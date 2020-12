Lockdown: Τι θα ανοίξει και τι όχι τα Χριστούγεννα - Πώς θα ψωνίσουμε, πότε θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες

Από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου μέχρι την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου εφαρμόζεται το click away σε καταστήματα παιχνιδιών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, καταστήματα ρούχων και υποδημάτων, που έχουν πρόσοψη σε δρόμο, ανεξαρτήτως μεγέθους. Δεν θα εφαρμοστεί το click away στα εμπορικά κέντρα. Οπως διευκρίνισε ο κ. Γεωργιάδης θα επιτρέπεται η μετακίνηση ενός μόνο ατόμου για την παραλαβή του προϊοντος με κωδικό 2 και ουρές μεχρι εννέα άτομα. Ο πελάτης θα πρέπει να εχει ηλεκτρονική απόδειξη αγοράς ή SMS από το κατάστημα, που θα αναφερει την επωνυμία της επιχείρησης, το ΑΦΜ της, την επωνυμία του πελάτη και την ακριβή ώρα παραλαβής. Η αγορά θα γίνεται μέσω e shop ή τηλεφωνικά. Εάν παρατηρηθεί καταστρατήγηση της δυνατότητας αυτής για ... βόλτες, θα σταματήσει και το click away. Επιχειρήσεις που θα δέχονται πελάτη μεσα στο κατάστημα θα έχουν διοικητικες κυρώσεις με αναστολή λειτουργιας από 15 έως 90 ημέρες και πρόστιμο έως 50.000 ευρω. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι γίνεται αντιληπτό πως το click away δεν αναπληρώνει τη ζημία στο λιανεμπόριο, για αυτό τα εμπορικά καταστήματα θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.