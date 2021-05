Lockdown: Ανοίγουν στις 10 Μαΐου τα φροντιστήρια για την Γ' Λυκείου - Αλλαγές και στο λιανεμπόριο

Το άνοιγμα των φροντιστηρίων για τους μαθητές που δίνουν εξετάσεις εισηγείται η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων, μετά την σημερινή συνεδρίαση της.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η επιτροπή προτείνει το άνοιγμα των φροντιστηρίων για τους μαθητές της Γ Λυκείου που φέτος δίνουν πανελλαδικές αλλά και για όσους μαθητές κέντρων γλωσσών προετοιμάζονται για τις σχετικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στη συνεδριαση συζητήθηκε και η κατάργηση των μεθόδων click away και click in shop για το λιανεμπόριο και αναμένεται η σχετική εισήγηση.

