ΟΒΙ: Πλατφόρμα του ΕΡΟ με πατέντες για τις καταστροφικές φωτιές - Ποιες τεχνολογικές λύσεις υπάρχουν

Το περασμένο καλοκαίρι, περισσότερα από 8.300.000 στρέμματα γης καταστράφηκαν από δασικές πυρκαγιές, σε όλη την Ευρώπη. Έκταση περίπου ίση με την Κρήτη.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (European Forest Fire Information System – EFFIS), το 2022 ήταν η δεύτερη χειρότερη χρονιά στην Ευρώπη όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις και το πλήθος των πυρκαγιών από το 2006. Το κόστος της οικονομικής καταστροφής αυτών των δασικών πυρκαγιών ανήλθε στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι ανθρώπινες απώλειες ήταν ανυπολόγιστες. Σύμφωνα με το EFFIS, πάνω από το 20% της καμένης γης χρησιμοποιούνταν για τη γεωργία. Το ποσοστό αυτό προέκυψε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές το 2021 στην Εύβοια, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, οι οποίες ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή με βάρκες.

Ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, η εποχή των δασικών πυρκαγιών δεν πρόκειται να σταματήσει. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) έχει θέσει σε λειτουργία μια νέα πλατφόρμα για την ανταλλαγή παγκοσμίου επιπέδου σημαντικών πληροφοριών σε σχέση με τις τεχνολογίες για τη διάσωση της ζωής και της γης στον αγώνα για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.

Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε για την αποτροπή του ολέθρου των προηγούμενων ετών και την παροχή βοήθειας στις τοπικές αρχές και στις εθνικές κυβερνήσεις, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία τους. Τόσο τα δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας όσο και οι αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τους επιστήμονες, τους μηχανικούς και τις κυβερνήσεις.

Οι πληροφορίες μέσα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας παρέχουν στους χρήστες στοιχεία σχετικά με τις υπάρχουσες εφευρέσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε νέες, εις βάθος γνώσεις, πρωτοποριακές ιδέες και σημαντικές συνεργασίες.

Όπως εξηγεί ο António Campinos, Πρόεδρος του ΕΓΔΕ, «Η παγκόσμια επιτυχία στην καταπολέμηση των πυρκαγιών εξαρτάται από την πρόσβαση στην κατάλληλη τεχνογνωσία και τις τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η νέα πλατφόρμα συγκεντρώνει περίπου 30 ερωτήματα αναζήτησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τους πολίτες, τις κυβερνήσεις, τους επιστήμονες και τους μηχανικούς στην ταχεία πρόσβαση στις πιο σχετικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες στον τομέα αυτόν».

Πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση

Η νέα πλατφόρμα εστιάζει σε τέσσερα βασικά κεφάλαια:

ανίχνευση και πρόληψη πυρκαγιάς

κατάσβεση

προστατευτικό εξοπλισμό

μεταπυρική αποκατάσταση

Ο τομέας της κατάσβεσης των πυρκαγιών είναι επί του παρόντος ο κλάδος με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν υποβληθεί, με διαφορά από τον τομέα ανίχνευσης και πρόληψης και τον τομέα προστατευτικού εξοπλισμού. Η πλατφόρμα φιλοξενεί ευρύ φάσμα καινοτομιών, από Τεχνητή Νοημοσύνη και εναέριες τεχνολογίες έως εκπαίδευση κατάσβεσης πυρκαγιών σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας και φλογοεπιβραδυντικά υλικά.

Η πλατφόρμα, η οποία αντλεί δεδομένα από τη δημόσια βάση δεδομένων του ΕΓΔΕ, το Espacenet, από 140 εκατομμύρια και πλέον έγγραφα από 100 χώρες, παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες καθοριστικής σημασίας. Οι εξεταστές του ΕΓΔΕ έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με εξεταστές και αναλυτές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από τα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Ελλάδας, Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας προκειμένου να συγκεντρώσουν σχετικά ερωτήματα που αφορούν την κατάσβεση πυρκαγιών. Πρόκειται για την τρίτη ανάλογη πρωτοβουλία του ΕΓΔΕ, μετά τις πλατφόρμες «Fighting Coronavirus» (Καταπολέμηση του κορονοϊού) και «Clean energy technologies» (Τεχνολογίες καθαρής ενέργειας).

Αντιμετώπιση των στόχων βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών

Το ΕΓΔΕ, σύμφωνα με τη δέσμευσή του στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) θα προάγει επίσης τον ρόλο της διανοητικής ιδιοκτησίας διοργανώνοντας την επόμενη εβδομάδα μια διεθνή διάσκεψη σε συνεργασία με το Πορτογαλικό Γραφείο Εθνικής Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization – WIPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office – EUIPO).

Η εκδήλωση με τίτλο "Thinking about Industrial Property, Sustainability and the Future of the Planet" (Σκέψεις για τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πλανήτη) θα διεξαχθεί στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, στις 29/30 Μαΐου. Θα είναι μια ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών σχετικά με το πώς η διανοητική ιδιοκτησία μπορεί να δώσει κίνητρα και να προστατεύσει την καινοτομία και το έργο των εφευρετών, οικοδομώντας παράλληλα ένα πιο πράσινο και δίκαιο μέλλον.

