είχε δώσει λίγη μεγαλύτερη προσοχή στο γεγονός ότι είχε συλληφθεί για πρώτη φορά το 1956, έπειτα από απόπειρα διάρρηξης. Κρατήθηκε σε αναμορφωτήριο. Μετά την αποφυλάκιση του, πήγε στη Florida για να ζήσει με τη μητέρα του. Έπιασε δουλειά σε νεκροταφείο “και άρχισα να έχω όλο και περισσότερα προβλήματα με το νόμο”. Πριν 'μπει' στα 30 είχε συλληφθεί σε οκτώ διαφορετικές πολιτείες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, απάτη, κλοπή, ένοπλη ληστεία, επίθεση και βιασμό. Κάθε φορά που επέστρεφε στη φυλακή, συνέχιζε τα μαθήματα πυγμαχίας που παρακολουθούσε.

Το 1961 συνελήφθη και πάλι, για διάρρηξη σε κατάστημα επίπλων -είχε καταδικαστεί σε τρία χρόνια φυλάκισης. Έως το 1975 είχε συλληφθεί 26 φορές, σε 11 διαφορετικές πολιτείες για πλειάδα εγκλημάτων (από κλοπές, επιθέσεις και απόπειρες βιασμού έως επίθεση σε πολιτικά πρόσωπα).

Το 1982 βρέθηκε ξανά στην 'τσιμπίδα' του νόμου, ως ύποπτος για τη δολοφονία της 22χρονης Melinda Rose LáPree στο Mississippi, η οποία αγνοούνταν για μήνες. Οι ένορκοι έκριναν πως ήταν αθώος. Ενόσω ήταν σε εξέλιξη η έρευνα, δικάστηκε στη Florida για απόπειρα δολοφονίας της 26χρονης Ρatricia Ann Mount. Mάρτυρες είχαν πει πως τον είδαν μαζί με την άτυχη κοπέλα που είχε βρεθεί νεκρή, την παραμονή του εντοπισμού της. Εξαιτίας της δυσπιστίας των καταθέσεων των μαρτύρων, απαλλάχθηκε.

Τον Οκτώβριο του 1984 συνελήφθη για απαγωγή, ξυλοδαρμό και στραγγαλισμό της 22χρονης Laurie Barros, η οποία επιβίωσε. Ένα μήνα μετά, στο μέρος όπου είχε δεχθεί την επίθεση η Barros η αστυνομία εντόπισε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του Little μια αναίσθητη γυναίκα. Την είχε χτυπήσει και είχε προσπαθήσει να την πνίξει. Πέρασε δυόμιση χρόνια στη φυλακή και για τα δυο εγκλήματα. Αποφυλακίστηκε το Φεβρουάριο του 1987 και μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου συνέχισε να σκοτώνει.

Τελευταία φορά συνελήφθη στις 5/9 του 2012 σε κέντρο αστέγων, στο Louisville. Τον εξέδωσαν στην California όπου αντιμετώπιζε πλήθος κατηγοριών, με τα τεστ DNA να τον συνδέουν πια με σειρά δολοφονιών από το 1987 και εντεύθεν.

Για μήνες δήλωνε αθώος -για όλα. Το αυτό συνέχισε να κάνει έως την ημέρα που καταδικάστηκε σε τρεις φορές ισόβια -χωρίς το δικαίωμα να αιτηθεί αναστολής-, στις 25/9 του 2014. Από τη φυλακή άρχισε να ομολογεί τα εγκλήματα του. Αποκάλυψε και ότι από παιδί είχε θέματα με την πειθαρχία και το πώς να βάζει ένα θετικό στόχο και να τον υλοποιεί. Άρχισε να έχει φαντασιώσεις στις οποίες έπνιγε γυναίκες, από όταν ήταν παιδί. Άρχισαν αφότου είδε τη δασκάλα του στο νηπιαγωγείο να ακουμπά το λαιμό της. Ως έφηβος έκανε συλλογή περιοδικών με αληθινά εγκλήματα, που είχαν φωτογραφίες με πνιγμένες γυναίκες. Όπως άρχισε να δίνει λεπτομέρειες για τη δράση του, παρείχε και σκίτσα των θυμάτων του.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις