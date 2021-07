Νεκρός από ηλεκτροπληξία 48χρονος dj στη Θεσσαλονίκη

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 48χρονου Dj από τα Τρίκαλα που έχασε το βράδυ της Τρίτης (20/7) τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, την ώρα που ετοιμαζόταν να παίξει μουσική σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Thestival.gr, πρόκειται για τον Αντώνη Καραγκούνη, πατέρα ενός ανήλικου παιδιού. Την ώρα που ο 48χρονος πήγε να συνδέσει τα μηχανήματα για να παίξει μουσική, τον χτύπησε το ρεύμα, έπαθε ανακοπή και πέφτοντας χτύπησε στο κεφάλι. Για το περιστατικό, διερευνάται το ενδεχόμενο αμέλειας από πλευράς της επιχείρησης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με σκοπό να μεταφέρει τον 48χρονο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, δίχως όμως να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ποιος ήταν ο Dj Antonio

Ο Αντώνης Καραγκούνης αποτελούσε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στη νύχτα της Θεσσαλονίκης, με την καριέρα του στα decks να μετρά 30 χρόνια. Ξεκίνησε ως resident στο Decadence club της Θεσσαλονίκης και δημιούργησε τη δική του σχολή για Djs, την Α2LTD, που παρέχει υπηρεσίες booking, σεμινάρια μουσικής τεχνολογίας (djing) και διοργανώνει τον πανελλήνιο διαγωνισμό DJ City in The Mix/City on the Dancefloor. Παράλληλα, ο ίδιος μάθαινε σε νέα παιδιά, με μεράκι, να παίζουν μουσική. Είχε παίξει μουσική στα πιο γνωστά μαγαζιά της Ελλάδας, ενώ αρκετοί γνωστοί Djs της Θεσσαλονίκης υπήρξαν μαθητές του.

Την ερχόμενη Κυριακή 25 Ιουλίου, ήταν να παίξει μουσική σε γνωστό Beach Bar στο Ελαιοχώρι Καβάλας, καθώς το party είχε αναβληθεί λόγω των έκτακτων μέτρων, όμως δυστυχώς η μοίρα είχε άλλα σχέδια…

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης προσήχθησαν από τις Αστυνομικές Αρχές τέσσερα άτομα στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου προκειμένου να δώσουν καταθέσεις, ενώ το μπαρ όπου εκτυλίχθητε το τραγικό περιστατικό, σφραγίστηκε από την Αστυνομία με εντολή εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε να σχηματιστεί δικογραφία για εργατικό ατύχημα.

