Rising to the New Reality: Στις 15 Απριλίου έρχεται το Most Powerful Women Summit

Γίνετε και εσείς καταλύτης για επανεκκίνηση σε όλα τα επίπεδα, συμμετέχοντας σε ένα μοναδικό online event από το Fortune Greece.com – Register NOW!

Οι αλλαγές που συντελούνται είναι καταιγιστικές. Αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ηγούμαστε, στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. ADVERTISING Η περιβαλλοντική κρίση, η πρόσβαση στην τεχνολογία, το μέλλον της εργασίας, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, η συμπερίληψη και η διαφορετικότητα δεν μπορούν άλλο να περιμένουν. Επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς, η πολιτική ηγεσία, η ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και όλοι εμείς ως κοινωνία, τώρα πρέπει να αδράξουμε τη στιγμή, να αξιοποιήσουμε τις αλλαγές που συντελούνται και να προτάξουμε τον καλύτερο εαυτό μας, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Το Most Powerful Women Summit που διοργανώνει το Fortune Greece, την Πέμπτη 15 Απριλίου online, 11:00 – 19:00, φέρνει στο φως τις νέες οπτικές που απαιτούν οι καιροί και γίνεται «καταλύτης» για επανεκκίνηση σε όλα τα επίπεδα. Μην χάσετε αυτήν την μοναδική ευκαιρία: Προσδιορίστε πού και πώς θα επενδύσετε το χρόνο σας.

Εστιάστε στις προτεραιότητες και τους στόχους σας.

Μάθετε πώς να ηγείστε με σκοπό, πώς να διαπραγματεύεστε, πώς να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, πώς να προάγετε την συνεργασία και τις συμμαχίες με έμπνευση και ενσυναίσθηση. Driving towards diversity is the big thing! Στο MPW Summit δίνουν το παρόν και παίρνουν θέση επιλεγμένες «πρωταγωνίστριες» του επιχειρείν και της οικονομίας, κορυφαίοι εκπροσώποι από την επιχειρηματική κοινότητα, την πολιτική, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη φιλανθρωπία. Δείτε τους ομιλητές και την ατζέντα του συνεδρίου ΕΔΩ Το MPW Summit στηρίζουν θεσμικοί φορείς και οργανισμοί όπως ο ΣΕΒ, η ΕΕΝΕ, το WOMEN ON TOP, το WOMEN ACT, το Lean In Hellas, Το CGH. Μedia Partners: 24Media (Νews247.gr, Ladylike.gr) και αθηΝΕΑ. REGISTER NOW Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ADVERTISING

SHARE: