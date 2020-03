ΜΚΟ: Προστατεύστε τη νομιμότητα και την ανθρωπιά

Κοινή επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Νταβίντ Σασόλι, Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα φον ντε Λάιεν απέστειλαν 119 οργανώσεις με κύριο αίτημα να προστατευτεί η νομιμότητα αλλά και η ανθρωπιά στο μεταναστευτικό.

Αναλυτικά

Προς Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, David Sassoli,

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen,

Οι οργανώσεις που υπογράφουμε αυτό το κείμενο εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για τα όσα εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες στα σύνορά μας στον Έβρο και τα νησιά με την πολιτική εργαλειοποίηση και τη θυματοποίηση ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα σύνορα της Ευρώπης.

Επίσης, για τον τρόπο που οι Αρχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχειρίζονται τις νέες αφίξεις, καθώς και για ακραίες συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν από τα σώματα ασφαλείας εναντίον των προσφύγων και από πολίτες εναντίον στελεχών των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Επισημαίνουμε ότι το κλίμα πανικού και των λογικών “ασύμμετρης απειλής”, που καλλιεργείται και από τις αρχές είναι αναντίστοιχο με την πραγματικότητα και πλήττει σοβαρά όχι μόνο τους πρόσφυγες, –ανθρώπους κατατρεγμένους και ευάλωτους– αλλά και την ίδια την κοινωνία και το κράτος δικαίου.

Συγκεκριμένα: Eκφράζουμε κατηγορηματικά την αντίθεσή μας στις πρόσφατες αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) και κυρίως την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία έχει ανασταλεί η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ασύλου όσων εισέρχονται στη χώρα και προβλέπεται η επιστροφή τους, χωρίς καταγραφή, στη χώρα καταγωγής ή διέλευσης.

Η εφαρμογή μιας τέτοιας ρύθμισης συνιστά μέτρο απάνθρωπο και παράνομο, καθώς παραβιάζει τη θεμελιώδη αρχή της μη επαναπροώθησης, επισύρει τη διεθνή ευθύνη της χώρας μας, και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Δεν αμφισβητείται ότι η Ελλάδα έχει την κυριαρχική αρμοδιότητα να ελέγχει τα σύνορά της και να διαχειρίζεται τις όποιες διελεύσεις από αυτά, όμως τo δικαίωμα στο άσυλο είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κατοχυρωμένο από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και δεν πρέπει να καταστρατηγείται.

Επίσης καταγγέλλουμε τις επιθέσεις κατά ανθρωπιστικών οργανώσεων και οργανώσεων για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και την ανοχή και την καλλιέργεια μισαλλοδοξίας, επισημαίνοντας ότι χωρίς την συμβολή των οργανώσεων αυτών στο όποιο σύστημα διαχείρισης του προσφυγικού έχει εδραιωθεί, αυτό θα οδηγηθεί σε κατάρρευση. Το δε κλίμα καχυποψίας ενάντια στην αλληλεγγύη, το οποίο προωθείται και από εκπροσώπους της κυβέρνησης, καλλιεργεί τη βία και την ανομία στην ευρύτερη κοινωνία.

Απευθυνόμαστε κατ’ αρχήν στην ελληνική Κυβέρνηση ζητώντας: Να αποσυρθεί η παράνομη και αντισυνταγματική πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να τηρηθούν οι υποχρεώσεις της Ελληνικής Πολιτείας σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διάσωση στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα. Επίσης, να σταματήσουν άμεσα οι επιστροφές ανθρώπων σε κράτη όπου κινδυνεύει η ζωή, η ελευθερία τους ή κινδυνεύουν να υποβληθούν σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση.

Να διενεργηθεί άμεσα η αποσυμφόρηση των νησιών με μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα και με ειδική μέριμνα για την προστασία της υγείας τους. Προτεραιότητα να δίνεται στους πλέον ευάλωτους, στα ασυνόδευτα και στις οικογένειες με παιδιά. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κάθε προσώπου από εκδηλώσεις και πράξεις βίας, στοχοποίησης και ρατσισμού.

Απευθυνόμαστε στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπενθυμίζοντας ότι: Η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ουσιαστικές ευθύνες προστασίας των ανθρώπων που μετακινούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός κατεξοχήν ευρωπαϊκού ζητήματος, με γνώμονα το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις αρχές δικαίου. Το δικαίωμα στο άσυλο και η τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης αποτελούν βασικά στοιχεία του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου και ως εκ τούτου οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπισή τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών» (guardian of the Treaties) θα πρέπει να προστατεύσει το δικαίωμα στο άσυλο, όπως αυτό κατοχυρώνεται στη νομοθεσία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιστρέψει τη ρητορική περί «ασπίδας» και να παροτρύνει την Ελλάδα να αναλάβει τις νομικές της υποχρεώσεις. Είναι αναγκαία η άμεση ανασύσταση μηχανισμών μετεγκατάστασης προσφύγων και αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη, με δίκαιο και ορθολογικό τρόπο και με προτεραιότητα στα ασυνόδευτα παιδιά.

Επίσης, προτείνεται και η επανεγκατάσταση προσφύγων απευθείας από την Τουρκία σε κράτη-μέλη της ΕΕ. Επίσης αναγκαία είναι η αναθεώρηση της θέσης της ΕΕ για την Κοινή Δήλωση ΕΕ- Τουρκίας, η οποία -πέραν των ελλειμμάτων νομιμότητας- έχει αποδειχθεί πλέον ότι αποτελεί απρόβλεπτο και μη βιώσιμο πολιτικό εργαλείο για τη διαχείριση των συνόρων. Κλείνοντας, καλούμε όλες τις πλευρές στην τήρηση της νομιμότητας και στην επαγρύπνηση για τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών. Οποιαδήποτε περαιτέρω διολίσθηση θα πλήξει με ανυπολόγιστες συνέπειες τις κοινωνίες μας, τη δημοκρατία στην Ευρώπη και το κράτος δικαίου.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ACCIÓN POLITEIA (Ισπανία)

ACTIONAID HELLAS

ACTIONAID INTERNATIONAL

ACTIONAID ITALIA

ADDART

AED EUROPEAN DEMOCRATIC LAWYERS (Γερμανία)

AIDOS - ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE PER LO SVILUPPO (Ιταλία)

ΑΙΤΗΜΑ

ALLIANCE FOR AFRICAN ASSISTANCE (Ιταλία)

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΦΙΞ IN ART)

ANTIΓΟΝΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΒΙΑ

AOI, ASSOCIATION OF ITALIAN NGO'S FOR COOPERATION AND SOLIDARITY (Ιταλία)

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ASGI ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (Ιταλία)

ASINITAS, ROMA (INTERCULTURAL CENTERS) (Ιταλία)

ASOCIACIÓN POR TI MUJER (Ισπανία)

ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS IMMIGRES - ASTI ASBL (Λουξεμβούργο)

ASSOCIATION FOR INTEGRATION AND MIGRATION (Τσεχία)

ASSOCIATION FOR LEGAL INTERVENTION (Πολωνία)

BAOBAB EXPERIENCE (Ιταλία)

BORDER CRIMINOLOGIES-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ (Ην. Βασίλειο)

BORDERLINE-EUROPE HUMAN RIGHTS WITHOUT BORDERS (Γερμανία)

CESSMIR, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΓΑΝΔΗΣ (Βέλγιο)

CENTRE FOR TRAUMA, ASYLUM AND REFUGEES, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ESSEX (Ην. Βασίλειο)

CHANGE MAKERS LAB CIRÉ (COORDINATION ET INITIATIVES POUR REFUGIES ET ÉTRANGERS) (Βέλγιο)

GAASBEEK EN GAASBEEK ADVOCATEN (Ολλανδία)

GENERATION 2.0 RED

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

(DRC) DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL GREECE

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΕΡΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΟΤΙΜΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES (DCR) (Ολλανδία)

DUTCH LEAGUE FOR HUMAN RIGHTS (Ολλανδία)

ECHO100PLUS

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕλΕΔΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (ΕΣΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΛΙΞ

END FGM EUROPEAN NETWORK

Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

EQUAL RIGHTS BEYOND BORDERS

EUROPEAN ANTIPOVERTY NETWORK (EAPN)

EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES (ECRE)

FORENSIC ARCHITECTURE FUNDACION CEPAIM (Ισπανία)

HELP REFUGEES / CHOOSE LOVE

HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ

HIGGS HUMANRIGHTS360

HUMAN RIGHTS WATCH

ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ MED.IN

IMMIGRANT COUNCIL OF IRELAND (Ιρλανδία)

INTER ALIA

INTERNATIONAL RESCUE COMMMITTEE (IRC)

INTERSOS HELLAS

INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS (Ιταλία)

IRISH ANTIPOVERTY NETWORK (Ιρλανδία)

ITALIAN COUNCIL FOR REFUGEES

JRS PORTUGAL

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΒΑΒΕΛ

ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ SCI-ΕΛΛΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ

LEGAL CENTRE LESVOS

METHORIA LAST RIGHTS

ΜΕΛΙΣΣΑ - ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ

OIKOΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

OMANIAE VZW ORGANISATIE (Βέλγιο)

OMNES OXFAM

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ

PAX CHRISTI INTERNATIONAL (Βέλγιο)

PHYSICIANS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY (Φινλανδία)

PLATFORM FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION ON UNDOCUMENTED MIGRANTS (PICUM)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ANASA

PRAKSIS

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

RAV REPUBLICAN LAWYERS ASSOCIATION (Γερμανία)

RED ACOGE (Ισπανία)

REFUGEE LEGAL SUPPORT (RLS)

REFUGEE RIGHTS EUROPE (RRE)

RTI ΕΛΛΑΣ

AFE PASSAGE INTERNATIONAL

SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (SID)

SOLIDARITYNOW

SOS RACISMO (Ισπανία)

STATE OF CONCEPT STATEWATCH (Ην. Βασίλειο)

STIL-UTRECHT (Ολλανδία)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ( ΣΜΑΝ)

ΣΥΜΒΙΩΣΗ – ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

SYMBOLO - ROMA NORDOVEST PER LA SINISTRA (Ιταλία)

SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS (SIT) (Ελβετία)

ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

TERRE DES HOMMES HELLAS

ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ

THE DAY OF THE ENDANGERED LAWYER FOUNDATION (Ολλανδία)

THE HOME PROJECT THE INTERNATIONAL REFUGEE ASSISTANCE PROJECT (IRAP) (Η.Π.Α)

THESSALONIKI PRIDE ΤHESS DICTIO – ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (RSA)

VICTORIA SQUARE PROJECT VLUCHTELINGEN ONDERSTEUNING SINT-NIKLAAS (Βέλγιο)

Εν τω μεταξύ ανάλογου ύφους εξέδωσε η ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της για το κλίμα στοχοποίησης που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες στα νησιά του Αιγαίου και προτρέπει όλους/ες σε μια ψύχραιμη προσέγγιση, με το βλέμμα στραμμένο στις τοπικές κοινωνίες και έμφαση στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το 2016 η ΑΡΣΙΣ έλαβε τη στρατηγική απόφαση να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο και προσφύγων, το οποίο στη συνέχεια μετασχηματίστηκε στο υφιστάμενο Πρόγραμμα Στέγασης που υλοποιείται μέχρι σήμερα, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε, μεταξύ άλλων, επτά ομάδες παρέμβασης σε πέντε νησιά του Αιγαίου, τα νησιά που ανέλαβαν το βάρος της υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, αιτούντων διεθνή προστασία στην Ελλάδα.

Η απόφαση δε να αναπτύξουμε προγράμματα στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της χώρας ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας να συνδράμουμε στην ήδη ανεπτυγμένη δράση αλληλεγγύης των νησιωτών την πρώτη εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο της προσφυγικής κρίσης. Στα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν η ΑΡΣΙΣ φιλοξένησε μέσω του Προγράμματος Στέγασης ESTIA στα πέντε νησιά 8.000 άτομα.

Σήμερα, η ΑΡΣΙΣ διατηρεί επτά ομάδες στα νησιά της Σάμου, Χίου, Κω, Ρόδου και Λέρου, απασχολώντας 95 συνολικά εργαζομένους, εκ των οποίων το 75% προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες. Φιλοξενεί 970 πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, κατά κανόνα ευάλωτους σε 224 διαμερίσματα που μισθώνει και παρέχει υπηρεσίες Μη Τυπικής Εκπαίδευσης σε 240 ανηλίκους. Τα στοιχεία αυτά στην πράξη σηματοδοτούν οικονομική και κοινωνική ενδυνάμωση για τις τοπικές κοινωνίες, καταπολέμηση της ανεργίας, αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού των νησιών.

Από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος, η ΑΡΣΙΣ και οι ομάδες μας στα νησιά αντιμετώπισαν αρκετές φορές λεκτικές επιθέσεις, προπηλακισμούς και δυσπιστία από μερίδα της τοπικής κοινωνίας, εξαιτίας κυρίως της απουσίας ενημέρωσης και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στις πολιτικές που καθόρισαν την παρούσα συγκυρία. Από τον σχεδιασμό ακόμα του προγράμματός μας στα πέντε νησιά δώσαμε εξαιρετική προτεραιότητα στην ενημέρωση των τοπικών αρχών και της κοινωνίας, δουλεύοντας στην κατεύθυνση υποστήριξης του κοινωνικού συμφέροντος, της ειρηνικής συνύπαρξης, της συμβίωσης και της ευημερίας των ντόπιων και φιλοξενούμενων πληθυσμών, για να αναπτυχθούν τα προγράμματα στέγασης και να προτεραιοποιηθεί το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.

Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικότερα την περασμένη εβδομάδα (1-8 Μαρτίου 2020) τα περιστατικά στοχοποίησης εντάθηκαν και συγκεκριμένα υπήρξε εμπρησμός οχήματος της οργάνωσης, περιστατικά οχλήσεων των προσφύγων στα διαμερίσματα που διαμένουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και απειλητικές αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες στοχοποιούν εργαζόμενους/ες, ή εγκωμιάζουν τους αυτουργούς του εμπρησμού και επιπλέον προτρέπουν σε ανάλογες ή ακόμα πιο βίαιες ενέργειες.

Η ΑΡΣΙΣ έχει επικοινωνήσει εγγράφως την βαθύτατη ανησυχία της για τα περιστατικά αυτά σε όλες τις αρμόδιες αρχές σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο και παρακολουθεί τις εξελίξεις, προκειμένου να διαφυλάξει τη σωματική ακεραιότητα του προσωπικού της και των ωφελουμένων της. Τα νησιά του Αιγαίου παρόλο ότι βρέθηκαν ανοχύρωτα και απροετοίμαστα να σηκώσουν το βάρος των αφίξεων του 2015, συμμετείχαν ενεργά σε μία υποδειγματική, αλληλέγγυα υποδοχή των εισερχομένων πληθυσμών.

Τα νησιά του Αιγαίου τα οποία ανέλαβαν να σηκώσουν το βάρος των συνεπειών της συμφωνίας της ΕΕ – Τουρκίας από το 2016, έχοντας ήδη να αντιμετωπίσουν την κατάλυση του κοινωνικού κράτους ως αποτέλεσμα του δημοσιονομικού ελέγχου της χώρας, σήμερα αντιδρούν διεκδικώντας την ουσιαστική συμμετοχή τους στο διάλογο και στο σχεδιασμό του μέλλοντος. Μειοψηφούσες ακραίες φωνές και συμπεριφορές που στοχοποιούν, εκβιάζουν, εκφοβίζουν και μεταφέρουν το βάρος των σημαντικών αποφάσεων και ιστορικών προκλήσεων του σήμερα σε απλούς εργαζόμενους/ες και σε ιστορικές και πάντα παρούσες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, δεν πρέπει να αναλάβουν την εκπροσώπηση της πλειοψηφίας των κοινωνιών του Αιγαίου.

Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία, πρέπει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε αφενός μεν να συνεχίσουμε να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας στα πέντε νησιά του Αιγαίου, συνδράμοντας καθημερινά τις τοπικές κοινωνίες στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, αφετέρου δε να εξασφαλιστεί περιβάλλον εργασίας που θα επιτρέπει στην ΑΡΣΙΣ και τα στελέχη της, την εύρυθμη και ασφαλή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες που βρίσκονται σε καθεστώς διεθνούς προστασίας.

Σε αντίθετη περίπτωση αν το κλίμα που έχει διαμορφωθεί με την κυρίαρχη ρητορική μίσους προς τους πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και τους εργαζόμενους των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ενταθεί περαιτέρω, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναλογιστούν τις συνέπειες αυτής της κλιμάκωσης. Η έκκληση της ΑΡΣΙΣ αφορά όλους-όλες είτε από το ρόλο και την θέση σας, είτε ως ενεργοί πολίτες να συνδράμετε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας και συναίνεσης στις τοπικές κοινωνίες και να περιοριστούν και απομονωθούν η ρητορική του μίσους, οι συμπεριφορές που προσβάλλουν τη δημοκρατία, το δίκαιο, την αξιοπρέπεια, και το σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης.