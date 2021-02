Κακοκαιρία Μήδεια: Πώς να μην τραυματιστείτε και πώς να καθαρίσετε σωστά το αυτοκίνητο

Ξημέρωσε η μέρα που στην χώρα που δεν κάνει κρύο (δεδομένο που έχει τιμηθεί και σε τραγούδι) και έχει ηλιοφάνεια 360 από τις 365 ημέρες του χρόνου, όχι μόνο χιόνισε παντού, αλλά και το 'έστρωσε'. Η κακοκαιρία 'Μήδεια' έδωσε ένα μοναδικό τοπίο, αλλά δημιούργησε και πολλούς κινδύνους.

Είναι αλήθεια πως οι κάτοικοι του Βορρά και των ορεινών έχουν το know how της 'επιβίωσης' στην απόλαυση του φαινομένου. Όπως αλήθεια είναι και ότι γενικά, ως λαός είμαστε άμαθοι ως προς τους 'κανόνες συμπεριφοράς' σε χιονισμένο τοπίο. Ας δούμε λοιπόν, κάποια χρηστικά.

Πώς να απολαύσεις την κακοκαιρία 'Μήδεια' χωρίς να τραυματιστείς

Με τη βοήθεια ανθρώπων που ξέρουν καλύτερα (του καναδέζικου My Health), βρήκαμε και παρουσιάζουμε τη λίστα με όσα θα ήταν χρήσιμο να κάνετε πριν βγείτε στους δρόμους -για να μη βρεθείτε στο έδαφος και τραυματιστείτε.

✎ Επιλέξτε ένα ζευγάρι μπότες ή παπούτσια που είναι στο ακριβές μέγεθος του ποδιού σας, που να έχει καλά 'κρατήματα'. Δηλαδή, αντιολισθητική σόλα. Για παράδειγμα, τα αθλητικά παπούτσια που διαθέτουν σόλες γνωστής εταιρίας ελαστικών. Ιδανικά, τα παπούτσια θα πρέπει να 'υποστηρίζουν' τους αστραγάλους σας -ώστε να έχετε καλύτερη ισορροπία. Επίσης, όσο μεγαλύτερες είναι οι εγκοπές στη σόλα, τόσο πιο ασφαλείς θα είστε εσείς, όταν κάνετε ένα βήμα. Μην παραλείπετε να 'τινάζετε' το χιόνι από τα υποδήματα σας, ώστε να καθαρίζονται οι εγκοπές και να συνεχίσουν να είναι αποτελεσματικά.

✎ Φορέστε ένα σκούφο ή μια κουκούλα, αφενός για να κρατά ζεστό και στεγνό το κεφάλι σας, αφετέρου για να σας προστατέψει από τα παγωμένα κλαδιά ή πιθανή πτώση. Το αυτό ισχύει και για τα γάντια.

✎ Βρείτε ένα μονοπάτι γύρω από χιόνι ή πάγο. Προτιμήστε τις επιφάνειες που έχουν 'στρωμένο' χιόνι.

✎ Αποφύγετε όποιο σημείο του δρόμου είναι υγρό ή η επιφάνεια του είναι μαύρη -γιατί κατά πάσα πιθανότητα το έδαφος είναι ολισθηρό -από τον πάγο. Αν δεν είστε σίγουροι για αυτό που έχετε μπροστά σας, δοκιμάστε να πατήσετε ελαφρά -με τη 'μύτη' του ποδιού-, για να καταλάβετε αν υπάρχει πάγος ή όχι.

Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις εισόδους των πολυκατοικιών ή των σπιτιών.

✎ Υιοθετείστε το βηματισμό του πιγκουίνου. Δηλαδή, περπατήστε αργά, με μικρά βήματα και τα πόδια σας να προσγειώνονται με τα δάχτυλα. Εναλλακτικά, μιμηθείτε το βηματισμό των στρατιωτικών στις παρελάσεις -η κίνηση του ποδιού ξεκινάει από το γοφό, όπως σηκώνεται το πόδι σας με λυγισμένο το γόνατο, πριν το 'καρφώσετε' στο έδαφος.

✎ Κρατήστε ψηλά το κεφάλι σας και προσπαθείστε να μη 'φύγει' προς τα εμπρός ο κορμός (από τη μέση και πάνω) του σώματος σας.

✎ Μη βάζετε τα χέρια στις τσέπες για να μπορείτε να διατηρήσετε την ισορροπία σας. Προφανώς δεν βοηθά να έχετε το κινητό τηλέφωνο στα χέρια, όταν περπατάτε ή να κουβαλάτε βαριά αντικείμενα.

Πώς να καθαρίσετε τα αυτοκίνητα από το χιόνι

Τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στους δρόμους, κατά τη διάρκεια της μεγάλης χιονόπτωσης έχουν 'κρυφτεί' κάτω από το χιόνι -που ενδεχομένως να 'χει προλάβει να παγώσει. Μην πάρετε το φαράσι (ή την όποια βούρτσα) για να καθαρίσετε ή τη σκούπα του σπιτιού, γιατί θα δημιουργήσετε γρατζουνιές -σίγουρα θα 'πληγώσετε' το χρώμα. Προτιμήστε σκούπα που έχει 'τρίχες' από σιλικόνη ή το χέρι σας ή το εξάρτημα που καθαρίζετε τα τζάμια. Μη 'βάλετε' δύναμη. Αν τώρα, έχετε μόνο σκούπα πρόχειρη, βάλτε τη βάση σε μια σακούλα για να μειωθούν οι φθορές.

Στις χώρες που χιονίζει συχνά υπάρχουν στην αγορά και ειδικές βούρτσες -όπως υπάρχουν και διαφορετικά ελαστικά για το χειμώνα και τους άλλους μήνες του χρόνου. Αλλά είπαμε. Η Ελλάδα δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα του πλανήτη. Oπότε χρειάζεται να καταφεύγουμε σε DIY (Do it yourself) λύσεις.

Ο καθαρισμός είναι χρήσιμο να αρχίζει από την κορυφή και να συνεχίζεται προς τα κάτω. Αποφύγετε το ζεστό νερό, γιατί το πιθανότερο είναι να σπάσει τα τζάμια. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι 2/3 οινόπνευμα για εντριβές και 1/3 νερό, τα αναμειγνύετε, τα βάζετε σε ένα μπουκάλι με ψεκαστήρι και το εφαρμόζετε στα τζάμια.

Αν τυχόν δεν σηκώσατε τους υαλοκαθαριστήρες, μην προσπαθήσετε να τους ξεκολλήσετε γιατί θα τους καταστρέψετε. Πάρτε μια ξύστρα πάγου και απομακρύνετε τον πάγο ή αν δεν έχετε ξύστρα πάγου, βάλτε μπροστά τη μηχανή και πατήστε το 'κουμπάκι' που θερμαίνει τα τζάμια -να είστε συντηρητικοί στη θερμοκρασία. Μπορείτε να κάνετε δουλειά και αν 'ανάψετε' τη θέρμανση -πάλι με φειδώ. Μετά θα χρειαστεί υπομονή. Θα βοηθούσε αν είχατε αντιψυκτικό σπρέι.

Η κλειδαριά μπορεί να καθαριστεί με το χνώτο σας, αν φυσήξετε μέσα από καλαμάκι στο σημείο που μπαίνει το κλειδί. Μια άλλη λύση είναι να βάλετε αντισηπτικό χεριών στο κλειδί και στην κλειδωνιά.

Για μελλοντική χρήση, μπορείτε να βάλετε κάλτσες στους υαλοκαθαριστήρες και μετά να τους σηκώσετε, να τοποθετήσετε πλαστικές σακούλες στους καθρέφτες (με ένα λαστιχάκι στη βάση), να ψεκάσετε με λάδι μαγειρικής τις τσιμούχες και να καλύψετε τα παράθυρα με ένα χαρτόνι.

Η αυριανή μέρα χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή

Το χιόνι που βλέπετε θα γίνει πάγος, μόλις σταματήσει η χιονόπτωση. Και στο έδαφος θα δημιουργηθεί λεπτό στρώμα πάγου, που δεν θα είναι εύκολα ορατό. Θα είναι ωστόσο, εξόχως ολισθηρό. Για αυτό και από το βράδυ θα χρειαστεί εξτρά προσοχή. Όπως ενημερώνει ο Θοδωρής Κολυδάς η 'Μήδεια' θα αρχίσει να μας εγκαταλείπει από το βράδυ της Τρίτης 16/2 στα κεντρικά και η θερμοκρασία θα ανέβει από την Πέμπτη 18/2.

Οι συστάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στους οδηγούς

Στα ευκόλως εννοούμενα της κατάστασης που ζούμε ανήκει και ότι δεν μπαίνουμε στα οχήματα μας και όποιον πάρει ο χάρος -κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τα καλά ελαστικά (όχι τα φθαρμένα) και οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι must, αλλιώς θα ήταν καλύτερο να μη χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο. Η Ελληνική Αστυνομία είχε διάφορες συστάσεις για τους οδηγούς, αλλά και για τα ακινητοποιημένα οχήματα. Το πρώτο SOS είναι να μην προσπαθήσετε να 'γκαζώσετε' αν έχετε εγκλωβιστεί, γιατί οι τροχοί θα μπουν ακόμα πιο βαθιά στα χιονισμένα σημεία. Το χιόνι απαιτεί ηρεμία στη χρήση του γκαζιού και χαμηλές ταχύτητες. Είναι ξεκάθαρο πως αν οι τροχοί 'γυρίζουν', όπως πατάτε το γκάζι, αντί να προχωρά το όχημα προς τα εμπρός θα ήταν χρήσιμο να βρείτε ένα μέρος να παρκάρετε κάπου εκεί κοντά -γιατί ζείτε κάτι πολύ επικίνδυνο.

