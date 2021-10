Παιδικά Χωριά SOS: Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ψυχική Υγεία παιδιών σε δομές εναλλακτικής φροντίδας

Τα Παιδικά Χωριά SOS, ηγετικός φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως, συνεχίζουν να εστιάζουν στην εκπαίδευση επαγγελματιών φορέων προστασίας παιδιών, υλοποιώντας το πρόγραμμα: «Ασφαλή πλαίσια, παιδιά που ευημερούν: Εφαρμογή πρακτικών σχετικών με το ψυχικό τραύμα, σε επαγγελματίες δομών παιδικής προστασίας».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάρκειας 6 μηνών (Σεπτέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022), το οποίο στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στην υποστήριξη παιδιών που έχουν υποστεί ψυχικό τραύμα (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Νομικοί, Σώματα Ασφαλείας κτλ.) και ζουν σε δομές εναλλακτικού τύπου φροντίδας μακριά από τη βιολογική τους οικογένεια.

Συγκεκριμένα, τα Παιδικά Χωριά SOS προσφέρουν στους επαγγελματίες φροντιστές παιδιών και νέων όλα τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία, ώστε να κατανοήσουν την έννοια και τη διάσταση του ψυχικού τραύματος ενός παιδιού που δεν μεγαλώνει με τη βιολογική του οικογένεια και να εκπαιδευτούν σε πρακτικές αναγνώρισης και διαχείρισής του με σκοπό να τις ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει 4 κύκλους εκπαιδεύσεων δια ζώσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Επιπλέον, προβλέπεται να οργανωθούν e-learning εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες στους τομείς της Κοινωνικής Πρόνοιας, Εκπαίδευσης, Υγείας και Δικαιοσύνης καθώς και workshops για την ενσωμάτωση πρακτικών υποστήριξης σχετικών με το τραύμα σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εναλλακτικής φροντίδας σε παιδιά χωρίς γονική φροντίδα, προκειμένου να διασφαλιστεί μια βιώσιμη συστημική αλλαγή. Οι επαγγελματίες που συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις προέρχονται τόσο από φορείς του δημοσίου τομέα, όσο και από τις δομές των Παιδικών Χωριών SOS.

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης στην Κρήτη, ενώ ο αριθμός στόχος των άμεσων επωφελούμενων, όσων δηλαδή θα συμμετάσχουν στις εκπαιδεύσεις, υπολογίζεται συνολικά στους 180 επαγγελματίες και των έμμεσων επωφελούμενων που υποστηρίζονται ή έρχονται σε επαφή με τους επαγγελματίες στα 1.000 παιδιά.

Με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, στις 10 Οκτωβρίου, που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την εκπαίδευσή της γύρω από τις ψυχικές ασθένειες, αξίζει να γνωρίζουμε τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τα οποία το 75% των παιδιών και των νέων που φιλοξενούνται σε δομές εναλλακτικής φροντίδας έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες πριν την εισαγωγή τους σε αυτές, ενώ το 62% αυτών έχουν εισαχθεί σε δομές, κυρίως λόγω σωματικής, συναισθηματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης ή εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα, το 50% αυτών έχουν βιώσει βία σε καθημερινη βάση στη βιολογική τους οικογένεια.

Για ακόμη μια φορά τα Παιδικά Χωριά SOS αποδεικνύουν την προσήλωση στην αποστολή και το όραμά τους, δίνοντας έμφαση στον εκπαιδευτικό τους ρόλο και λειτουργώντας ως το φωτεινότερο παράδειγμα, ώστε όλοι μας να κινητοποιηθούμε και να στηρίξουμε τα παιδιά που φέρουν ψυχικά τραύματα.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Ασφαλή πλαίσια, παιδιά που ευημερούν: Εφαρμογή πρακτικών σχετικών με το ψυχικό τραύμα, σε επαγγελματίες δομών παιδικής προστασίας» στη χώρα μας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που υλοποιείται από το SOS Children’s Villages International, έξι χώρες-μέλη των Παιδικών Χωριών SOS - Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία και Σερβία - και το Centre for Excellence for Children’s Care and Protection (CELCIS) of the University of Strathclyde, ενώ συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λίγα λόγια για τα Παιδικά Χωριά SOS

Με εκτενή δράση σε 136 χώρες και 70 χρόνια εμπειρίας σε προγράμματα πρόληψης, οικογενειακής φροντίδας εναλλακτικού τύπου και υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαβίωσης, τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ηγετικός φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως, με έμφαση στα παιδιά που έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν την οικογένειά τους. Στην Ελλάδα, τα Παιδικά Χωριά SOS ιδρύθηκαν το 1975. Έχοντας ως στόχο κάθε παιδί να μεγαλώνει σε μια οικογένεια υλοποιούν προγράμματα και δράσεις σε τρεις άξονες: (α) Ενδυνάμωση Οικογένειας, με 9 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 6 Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα και στόχο την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών στο εσωτερικό της οικογένειας και την αποτροπή του κινδύνου απομάκρυνσης των παιδιών από το πλαίσιό της, (β) Προώθηση της Αναδοχής, σε συνεργασία με 5 Περιφέρειες στην Ελλάδα, και (γ) Εναλλακτική Φροντίδα με 4 Παιδικά Χωριά SOS, 2 Στέγες Νέων και τον Ξενώνα Βρεφών SOS για παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώσουν με τη βιολογική οικογένειά τους. Η Διεθνής Ένωση των Παιδικών Χωριών SOS είναι σταθερός συνομιλητής και εταίρος, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη μέλη της, όσο και σε διεθνείς πρωτοβουλίες και συνεργασίες όπως η καμπάνια Opening Doors for Europe.

