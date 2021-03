Μια χώρα εγκλωβισμένη στον κύκλο των αποτυχημένων lockdown

Οριακές είναι πλέον οι αντοχές της κοινωνίας στα νέα μέτρα που επιβλήθηκαν στο σύνολο της Επικράτειας πριν ακριβώς από 4 μήνες για την αναχαίτιση της επιδημίας κορονοϊού. Η Κυβέρνηση υποστηρίζει πως το lockdown ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, πως αν δεν είχαν ληφθεί μέτρα θα βιώναμε χειρότερες καταστάσεις και πως οι όποιες αστοχίες αποδίδονται στην μη πιστή τήρησή τους. Την ίδια ώρα όμως ο παράγοντας "ευθύνη" σε μεγάλο βαθμό αφορά τις πολιτικές αποφάσεις, ειδικά τώρα που το ΕΣΥ βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Είναι αποδεδειγμένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών τήρησε και τηρεί τα περιοριστικά μέτρα. Προσαρμόσαμε την καθημερινότητά μας με βάση τις νέες επιταγές του lockdown και οι εξαιρέσεις που υπήρξαν δεν ακυρώνουν την συνολική προσπάθεια που έγινε. Κι όμως, τα πράγματα σήμερα δεν είναι όπως θα περιμέναμε, όπως σημειώνουν και επίσημα τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Η παραδοχή ότι το lockdown δε απέφερε το αποτέλεσμα που θέλαμε, έχει εκφραστεί δημόσια.

Κι εδώ λοιπόν όλοι μας λαμβάνουμε το αντιφατικό μήνυμα: το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε από τα υπάρχοντα μέτρα, αλλά εξακολουθούμε να τα παρατείνουμε. Το μεγάλο "γιατί" παραμένει και ολοένα και περισσότεροι πολίτες αρχίζουν να αμφισβητούν τη "σοφία" των μέτρων, σε μια στιγμή που είμαστε όλοι πολύ πιεσμένοι και κουρασμένοι.

Σύμφωνα με κύκλους της επιστημονικής κοινότητας, ο κόσμος είναι εξαιρετικά κουρασμένος βιώνοντας για 13ο μήνα περιοριστικά μέτρα οριζόντια τα οποία δεν επικεντρώνονται εκεί που υπάρχει η συσσώρευση της επιδημίας όπως οι μεγάλοι χώροι εργασίας, στον τομέα της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, στο χώρο των υπηρεσιών καθώς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αντίθετα διαπιστώνουμε μέτρα που έχουν να κάνουν με την περιορισμένη δραματικά ψυχαγωγία και την κοινωνικότητα.

Η διάσταση αυτή μεταφράζεται σε μια αγανάκτηση καθώς φαίνεται το αντιφατικό μήνυμα να μιλάμε για ατομική ευθύνη όταν δεν υπάρχει μέριμνα για τη συλλογική. Ο κάθε πολίτης με την τακτική αναφορά της ατομικής ευθύνης αισθάνεται στοχοποιημένος, ότι δηλαδή του αποδίδεται σχεδόν απόλυτα το βάρος της διασποράς της πανδημίας. Και επίσης βλέπει πολιτικά πρόσωπα να μην εφαρμόζουν τις δικές τους αποφάσεις.

Νοσοκομεία

Όπως επισημάναμε και στην αρχή, στόχος των μέτρων είναι να διατηρηθεί όρθιο το ΕΣΥ καθώς ο ιός προκαλεί θανάσιμες πνευμονίες. Παρόλ' αυτά διαπιστώνεται ότι η κατάσταση είναι οριακή και μάλιστα φαίνεται πως η Πολιτεία αν και εξέλαβε σημαντικά μαθήματα από το δεύτερο κύμα της επιδημίας και τις δραματικές διαστάσεις που έλαβε στην περιοχή της Κεντρική Μακεδονίας και δη στην Θεσσαλονίκη, δεν έπραξε τα δέοντα.

Όπως αναφέρει στο news247.gr ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος), νευροχειρουργός Πάνος Παπανικολάου, "Τρανταχτή απόδειξη ότι καμία ουσιαστική θωράκιση δεν έχει υπάρξει για το ΕΣΥ είναι ότι δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες προσλήψεις και η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, κάτι που αποδεικνύεται και από τις ανακοινώσεις των ίδιων των υπουργούν. Για παράδειγμα μετατρέπονται απλές κλίνες σε ΜΕΘ covid με απλά "βαφτίσια", με το κόλλημα ενός χαρτιού στη πόρτα με ένα ζελοτέιπ. Χρειαζόντουσαν νέες υποδομές, με αποστάσεις των κλινών μεταξύ τους, με συσκευές χορήγησης οξυγόνου υψηλής ροής οι οποίες προλαμβάνουν σε πολλές περιπτώσεις τη διασωλήνωση, με σύστημα κεντρικής χορήγησης οξυγόνου που να μπορεί να υποστηρίξει τις συγκεκριμένες συσκευές και με πολύ περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό".

Για τη δραματική κατάσταση που υπάρχει στο ΕΣΥ, ο κ. Παπανικολάου μας αναφέρει το παράδειγμα της γενικής εφημερίας ενός εκ των μεγαλυτέρων νοσοκομείων της Αττικής, του Αττικόν. Όπως μας αποκαλύπτει, την Παρασκευή 5/3 έγιναν 180 εισαγωγές εκ των οποίων οι 60 αφορούσαν περιστατικά covid. "Εδώ και μέρες έχουμε επισημάνει ότι βιώνουμε το εκρηκτικό μίγμα μαζικής προσέλευσης covid και non covid περιστατικών που δεν το είχαμε πέρυσι. Το νοσοκομείο ήδη νοσηλεύει πάνω από 200 επιβεβαιωμένα περιστατικά covid και από αυτά μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου 6/3 είχαν απομείνει 10 σε κλίνες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών διότι δεν υπήρχαν κρεβάτια. Επίσης το ότι δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί καλά με ανθρώπινο δυναμικό ούτε η covid νοσηρότητα ούτε τα άλλα περιστατικά, φαίνεται από το γεγονός ότι βγήκε off και δεύτερη πτέρυγα non covid νοσηλείας λόγω ενδονοσκομειακής διασποράς".

Σχετικά με τις ΜΕΘ ο κ. Παπανικολάου σημειώνει τα εξής: "Η ΜΕΘ του Αττικόν είναι από τις μεγαλύτερες με 43 κλίνες εκ των οποίων ήταν κενές μόνο 3. Επίσης οι 5 non covid κλίνες ΜΕΘ, ήταν όλες πλήρης". Φαίνεται ξεκάθαρα πως αν ένας μικρός αριθμός από τις 180 εισαγωγές χρειάζονταν εισαγωγή σε ΜΕΘ, δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει. Το παραπάνω πραγματικό γεγονός επιβεβαιώνει πλήρως ότι ενώ είχαμε προειδοποιήσει από τις 9 Φεβρουαρίου για τις ανάγκες κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την Αττική, ώστε έστω και τώρα να πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις αλλά και επίταξη ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Είμαστε δε, η μοναδική χώρα που τα ιδιωτικά θεραπευτήρια δεν νοσηλεύουν covid περιστατικά".



Να αναφέρουμε ότι συνολικά στην Αττική υπάρχουν 449 κλίνες ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 348 μόνο μπορούν να λειτουργήσουν για περιστατικά covid. Αυτό ήταν γνωστό όμως φαίνεται η Κυβέρνηση να αιφνιδιάστηκε καθώς αρκετά γρήγορα οι εν λόγω ΜΕΘ έχουν καλυφθεί σε ένα δραματικά υψηλό ποσοστό. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα λεγόμενα της καθηγήτριας Βάνας Παπαευαγγέλου, μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, την ερχόμενη εβδομάδα στην Επικράτεια θα υπάρξουν άλλες 200 διασωληνώσεις, ένας αριθμός που τρομάζει.

Κόπωση

Το lockdown λοιπόν αποδεδειγμένα δε μας γλίτωσε από την πίεση του ΕΣΥ, σε μία περίοδο που όλοι μας θέλουμε να αισθανόμαστε την ασφάλεια ότι αν νοσήσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε τη φροντίδα που θα έχουμε ανάγκη. Ήδη η κόπωση και η ψυχολογική επιβάρυνση είναι τεράστια και αυτό πολλές φορές μπορεί είτε να μας κάνει από αμέλεια να μη τηρούμε τα μέτρα ή ακόμη και από αντίδραση.

Όπως επισημαίνει στο news247.gr ο κ Βασίλειος - Παντελεήμων Μποζίκας, Καθηγητής Ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, είναι δεδομένο ότι μετά από ένα χρόνο πανδημίας η ψυχική κόπωση είναι κάτι το αναμενόμενο. "Η ψυχική κόπωση κατά κύριο λόγο σε αυτές τις φάσεις που είμαστε αφορά τα περιοριστικά μέτρα καθαυτά και όχι το άγχος από την επικινδυνότητα του αρκετά άγνωστου ακόμη ιού. Κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας υπήρχε μία αναστάτωση ψυχική που αφορούσε τον κίνδυνο από τον ιό. Έχει παρέλθει ένας χρόνος, έχουν ανακοινωθεί πάρα πολλές φορές περιοριστικά μέτρα, έχουν αρχίσει να φαίνονται οι επιπτώσεις στην οικονομία και άρα ο κόσμος αγανακτεί και αυτό φαίνεται σε ένα βαθμό στην μη τήρηση των μέτρων. Βέβαια στην πλειοψηφία τους οι πολίτες ακολουθούν τα μέτρα, όπως επίσης και στην πλειοψηφία τους τα μέτρα ακολουθούνται" σημειώνει ο καθηγητής δείχνοντας πως ακόμη και παρά την κούραση οι πολίτες έχουμε στην πλειοψηφία συνείδηση της κατάστασης.

Η πίεση είναι αθροιστική μετά από τόσους μήνες, όμως υπάρχει και μία ακόμη πίεση διαφορετική. "Αλλιώς αισθάνεται ένας επαγγελματίας στον τουρισμό ή την εστίαση καθώς πλησιάζει η περίοδος κατά την οποία η λογικά θα ξεκινούσε η δραστηριότητά του και τώρα βλέπει ότι κάτι τέτοιο αμφισβητείται" αναφέρει ο κ. Μποζίκας.

Συμπληρώνει επίσης ότι διαπιστώνουμε και το φαινόμενο της άρνησης και του θυμού και αυτά τα δυο πολλές φορές δε μας οδηγούν πάντα στις πιο ορθολογικές αξιολογήσεις της πραγματικότητες

"Επίσης αυτή η κατάσταση έχει να κάνει και με την ηλικία και με το κατά πόσο πιστεύει κάποιος ότι κινδυνεύει από κάτι. Κάποιες ηλικίες αισθάνονται ότι είναι πιο ασφαλής σε σχέση σχέση με κάποιες άλλες. Οι έφηβοι έχουν την αίσθηση για παράδειγμα, του άτρωτου, ότι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Είναι δε μια ηλικία αμφισβήτησης και το θέμα είναι πως θα μπορέσουμε να δείξουμε σε αυτά τα παιδιά ότι όλα αυτά ικανοποιούνται με την φροντίδα για τους άλλους ανθρώπους. Νομίζω ότι πάντα οι νέοι άνθρωποι ιστορικά έδειξαν την τάση να φροντίζουν τους υπόλοιπους τους υπόλοιπους σε μία κοινωνία. Και το λέω με βάση ιστορικά γεγονότα και όχι μόνο με υγειονομικά δεδομένα", αναφέρι ο καθηγητής σημειώνοντας το πως θα μπορέσει να περάσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα σ' αυτή την ηλικιακή ομάδα η οποία φέρετε να είναι και πιο χαλαρή όσον αφορά στην τήρηση των μέτρων.

Έλεγχοι, αλλά σε ποιούς;

Μια άλλη παράμετρος κατά τη διαδικασία του lockdown η οποία δημιουργεί αρνητική διάθεση των πολιτών, είναι η έντονη αστυνόμευση. Είναι λογικό όταν επιβάλλονται μέτρα να πρέπει να επιτηρούνται, όμως η εικόνα των πολλών περιπολιών, φαίνεται να ενοχλεί, όταν μάλιστα φαίνεται ότι είναι και αδύνατο να καταφέρει να επιβάλλει την τήρηση των μέτρων.

Η ιστορία των ελέγχων για τις παραβάσεις των μέτρων προστασίας, προκαλεί αν μη τι άλλο αρκετά ερωτηματικά. Μια ενδεικτική περίοδος κατά την οποία τα κυβερνητικά μηνύματα δείχνουν «κατάσταση συναγερμού» ήταν η εβδομάδα που πέρασε. Την Δευτέρα, 1 Μαρτίου, από την ΕΛΑΣ, το Λιμενικό, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, τις Περιφέρειες και τη Δημοτική Αστυνομία, διενεργήθηκαν συνολικά 78.571 έλεγχοι. Σε αυτούς καταγράφηκαν 1.424 παραβάσεις. Αυτό μεταφράζεται σε ποσοστό παραβατών 1.81%.

Την Τρίτη, 2 Μαρτίου, το ποσοστό των παραβάσεων που εντοπίστηκαν, ανήλθε στο 2.09% και την Τετάρτη, 3 Μαρτίου (η οποία είναι και η τελευταία ημέρα για την οποία έχουν γνωστοποιηθεί τα αντίστοιχα στοιχεία) ανήλθε στο 1.93%.

Ενδεικτικά, συγκρίνοντας τα ημερήσια στοιχεία του τελευταίου μήνα, διαπιστώνουμε ότι οι παραβάσεις που καταγράφονται και για τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα είναι: Σε ποσοστό από 70-80% παράβαση περιορισμού κίνησης, σε ποσοστό από 17-23% μη χρήση μάσκας , σε ποσοστό 1 – 1.5% μη τήρηση αποστάσεων και σε ποσοστό 0.5 – 4% λοιπές παραβάσεις.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι πού γίνονται οι έλεγχοι και αν είναι στοχευμένοι. Οι εικόνες με τις δυνάμεις της Αστυνομίας να βρίσκονται παντού στους δρόμους των πόλεων, περνάει επικοινωνιακά το μήνυμα πως διεξάγονται έλεγχοι. Είναι όμως έτσι; Για παράδειγμα, την Τετάρτη 3 Μαρτίου, από τους 75.699 ελέγχους (όλων των αρχών, όχι μόνο της ΕΛ.ΑΣ), στην Αττική έγιναν οι 22.701. Με δεδομένο πως η συχνότερη εικόνα που θα συναντήσει κανείς είναι να ελέγχονται τα έγγραφά του στους σταθμούς διοδίων, ο αριθμός των ελέγχων, σε μεγάλο βαθμό συμπληρώνεται από εκεί. Στα υπόλοιπα σημεία της Αθήνας, το ενδεχόμενο η Αστυνομία να ελέγχει τα οχήματα στους δρόμους, είναι αν μη τι άλλο σπάνιο, εκτός αν δίπλα από τους αστυνομικούς εμφανίζονται κάμερες τηλεοπτικών σταθμών.

Από την άλλη πλευρά, ένα ακόμη ερωτηματικό που γεννάται είναι το κριτήριο με το οποίο η Αστυνομία επιλέγει να ελέγξει και να βεβαιώσει πρόστιμο. Την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου, ο Απόστολος Δημακόπουλος έφυγε από το σπίτι του και πήγε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, για εθελοντική αιμοδοσία, ανταποκρινόμενος σε έκκληση για αίμα. Κατά την επιστροφή στο σπίτι του, με το τρόλεϊ, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και της ομάδας ΔΡΑΣΗ αποφάσισαν να διενεργήσουν έλεγχο.

Ο κ. Δημακόπουλος τους έδειξε το SMS που είχε στείλει με το κινητό του, την ταυτότητά του και τον επίδεσμο με το σημείο της φλεβοκέντησης. Ωστόσο, αφού σύμφωνα με τον ίδιο, η μάσκα που φορούσε και έγραφε «Και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή» προκάλεσε τους αστυνομικούς να του κάνουν σωματικό έλεγχο. Όταν βρήκαν στην τσάντα του την εφημερίδα «Ριζοσπάστης» του είπαν πως «Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στο νοσοκομείο με τέτοια πράγματα» και τελικά αφού τον κράτησαν για περίπου 60 λεπτά στο σημείο, του επέβαλαν πρόστιμο 300 ευρώ, λέγοντάς του πως δεν είχε κάποιο έγγραφο από το νοσοκομείο που να βεβαιώνει πως έχει δώσει αίμα. Ο εθελοντής αιμοδότης, επέστρεψε στον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος κάλεσε αυτοπροσώπως την υπηρεσία ενστάσεων της Αστυνομίας, χωρίς να καταφέρει να πάρει κάποια πειστική απάντηση για την επιβολή προστίμου. Τελικά, 2 ημέρες αργότερα, η Αστυνομία ακύρωσε το πρόστιμο.

Αντίστοιχη ήταν και η περίπτωση της Μαρίας Κιούση, την 17η Νοεμβρίου 2020. Τότε, η εργαζόμενη στον ΟΑΕΔ, κυρία Κιούση, είχε φύγει μόνη της από το γραφείο της στην οδό Σολωμού, για να κατευθυνθεί στο Πολυτεχνείο και να αφήσει ένα λουλούδι στην είσοδο. Όπως λέει, στο News 24/7: «Το γραφείο μου απέχει 200 μέτρα από την πόρτα του Πολυτεχνείου. Είχα μαζί μου το σχετικό έγγραφο ότι μετακινήθηκα από το σπίτι μου στη δουλειά μου. Πριν φύγω από το γραφείο μου, έστειλα SMS με τον κωδικό 6, πήρα υπηρεσιακή άδεια για λίγη ώρα από τον προϊστάμενό μου και πήρα μαζί μου ένα λουλούδι. Δεν ήμουν μαζί με άλλους ανθρώπους, πήγα μόνη μου για μερικά λεπτά».

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας την σταμάτησαν μπροστά από την πύλη του ΕΜΠ, ενώπιον των δημοσιογράφων, λέγοντάς της πως αυθαιρετεί και δεν τηρεί τα μέτρα. Η ίδια, τους έδειξε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ωστόσο, μετά από μια διαδικασία ελέγχου που κράτησε περίπου 40 λεπτά, της βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση. «Ήμουν απολύτως μόνη» θυμάται. «Θα άφηνα απλώς το λουλούδι, είναι ένας προσωπικός φόρος τιμής που τηρώ εδώ και 40 χρόνια. Ωστόσο μου απάντησαν πως δικαιούμαι έξοδο με τον αριθμό 6 μόνο κοντά στο σπίτι μου. Τους εξήγησα πως το ίδιο ακριβώς κάνω όταν παίρνω και τσιγάρα από το περίπτερο κοντά στη δουλειά, ωστόσο δεν πείστηκαν» σημειώνει. Τελικά, την 18η Νοεμβρίου, η ΕΛ.ΑΣ. αναίρεσε το πρόστιμο της κ. Κιούση.

Η κυβέρνηση αναιρεί την κυβέρνηση

Κι αν περιστατικά όπως τα παραπάνω, συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη του αισθήματος αμφισβήτησης για το κατά πόσο γίνονται ορθά οι έλεγχοι από τις αρχές, ο ορυμαγδός των καθημερινών αντιφατικών δηλώσεων από τους ίδιους τους υπουργούς στα τηλεοπτικά παράθυρα, έπαιξε τον δικό του ρόλο στην απώλεια της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Μέχρι και τον περασμένο μήνα, καθ'ολη τη διάρκεια της πανδημίας, υπουργοί και μέλη της κυβέρνησης, αυτοαναιρούνταν με διαφορά μόλις μερικών λεπτών, καθώς ο καθένας έκανε διαφορετικές δηλώσεις και εκτιμήσεις. Χαρακτηριστικό είναι, πως σε αρκετές περιπτώσεις, αυτή η τακτική, εκτός από την απώλεια εμπιστοσύνης, οδήγησε και σε απώλεια χρημάτων προς τους πολίτες. Πρόσφατα άνθρωποι της εστίασης, εξηγούσαν στο News 24/7 πως εφοδίασαν πλήρως τα καταστήματά τους βασιζόμενοι σε δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος απέκλεισε οποιαδήποτε πιθανότητα lockdown, μόλις δύο 24ωρα πριν ο πρωθυπουργός... ανακοινώσει τελικά lockdown.

Ο στρουθοκαμηλισμός με τους εργασιακούς χώρους και τα ΜΜΜ

Ανήμερα της συμπλήρωσης ενός χρόνου από το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα covid 19, στις 26 Φεβρουαρίου 2021, η Βάνα Παπαευαγγέλου, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την διάρκεια της ενημέρωσης του υπουργείου Υγείας: «Παρατηρούμε πολλές μικρές πυρκαγιές. Παρατηρούνται συρροές κρουσμάτων μετά από συναντήσεις σε σπίτια, σε εργασιακούς χώρους και κλειστές δομές. Αυτό που μας προβληματίζει είναι πως δεν παρατηρήθηκε η μείωση του επιδημιολογικού φορτίου μετά το lockdown που έχει επιβληθεί στην Αττική».

Η διαπίστωση πως οι εργασιακοί χώροι είναι βασική εστία μετάδοσης του ιού, θα περίμενε κανείς πως θα έχει κινητοποιήσει την κυβέρνηση για να αυστηροποιήσει τα μέτρα ασφαλείας αλλά και τους ελέγχους που διεξάγονται στους χώρους δουλειάς. Έγινε όμως κάτι τέτοιο;

Ο γραμματέας Τύπου της ΓΣΕΕ, Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, απαντά στο News 24/7: «Μπορεί σήμερα, εκ των υστέρων, να προαναγγέλλεται από την Κυβέρνηση «σαφάρι» για την υγεία και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους, καθώς ισχυρίζονται ότι «μαζί με τα σπίτια οι εργασιακοί χώροι συνιστούν τη Νο1 αιτία διασποράς της πανδημίας», αλλά αυτή η διαπίστωση πότε ακριβώς έγινε αντιληπτή; Από την πρώτη στιγμή στα συνδικάτα φωνάζουμε ότι οι εργασιακοί χώροι είναι εστίες υπερμετάδοσης του ιού, ότι νόσησαν και πέθαναν εκατοντάδες συνάδελφοί μας, ότι στα σούπερ μάρκετ, στα πολυκαταστήματα, στις βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες απέκρυπταν κρούσματα και μαζικές μολύνσεις εργαζομένων, ότι δεν έκαναν απολυμάνσεις και δεν χορηγούσαν ικανό αριθμό μέσων ατομικής προστασίας, ότι δεν υπήρχε ικανός αριθμός ελεγκτών-επιθεωρητών, ότι η τεχνική επιθεώρηση του Υπ. Εργασίας ήταν «ευνουχισμένη» αφού δεν είχε νομοθετική δικαιοδοσία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων για την τήρηση των μέτρων covid. Κανείς όμως δεν μας εισάκουε».

Πράγματι, εδώ και αρκετούς μήνες, τα συνδικάτα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τα παραθυράκια που έχουν δοθεί στους εργοδότες. Συγκεκριμένα και το News 24/7 έχει επισημάνει με ρεπορτάζ , πως στις καταγγελίες των εργαζομένων αναφέρεται η εικονική τηλεργασία και οι εικονικές αναστολές, καθώς η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα έκδοσης εγγράφων μετακίνησης από οποιονδήποτε, μέσω του forma.gov.gr, ενώ ταυτόχρονα δεν είχαν την υποχρέωση να δηλώνουν εκ των προτέρων τους εργαζόμενους που βρίσκονταν σε καθεστώς αναστολής, αποφεύγοντας έτσι την επιβολή προστίμου για παράνομη απασχόλησή τους.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγεωργόπουλο, οι καταγγελίες και τα ερωτήματα των εργαζομένων που έχουν φτάσει στη ΓΣΕΕ και αφορούν τα προβλήματα σε χώρους εργασίας, ανέρχονται σε 28.000. «Όλοι αναρωτιούνταν «που πηγαίνουν όλοι αυτοί οι συνωστισμένοι στα ΜΜΜ κάθε πρωί;». Στην εργασία τους να εργαστούν παράνομα, ήταν η απάντηση. Εκτίμησή μας είναι ότι η κυβέρνηση δεν ανακάλυψε τώρα τα κενά στα μέτρα. Από την αρχή έκανε την συγκεκριμένη πολιτική επιλογή της μηδενικής «όχλησης» συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας. Αυτή η επιλογή όμως απεδείχθη μοιραία για την εργασία, την υγεία, την κοινωνία και -εκ των αποτελεσμάτων- και την οικονομία.

Δεν είναι τυχαίο ότι μειώθηκε κατά 12% η αναστολή συμβάσεων εργασίας το Φεβρουάριο συγκριτικά με τον Ιανουάριο, γεγονός που αποδίδεται στο σύστημα της προαναγγελίας, το οποίο είχε ως στόχο να σταματήσουν οι αναστολές-«μαϊμού». Το ίδιο θα συμβεί και με την ψευδεπίγραφη τηλεργασία, καθώς πλέον όσοι είναι δηλωμένοι ως τηλεργαζόμενοι δεν θα μπορούν να μετακινηθούν στο φυσικό χώρο εργασίας τώρα που οι βεβαιώσεις μετακίνησης εκδίδονται πλέον αποκλειστικά και μόνο από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία που έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη τον τελευταίο χρόνο, εάν και εφόσον η πολιτεία επαναφέρει την υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν εκ των προτέρων τις μεταβολές στα ωράρια εργασίας. Οι επιθεωρητές εργασίας και τα πρωτοβάθμια σωματεία μας καταγγέλλουν ότι με διάταξη που πέρασε στα «ψιλά» τον περασμένο Οκτώβριο, τους «έδεσαν τα χέρια», αφού σε ελέγχους που πραγματοποιούν διαπιστώνουν εργασία εκτός δηλωμένου ωραρίου (εργασία νυχτερινή, σε αργίες και ρεπό, υπερεργασία) και δεν μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις διότι ανεστάλη μέχρι νεοτέρας... η υποχρέωση των επιχειρήσεων να δηλώνουν εκ των προτέρων τις μεταβολές στα ωράρια εργασίας των εργαζομένων».

