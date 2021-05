Η Γωγώ Δελογιάννη ανοίγει νέο μαγαζί και "δίνει" νικητή για το MasterChef

Τη Γωγώ Δελογιάννη τη γνωρίσαμε στο MasterChef ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2020 άνοιξε και το πρώτο της μαγαζί, τη Στοά Φιξ, όπου σερβίρει από τα πιο νόστιμα κεφτεδάκια της Αθήνας.

Αυτές τις μέρες είχαμε τη χαρά να τη φιλοξενήσουμε στο εορταστικό "How to Everything" για το τραπέζι του Πάσχα και μας άνοιξε την όρεξη με τις συνταγές της. Μεταξύ άλλων μας είπε βέβαια πως βλέπει το φετινό MasterChef 5, το πρώτο που παρακολουθεί μετά τη δική της συμμετοχή.

"Το επίπεδο reality έχει ανέβει πολύ έναντι της μαγειρικής", μας είπε, αλλά πρόσθεσε πως πλέον ήρθε η ώρα να δούμε επιτέλους μια γυναίκα νικήτρια στην Ελλάδα. Η Γωγώ ψηφίζει λοιπόν Μαργαρίτα και τη στηρίζουμε απόλυτα. Η ίδια άλλωστε έχει τοποθετηθεί ευθαρσώς για τον σεξισμό στην Ελλάδα που αφορά άμεσα και τον δικό της κλάδο.

Πρόσφατα άλλωστε έλεγε στο Oneman: "Είναι πολλές οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τον σεξισμό στον κλάδο τους. Ακόμη και σε πιο σοβαρά επαγγέλματα από το δικό μου. Δεν το λέω γιατί το φαντάζομαι, αλλά γιατί το ακούω συνεχώς από γνωστές και φίλες. Είμαστε αναγκασμένες να αποδεικνύουμε πράγματα, περισσότερο από τους άνδρες, έτσι ώστε να κερδίσουμε το σεβασμό".

H Γωγώ Δελογιάννη ΣΤΟΑ ΦΙΞ - INSTAGRAM

"Έχω αδικηθεί πολλές φορές. Ξεκινάμε για κάποιο λόγο ως μαγειρικά κατώτερες από τους άνδρες, άσχετα αν έχουμε περισσότερες γνώσεις ή εμπειρία. Βέβαια, για να πω την αλήθεια σε αυτό το σημείο, υπάρχουν και πράγματα σε μια κουζίνα, στα οποία μια γυναίκα υστερεί σωματικά σε σχέση έναν άνδρα, όπως για παράδειγμα το να σηκώσει μια πολύ βαριά κατσαρόλα. Αυτό δεν τον κάνει καλύτερο, απλώς μπορεί να σηκώσει περισσότερα κιλά. Είναι εντελώς διαφορετικό και το μπερδεύουμε".

Έτσι, η δήλωσή της πως μια γυναίκα νικήτρια στο MasterChef θα έδινε ένα συμβολικό "σήμα", έχει τη δική της ουσία. Άλλωστε, με τη δουλειά της και τον λόγο της, η Γωγώ αποδεικνύει πως το τελευταίο που χρειάζεται η κοινωνία μας, είναι η διατήρηση των παρωχημένων στερεοτύπων.

Πέραν όμως των φυλετικών θεμάτων που δυστυχώς μας απασχολούν ακόμη, σαν να μην έχουμε λύσει ζητήματα που θα έπρεπε να είναι μια κακή ανάμνηση, η Γωγώ μας μίλησε και για το άνοιγμα της εστίασης. Μάλιστα, όπως μας είπε, επειδή η Στοά της, το γαστρονομικό της καφενείο, θεωρείται εσωτερικός χώρος, δεν θα μπορέσει να ανοίξει στο πρώτο άνοιγμα της εστίασης μετά την άρση των μέτρων. Έτσι, η ίδια μαζί με το επιτελείο της ετοιμάζουν ένα νέο εγχείρημα, τη "Γαλιάντρα". Ή αλλιώς, μια καντίνα που θα προσγειωθεί στην πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο και θα μας τρατάρει street food και κοκτέιλ, για να μπούμε σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς κανονικότητας.

