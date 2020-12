Ethelon days 2020: Ένα διήμερο αφιερωμένο στον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά

Περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες/ουσες έλαβαν μέρος στα ethelon Days 2020, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Δεκεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.

ADVERTISING

Μέσα από 17 ομιλίες και 5 διαδραστικά workshops, τα ethelon Days 2020 έστειλαν ένα μήνυμα ελπίδας για τις ευκαιρίες που φέρνει αυτή η νέα, γεμάτη αλλαγές, εποχή.

Τα ethelon Days ξεκίνησαν την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ημέρα αφιερωμένη στις ομιλίες και τα panels με διακεκριμένους ομιλητές και ομιλήτριες από το χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, τον εταιρικό κόσμο και, για πρώτη φορά, την τοπική αυτοδιοίκηση.





Μέσα από την ενότητα “Ctrl + F5”, παρουσιάστηκε, από εκπροσώπους των Global Shapers και των Προσκόπων, η έννοια της βιωσιμότητας, η κλιματική αλλαγή, αλλά και πρωτοβουλίες στη καθημερινότητά μας για έναν πιο πράσινο πλανήτη.

Στο πλαίσιο της ενότητας “Alt + Enter” διεξήχθη μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ξεχώρισαν εν μέσω πανδημίας, από ένα panel εκπροσώπων δήμων και περιφέρειας από όλη την Ελλάδα.

Σειρά είχαν εκπρόσωποι των εταιρειών Adecco, Deloitte, PwC, Teleperformance και Victus, οι οποίες συζήτησαν για τις πρακτικές και την αλλαγή στη στρατηγική, που έφερε η νέα κατάσταση, στην ενότητα “Alt + Shift”.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η συζήτηση με την Natalye Paquin, CEO του παγκόσμιου δικτύου εθελοντισμού Points of Light, η οποία συμμετείχε στη διοργάνωση από την Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών και μετέφερε την ανταπόκριση εθελοντικών ομάδων από όλο τον πλανήτη στην κρίση της πανδημίας.

Η πρώτη ημέρα των ethelon Days έκλεισε με τηνενότητα “Alt + Tab”, όπου εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών από την ActionAid Hellas, το ReGeneration, το Sustainable Food Movement και το Άλμα Ζωής συζήτησαν για τη μετάβαση από το πραγματικό στο ψηφιακό περιβάλλον μέσα από το έργο τους.

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, ήταν αφιερωμένο στα διαδικτυακά workshops και τις δράσεις. Τα βιωματικά workshops έδωσαν την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής καθημερινότητας, τον ψηφιακό εθελοντισμό, την ανακύκλωση και τις πρακτικές zero waste στην καθημερινότητα και το κοινωνικό πρόσωπο της βιομηχανίας μόδας με τη βοήθεια των ομάδων του Youthnest, των ethicalpaths, του Fashion Revolution και του SOFFA.

Η εκδήλωση έκλεισε με τη δημιουργία ενός παιχνιδιού γνώσεων για παιδιά από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Τα ethelon Days διοργανώθηκαν με την υποστήριξη της Eurolife FFH.

Συνολικά τα ethelon Days 2020 “μέτρησαν” 304 ξεχωριστές συμμετοχές από 8 χώρες, 14 ώρες, 28 ομιλητές/τριες, 67 απαντημένα Q&As του κοινού, ενώ υποστηρίχθηκαν από 32 media & community partners.

Η ethelon ανανεώνει το ραντεβού των ethelon Days για το Δεκέμβριου του 2021!

Αποκλειστική Χορηγός: Eurolife FFH

Με την υποστήριξη: The Flying Pot

Community Partners: AIESEC, British Council, Connect Your City, Ecotivity School, Emfasis Foundation, ethical paths, Fashion Revolution, Foundation, Job Pairs, KINITRO, KMOP, Let’s Do it Greece, microkosmos, MyArtist, Odyssea, ReGeneration, SAPT Hellas, Social Dynamo, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γραφείο Διασύνδεσης Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ, Ένωση Κυριών Δράμας, Ζω.Ε.Σ., Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Media Partners: citycampus.gr, culturenow.gr, debop.gr, Liquid Media, reader.gr, MAD, MAD Radio, neolaia.gr, neopolis.gr, news247.gr.