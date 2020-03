"WE ready, YOU safe, ALL happy": Το αισιόδοξο μήνυμα της Πάρου

EUROKINISSI

"Χωρίς να καταθέτουμε τα όπλα, ετοιμαζόμαστε για να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο μετά από τα μέτρα που επιβλήθηκαν παγκοσμίως λόγω του κορονοϊού" δηλώνει ο πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής Πάρου.

Το αισιόδοξο μήνυμα «WE ready, YOU safe, ALL happy» εκπέμπει η Πάρος στην ταξιδιωτική κοινότητα με την προσδοκία της συντομότερης , κατά το δυνατόν, έναρξης της τουριστικής περιόδου. «Χωρίς να καταθέτουμε τα όπλα, ετοιμαζόμαστε ως δήμος για να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο μετά από τα αναγκαστικά μέτρα που επιβλήθηκαν παγκοσμίως λόγω του κορονοϊού», δηλώνει ο πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής Μικές Λεοντής και προσθέτει: «Παράλληλα εκτός όλων των άλλων ενεργειών και δίνοντας βάρος τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού πιστοποιούμε μέσα στο έτος τα μονοπάτια μας διεθνώς καθώς και τις ποδηλατικές διαδρομές με αντίστοιχη πιστοποίηση και για τα Bike friendly Hotels, ώστε να γίνει η Πάρος νούμερο ένα Bike Friendly προορισμός στο πλαίσιο του εναρμονισμού μας με τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται στην ταξιδιωτική αγορά». ADVERTISING Ο κ. Λεοντής δηλώνει ότι ο δήμος Πάρου παραμένει ανοιχτός σε προτάσεις από τους επαγγελματίες, καλώντας όλους να είναι έτοιμοι «για τη μεγάλη εξόρμηση που θα σηματοδοτηθεί με την παρέλευση του φαινομένου, ώστε σε στενή συνεργασία και με την εταιρία Συμβούλων του δήμου, με την οποία ήδη είμαστε σε καθημερινή συνεννόηση, να οργανώσουμε τη διαφημιστική και επικοινωνιακή μας επίθεση με στόχο να καλύψουμε τα κενά και να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, σύμφωνα με τις προβλέψεις που είχαμε πριν την εμφάνιση της κρίσης».

ΑΠΕ-ΜΠΕ Πηγή:

ADVERTISING

SHARE: