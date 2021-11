Έλενα Ακρίτα σε Ξιαρχό: "Ευτυχώς ζούμε στην εποχή που η Δανάη Μπάρκα κάνει εκπομπή"

Πιστή στο ραντεβού της με τους ακροατές της, η Έλενα Ακρίτα επέστρεψε για ακόμη μία εβδομάδα, με το τρίτο επεισόδιο του Podcast της στο NEWS 24/7, Έλενα Ακρίτα - The Podcast και ένα από τα θέματα τα οποία έθιξε η δημοσιογράφος και συγγραφέας ήταν το απίστευτο περιστατικό της διαπόμπευσης μιας κοπέλας από τον χορευτή Τάσο Ξιαρχό αλλά και όσα ακολούθησαν μεταξύ του ίδιου και της Δανάης Μπάρκα σε διαδικτυακό επίπεδο.

Μετά την ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ενός βίντεο στο οποίο απεικονίζεται να σχολιάζει αρνητικά τα κιλά μιας κοπέλας που κάθεται σε διπλανό τραπέζι σε εστιατόριο, αλλά και τη ριγέ μπλούζα που επέλεξε εκείνη να φορέσει, ο ίδιος επιχείρησε να απολογηθεί, αποδίδοντας την ενέργειά του στον... αυθορμητισμό του. Συναγερμός ωστόσο σήμανε λίγες ώρες αργότερα όταν ο ίδιος απείλησε να αυτοκτονήσει παίρνοντας μεγάλο αριθμό χαπιών, ενώ νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

"Λίγο θα ασχοληθώ με τον χορευτή εκείνον που διαπόμπευσε μία κοπέλα στο διαδίκτυο επειδή είχε λίγο περισσότερα κιλά, ήταν αφρατούλα και φορούσε μια ριγέ μπλούζα. Και λέω θα ασχοληθώ λίγο και θα είμαι και πάρα πολύ προσεκτική γιατί απ' ότι φαίνεται και από τις αντιδράσεις του μετά, νομίζω ότι ο άνθρωπος χρειάζεται κάποια βοήθεια", δήλωσε αρχικά η Έλενα Ακρίτα και συνέχισε: "Επειδή δεν είμαι ψυχίατρος, είμαι δημοσιογράφος, το πάω βήμα - βήμα και γωνιά - γωνιά αυτό που λέω. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος κάνει αυτή την πράξη, μετά κλείνεται στην τουαλέτα επειδή το κορίτσι ειδοποιήθηκε και είδε τι συμβαίνει και ντράπηκε, μετά απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει -πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν πιστεύω αυτό που λένε ότι όποιος που λέει ότι θα αυτοκτονήσει δεν αυτοκτονεί, ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία-. Μετά όμως ζήτησε συγγνώμη και αφού τη ζήτησε τη συγγνώμη βγήκε και είπε ότι "ζούμε στην εποχή που η χοντρή Δανάη Μπάρκα παρουσιάζει εκπομπή".

"Ναι αγαπητέ μου, ναι, ζούμε σε αυτή την εποχή. Και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και ευλογημένοι που ζούμε σε αυτή την εποχή. Θέλουμε πάρα πολύ η Δανάη Μπάρκα που δεν είναι ψηλή, ξανθιά, ανορεξική, αδύνατη, να κάνει εκπομπή, θέλουμε πάρα πολύ να ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει και επιτέλους μπαίνουμε σε άλλες εποχές, με άλλες νόρμες και με λιγότερα στερεότυπα.

Έλενα Ακρίτα: Να μην υποτιμάτε τη δύναμή σας

Συνεχίζοντας η Έλενα Ακρίτα μίλησε για τη δύναμη του διαδικτύου και τη βοήθεια που μπορούν να δώσουν οι ευαισθητοποιημένοι χρήστες στα θύματα μπούλινγκ και κακοποίησης.

"Είμαστε ευλογημένοι, το ξαναλέω, που ζούμε αυτή την εποχή. Και ξέρετε γιατί τη ζούμε; Γιατί όλοι εμείς, οι χρήστες του διαδικτύου, έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ στο να φτάσουμε να ζούμε αυτές τις στιγμές που μας προκαλούν ψυχική ανάταση. Αν το όμορφο κορίτσι αυτό, που διαπομπέφθηκε, βγήκε την άλλη μέρα με μια υπέροχη ριγέ μπλούζα, μια κούκλα γελαστή και πανέμορφη, αυτό το χρωστάει και στη δουλειά που έχει γίνει στο διαδίκτυο. Στην ευαισθητοποίηση, στις λογικές του cancel... Εάν δεν ήμασταν όλοι εμείς που βοηθάμε, που στηλιτεύουμε την ομοφοβία, τον ρατσισμό, τη χονδροφοβία, τον ηλικιακό ρατσισμό, που γινόμαστε ενίοτε και σκληροί σε αυτό, δεν θα μπορούσε να βγει αυτό το κοριτσάκι να βγει και να κάνει αυτή την υπέροχη, γενναία κίνηση. Το πιθανότερο είναι ότι θα είχε κλειστεί στο σπίτι της και θα έκλαιγε στην αγκαλιά της μανούλας της. Δεν είναι αστεία η ιστορία της χονδροφοβίας, καθόλου αστεία. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Να σας θυμίσω ότι μόλις πριν λίγο καιρό, ένα κορίτσι 14 χρονών, η κόρη ενός ιερέα, επειδή το είχαν κάνει σκουπίδι από το bullying και τον χλευασμό που υφίστατο κάθε μέρα στο σχολικό περιβάλλον, πήγε και έκανε μπαλονάκι, με αποτέλεσμα, 14 χρονών, να πεθάνει. Θα τα αντιμετωπίζουμε σοβαρά και είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε και κάνουμε όλοι εμείς, οι επαναστάτες του καναπέ και του πληκτρολογίου. Χωρίς εμάς όλα αυτά θα περνούσαν "ντούκου". Να μην υποτιμάτε τη δύναμή σας, γιατί υπάρχει και είναι εδώ. Να σας θυμίσω το efood, πολλές άλλες περιπτώσεις, την περίπτωση του Λιγνάδη, του Φιλιππίδη, του Me Too. Πιστεύετε θα υπήρχε το Me Too αν δεν υπήρχε ένα διαδίκτυο και ευαισθητοποιημένοι χρήστες με θεϊκά αντανακλαστικά; Πολύ σας αγαπώ όλους εσάς, πολύ σας αγαπώ. Σας έχω μέσα στην καρδιά μου, είστε ο λόγος που ξυπνάω και χαμογελάω κάθε πρωί", κατέληξε.

