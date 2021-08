Κόλαση σχεδόν σε όλη την χώρα - Δραματική η κατάσταση σε Αττική και Εύβοια

Ακόμη μία νύχτα τρόμου εκτυλίσσεται σε πλήθος περιοχών ανα την Επικράτεια που καίγονται.Η φωτιά σε Πάρνηθα και πέριξ του Μαραθώνα και της Μαλακάσας είναι ανεξέλεγκτη. Η φωτιά εξαπλώνεται διαρκώς και στο μέτωπο Βαρυμπόμπης και Θρακομακεδόνων που έχουν εκκενωθεί με κατεύθυνση προς τα πρώην βασιλικά κτήματα και την κορυφή της Πάρνηθας, κατά μήκος των Αφιδνών, στην Μαλακάσα και από τις δύο πλευρές τις Εθνικής Οδού και αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση σε Μαρκόπουλο, Μπάφι, Μαυροσουβάλα και Μίλεσι. Παράλληλα, εξελίσσεται το μέτωπο μεταξύ Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας, Πευκόφυτου και Λίμνης Μαραθώνα. Επιχειρούν 720 άντρες της Πυροσβεστικής με 40 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 215 οχήματα και το Κινητό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Συνδράμουν 120 πυροσβέστες από Κύπρο και Γαλλία, πολυάριθμα πεζοπόρα τμήματα του Στρατού και της ΕΛ.ΑΣ., εθελοντικές ομάδες καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δυστυχώς σήμερα, ένας 38χρονος έχασε την ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Ήταν κάτοικος της περιοχής και πήγε εθελοντικά να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς. Μόλις ανέβηκε στην μοτοσικλέτα του, ένα κομμάτι από κολώνα της ΔΕΗ που είχε καεί, υποχώρησε και έπεσε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου παρά την προσπάθεια που έκαναν οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Από Κρυονέρι, Δροσοπηγή και Αφίδνες, 9 άτομα μεταφέρθηκαν χθες στα Νοσοκομεία ΚΑΤ, Σεισμανόγλειο, Ιπποκράτειο και 251 ΓΝΑ. Εξ αυτών ένας πυροσβέστης τραυματίας στο 251 ΓΝΑ, 5 άτομα με εγκαύματα στο ΚΑΤ, δύο εκ των οποίων διασωληνώθηκαν και ένας αποχώρησε μετά την παροχή Πρώτων Βοηθειών και τρία ακόμα άτομα που νοσηλεύονται με αναπνευστικά σε Σεισμανόγλειο και Ιπποκράτειο αντίστοιχα.

Νέες φωτιές σε Ποικίλο Όρος με κατεύθυνση την Πετρούπολη και στο Σούνιο

Στην Αττική όμως έχουν ξεσπάσει και νέα πύρινα μέτωπα. Μία φωτιά που ξέσπασε αρχικά σε οικοπεδικούς χώρους στα Άνω Λιόσια πλησίον του νεκροταφείου, πήρε διαστάσεις, εξαπλώθηκε και επεκτάθηκε στην πλαγιά του Ποικίλου Όρους. Πλέον έχει φτάσει στην κορυφή και υπάρχει κίνδυνος να απειλήσει την Πετρούπολη. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 άντρες με 12 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Παράλληλα, έχει ξεσπάσει νέα φωτιά στα Λεγραινά Σουνίου, σε χαμηλή βλάστηση πάνω από γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής, στο 67ο χλμ. της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου στο δήμο Λαυρεωτικής Αττικής. Επί τόπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα.

Κλειστή η Εθνική Οδός

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Αστυνομίας οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 1. ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ – ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ 2. ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΗ Λ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ 3. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 4.ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΚΥΜΗΣ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 5. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 6. ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ 7. KOMBOΣ OINOΦYTΩN 8. ΔIOΔIA AΦIΔNΩN9. ΠAPNHΘOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK 10.ΛIMNH MAPAΘΩNA AΠO THN OΔO MEΓAΛOY AΛEΞANΔPOY 11. ΠΛ. AΓIOY ΣTEΦANOY ΠPOΣ MAPAΘΩNA 12. BAPNABA KAI MIXAHΛ MANTA 13. MOYΣΩN AΠO THN OΔO IΩANNOY MIXA 14. BAΣIΛIKA KTHMATA AΠO TO YΨOΣ THΣ TABEPNAΣ ΛEΩNIΔAΣ 15. KOMBOΣ AΦIΔNΩN 16. KOMBOΣ ΠOΛYΔENΔPIOY 17. KOMBOΣ MAPKOΠOYΛOY 18. KOMBOΣ MAΛAKAΣAΣ 19. ΛEΩΦOPOΣ KPYONEPIOY AΠO THN OΔO KOΛOKOTPΩNH 20. ΛEΩΦOPOΣ KPYONEPIOY AΠO THN OΔO XIOY 21. ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ 22. ΤΑΤΟ’Ι’ΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΗΣ 23. Λ.ΚΥΜΗΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 24 .ΧΕΛΜΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 25. ΚΑΛΕΤΖΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ 26. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΜΩΝΗΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ 27. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 28. Λ.ΝΑΤΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. 29. Λ.ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. 30. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ, ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, Λ. AΘHNΩN - ΣOYNIOY AΠO TO YΨOΣ TOY KATAΣTHMATOΣ MARIDA SEAFOOD RESTAURANT EΩΣ TO YΨOΣ TOY NAOY ΠOΣEIΔΩNOΣ KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ, ΠEPIOXH ΛEΓPENA.

Εντελώς ανεξέλεγκτες οι φωτιές στην Εύβοια-Δραματική εκκένωση της Λίμνης-Καταστροφή στην Ηλεία και στην Λακωνία-Εκκενώθηκε το Γύθειο

«Στην βόρεια Εύβοια η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, με δυναμική πορεία προς νότο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την επίσημη ενημέρωση, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Η φωτιά εκτείνεται από τον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο έως το Αιγαίο, από την δυτική πλευρά καταστρέφει την Λίμνη, την Δάφνη, την Μυρτιά και τις Ροβιές εκ νέου. Μάλιστα στην Λίμνη έγινε μία δραματική εκκένωση των κατοίκων από το Λιμενικό και από Ferry Boat, από το λιμάνι της οποίας απομακρύνθηκαν 631 άνθρωποι και συνεχίζεται.

Οι τελευταίες εκκενώσεις ζητήθηκαν για οικισμούς: Μαντούδι, Στροφυλία, Φαράκλα, Σπαθάρι, Μετόχι, Δαφνουσία, Τρούπη, Πύλη, Προκόπι.

«Στην Αρχαία Ολυμπία αντιμετωπίζουμε σήμερα νέο μέτωπο σε δασική έκταση που ήρθε να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα», τόνισε επίσης χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Επιχειρούν 310 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 105 οχήματα και το 2ο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Συνδρομή εξίσου παρέχουν και εκεί ο Ελληνικός Στρατός και η ΕΛ.ΑΣ, οι εθελοντές μας, οι υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι τελευταίες εκκενώσεις ζητήθηκαν από τους οικισμούς Βίλλια, Νεμούτα, Λάμφι και από την Ιερά Μονή Κρεμαστής.

Ακριβώς λόγω των συνεχών εστιών που έχουν ξεσπάσει η μία δίπλα από την άλλη, στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο αστυνομικών της Ασφάλειας Πύργου και της Ασφάλειας Αμαλιάδας, οι οποίοι μαζί με κλιμάκια αντρών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) αναζητούν αιτίες και τυχόν ύποπτα άτομα που ενδεχομένως να ευθύνονται για εμπρησμούς.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Μάνη Λακωνίας σε Καστανιά και Καρυούπολη παραμένει σε εξέλιξη και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 25 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. Η έφτασε απειλητικά στο Γύθειο όπου ζητήθηκε η εκκένωσή του, επιχείρηση στην οποία συνδράμει το Λιμενικό.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μέλπεια του Δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας, στον Μελιγαλά επίσης παραμένει σε εξέλιξη και επιχειρούν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Οι τελευταίες εκκενώσεις στην περιοχή, έγιναν σε Άνω και Κάτω Μέλπεια και στο Διαβολίτσι, ενώ η φωτιά έχει περάσει στα σύνορα με την Αρκαδία περνώντας απέναντι την Εθνική Οδό που είναι κλειστή για την κυκλοφορία.

Στην φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ελαία Δωρίδος Φωκίδας, είναι εξίσου δραματική η κατάσταση. Είχε προηγηθεί εντολή εκκένωσης για την Ελαία, την Καλλιθέα και Τολοφώνας και πλέον στις περιοχές Πάνορμος, Όρμος Λεμονιάς και Άγιοι Πάντες Φωκίδας, ζητώντας από τους κατοίκους το «112» να κατευθυνθούν προς Ιτέα. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 20 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Παράλληλα, στην φωτιά που έχει ξεσπάσει και στα Γρεβενά, στην περιοχή Δεσκάτη, επιχειρούν 31 άντρες της Πυροσβεστικής με 7 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Εκκενώθηκαν οι οικισμοί Κέντρο, Νησί, Αγαλαίοι, Δίπορο, Νεοχώρι.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Λιμογάρδι Φθιώτιδας είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 8 οχήματα. Στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Θεολόγο Φθιώτιδας επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 12 οχήματα, πλέον εμφανίζοντας καλύτερη εικόνα το μέτωπο. Συνδράμουν μηχανήματα και υδροφόρες ΟΤΑ. Εκκενώθηκαν νωρίτερα οι οικισμοί σε Θεόλογο, Μαλεσίνα και ΟΣΜΑΕΣ.

Νέα πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γούρνες στο Ηράκλειο Κρήτης. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα.

Η συνδρομή των ξένων χωρών

Από την Γαλλία 82 πυροσβέστες επιχειρούν στις Αφίδνες καθώς και 2 αεροσκάφη Canadair που ήδη επιχείρησαν σήμερα στην Πάρνηθα

Από την Κύπρο 40 πυροσβέστες που επιχειρούν στην Πάρνηθα και 2 αεροσκάφη τα οποία επιχείρησαν στην Κρήτη

Από την Κροατία 1 αεροσκάφος Canadair που ήδη επιχείρησε

Από την Ουκρανία 100 πυροσβέστες ως πεζοπόρο τμήμα οι οποίοι θα προωθηθούν στη Εύβοια

Από το Ισραήλ 16 πυροσβέστες που θα επιχειρήσουν στην Αττική

Από την Σουηδία 2 αεροσκάφη που τα αναμένουμε σήμερα το βράδυ

Από την Ρουμανία 112 πυροσβέστες με 23 οχήματα που αναμένονται αύριο

Από την Ελβετία 3 ελικόπτερα SP με ειδικό κάδο τα οποία αναμένονται αύριο

