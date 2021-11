Επέτειος Πολυτεχνείου – Θεσσαλονίκη: Στην πορεία ηθοποιός της ταινίας "Αναλώσιμοι 4"

Στην πορεία για την 48η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε ένας εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας "Αναλώσιμοι 4", ο Ίκο Ουβάις.

ADVERTISING

Ο γνωστός ηθοποιός άφησε τα σκηνικά και τα γυρίσματα της ταινίας για να βρεθεί στην Τσιμισκή μαζί με εκατοντάδες διαδηλωτές, στην πορεία.

Μάλιστα, δημοσίευσε και σχετικά βίντεο μέσω story στν λογαριασμό του στο Instagram την πορεία.

ADVERTISING

Στο σχετικό βίντεο που δημοσιεύσει η voria.gr από τα story του ηθοποιού, φαίνεται ο ηθοποιός στην πορεία, αλλά και οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που τη συνοδεύουν.

Ο Ίκο Ουβάις είναι Ινδονήσιος ηθοποιός, κασκαντέρ, χορογράφος πάλης και πολεμικός καλλιτέχνης. Έγινε ευρέως γνωστός από την ερμηνεία στις ταινίες δράσης Merantau, The Raid, The Raid 2, Headshot, Mile 22, The Night Comes for Us, Stuber και τη σειρά Netflix, Wu Assassins.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις