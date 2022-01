Πέθανε ο δημοσιογράφος Μπάμπης Αργυρίου

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης (12/01) ο Μπάμπης Αργυρίου, εμβληματική φυσιογνωμία της μουσικής κουλτούρας της Θεσσαλονίκης, ως δημοσιογράφος μουσικής, μουσικοκριτικός, εκδότης, παραγωγός και λογοτέχνης.

Ο εκλιπών πέθανε χτυπημένος από τον κορονοϊό, ενώ ταλαιπωρείτο από σοβαρό υποκείμενο νόσημα εδώ και χρόνια.

Ο δημοσιογράφος είχε προνοήσει ώστε να αποχαιρετούσε ο ίδιος τους φίλους και τους αναγνώστες του, μ’ ένα κείμενο που έγραψε στο mic.gr και το οποίο είναι το εξής:

«Πόσα χρόνια τον ήξερες;» «Εγώ ήμουν στη μετακόμιση του 89». «Εγώ έχω όλους τους Γδούπους». «Εγώ έγραφα στο περιοδικό που είχε κάποτε στο δίκτυο». «Απ’αυτόν έμαθα τον Ish Marquez». «Κάπως κλειστός τύπος, δεν τον πλησίαζες εύκολα». «Είχε πολλή οργή μέσα του, τον χαλούσαν πολλά πράγματα». «Πολύ καλός άνθρωπος, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα στη γειτονιά»…

Επειδή δεν ανακάλυψα κανένα εμβόλιο που σώζει ζωές, δεν συνέθεσα καμιά “Περιμπανού”, δεν έγραψα το “Πόλεμος και ειρήνη” (ούτε το διάβασα είναι η αλήθεια), δεν ανακάλυψα κάτι επαναστατικό όπως το φερμουάρ ή το καζανάκι που θα έκανε τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη, οι μόνοι που έχουν λόγο να με θυμούνται είναι οι κοντινοί μου.

Και στις κοντινότερες των κοντινών αποστέλλω το παρακάτω μπουκέτο στίχων μήπως και υγρανθεί η παρειά τους.

«For the days when we smiled, and the hours that ran wild, with the magic of our eyes and the silence of our words. And sometimes I wonder, just for a while. Will you remember me?»

(Συγκινούμαι κι εγώ αλλά εδώ που ήρθα δεν υπάρχουν δάκρυα)".

