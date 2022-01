JUST ASK 4 IT: Μια πρωτοβουλία ανιδιοτελούς προσφοράς σε παιδιά που έχουν ανάγκη

Η Τάνια Χριστοδουλίδου έβαλε στόχο να προσφέρει ευτυχία σε παιδιά που την αναζητούν μέσα από μικρές κινήσεις ανιδιοτελούς προσφοράς. Χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς κάποιον σκοπό με μοναδική επιβράβευσή της, τις αγκαλιές και τα χαμογέλα των μικρών της φίλων αποφάσισε να κάνει τις ευχές τους πραγματικότητα μέσα από την πρωτοβουλία JUST ASK 4 IT.

Η κ. Χριστοδουλίδου ως εκπαιδευτικός έχει βραβευτεί δύο φορές για τον αγώνα της κατά του μπούλινγκ ενώ παλεύει καθημερινά προκειμένου να δημιουργήσει ένα σχολικό περιβάλλον ασφαλές και ίσο για όλους.

Φυσικά δεν θα μπορούσαμε παρά να μην έρθουμε σε επικοινωνία μαζί της και να μάθουμε περισσότερα για το έργο της.

JUST ASK 4 IT: Πώς ξεκινήσατε και γιατί;

Ακούγοντας για τον μεγάλο σεισμό στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης που πολλοί άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, το μυαλό μου αμέσως πήγε στα μικρά παιδιά. Ως εκπαιδευτικός και ως άνθρωπος πάντα το ενδιαφέρον μου συγκεντρώνεται κυρίως στην ψυχολογία των παιδιών. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω κάτι ώστε να δώσω μια νότα χαράς και αισιοδοξίας. Κι έτσι γεννήθηκε η δράση "Just Ask 4 it".

Πώς λειτουργεί η πρωτοβουλία σας;

Το Just Ask 4 it πραγματοποιεί τις ευχές των μικρών μας φίλων που είτε είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση είτε έχουν περάσει κάτι δυσάρεστο στη ζωή τους είτε για κάποιο λόγο έχουν καιρό να χαμογελάσουν. Όσοι στέλνουν το μήνυμά τους με την ευχή τους στο ίνσταγκραμ @Just.Ask4it και εμείς ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους για την εκπλήρωσή της. Αυτή η πρωτοβουλία δεν θα υλοποιούνταν αν δεν είχα ανθρώπους δίπλα μου να με στηρίζουν και που μαζί καταφέρνουμε να πραγματοποιούμε αυτές τις ευχές.

Ποιες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής;

Εκπληρώσαμε:

Την ευχή της Άννας στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι που ευχήθηκε να αποκτήσει ένα ποδήλατο

Την ευχή του Νίκου στο Αρκαλοχώρι να αποκτήσει καινούρια παιχνίδια και ένα ποδήλατο

Την ευχή του Νίκου από το ειδικό σχολείο Πεντέλης να αποκτήσει ένα τάμπλετ

Την ευχή της Στέλλας από το πυρόπληκτο Καπανδρίτι να επισκεφθεί έναν εκδοτικό οίκο και να συνομιλήσει με μια συγγραφέα παιδικών βιβλίων.

Τι νιώθετε μιλώντας με τα παιδιά και πώς θα περιγράφατε την όλη εμπειρία σας;

Το μότο μου είναι: πιο μεγάλη χαρά έχει όχι αυτός που παίρνει αλλά αυτός που δίνει. Όταν μπορώ να βοηθάω παιδιά και να προσφέρω ό,τι μπορώ σε αυτά, εγώ γεμίζω, νιώθω μια πληρότητα που δεν θέλω τίποτε άλλο. Επισφραγίζεται αυτό το συναίσθημα με τα χαμόγελα των παιδιών που δημιουργούνται στο πρόσωπό τους και από την αγκαλιά που σου δίνουν στο τέλος.

Τι να περιμένουμε στο άμεσο αλλά και στο πιο μακρινό μέλλον;

Περισσότερες ευχές και περισσότερα χαμόγελα! Περισσότερη προσφορά και βοήθεια στον συνάνθρωπο έχοντας ως έμπνευση το JustAsk4it. Με αρχή το JustAsk4it να ακούμε περισσότερες καλές ειδήσεις παρά αρνητικές.

Bullying στα σχολεία

Έχετε βραβευτεί δύο φορές για τον αγώνα σας κατά του bullying. Γιατί είναι σημαντικό για σας; Τι σας παρακινεί να παλεύετε γι' αυτό;

Σημαντική για μένα είναι, όπως προείπα, η ψυχολογία των παιδιών και ως εκπαιδευτικός παλεύω για να είναι καλή καθώς βλέπω πολλά παιδιά να μην είναι ευτυχισμένα γιατί είτε κάτι συμβαίνει στο σπίτι είτε στο σχολείο. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να μείνω με σταυρωμένα τα χέρια και να είμαι ένας απλός παρατηρητής. Θέλω ένα σχολείο που θα παρέχει στα παιδιά ασφάλεια. Που θα λαχταρούν να έρχονται σε αυτό. Ο Όσκαρ Ουάιλντ είπε: "Το σχολείο θα έπρεπε να είναι το ωραιότερο μέρος σε κάθε πόλη και χωριό. Τόσο ωραίο που η τιμωρία για τα απείθαρχα παιδιά θα έπρεπε να είναι ο αποκλεισμός τους από το σχολείο την επόμενη μέρα!"

Θεωρώ υποχρέωσή μου ως εκπαιδευτικός να συμβάλλω σε αυτήν την αλλαγή.

Τι θα συμβουλεύατε τους γονείς, ποιες είναι οι πρακτικές που εφαρμόζετε στο σχολείο;

Η οικογένεια είναι η βάση της κοινωνικότητας του παιδιού και δημιουργεί τα πρώτα στηρίγματα της κοινωνικής του ανάπτυξης. Πρέπει το παιδί μέσα στην οικογένειά του να νιώθει ασφάλεια και να παίρνει αγάπη. Να έχει με τους γονείς μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Πρέπει οι ίδιοι να δίνουν το καλό παράδειγμα γιατί τα παιδιά μιμούνται τα λόγια και τις πράξεις τους. Να τους μάθουν καλούς τρόπους συμπεριφοράς, να θέτουν όρια και κανόνες. Πρέπει να είναι κοντά στο παιδί τους και κοντά στη σχολική τους ζωή.

Στο σχολικό περιβάλλον ισχύουν φυσικά τα ίδια μόνο που υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία στο να αντιληφθείς περιστατικά σχολικού εκφοβισμού καθώς το πλήθος των παιδιών είναι συνήθως πολύ μεγάλο. Απαιτείται να ακούμε πάντα τί μας λέει ένα παιδί, να παρατηρούμε συμπεριφορές τους στα διαλείμματα και μέσα στην τάξη, να μη βιαζόμαστε να επιρρίψουμε ευθύνες ούτε να συμφιλιώσουμε τα παιδιά με το ζόρι.

