Στην τελική ευθεία για το Most Powerful Women Summit 2022

Από τις 10.00 το πρωί ως τις 20.00 το απόγευμα, την Πέμπτη (14/04), στο Most Powerful Women Summit που διοργανώνει το Fortune Greece, live και με πλήρη διαδικτυακή κάλυψη, κορυφαίοι επιχειρηματικοί ηγέτες, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, επιστήμονες, thoughtful leaders από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων και ΜΚΟ, καταθέτουν δράσεις και στρατηγικές για όλα όσα απαιτούν οι νέες «σταθερές» της αβεβαιότητας.

Οι Ισχυρές Γυναίκες των Επιχειρήσεων μαζί με κορυφαίους εκπροσώπους από την επιχειρηματική κοινότητα, την πολιτική ηγεσία, θεσμικούς φορείς και ακαδημαϊκούς, δείχνουν το δρόμο των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται και μας καλούν να προτάξουμε, όλοι μαζί, τον καλύτερο εαυτό μας, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Το MPW Summit φέρνει στο "ίδιο τραπέζι" γυναίκες επικεφαλής επιχειρήσεων, οργανισμών, της επιστημονικής κοινότητας, μαζί με επιλεγμένους εκπροσώπους από θεσμικούς φορείς, την πολιτική, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τη φιλανθρωπία.

Φιλοδοξεί να εμπνεύσει με παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές, και να φωτίσει τον δρόμο που οδηγεί σε ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, με τη δύναμη της θέλησης για δημοκρατία, αλληλεγγύη, ίσες ευκαιρίες.

Το MPW Summit για το 2022 θα εστιάσει στους παρακάτω άξονες:

1. What it takes to be in charge: Η ηγεσία και οι γυναίκες σε ανώτατες διοικητικές θέσεις.

2. Connected: Πώς διαμορφώνεται μια ανοιχτή ψηφιακή κοινωνία, που θα μας χωράει όλους

3. Empower women to foster economy: Ισχυρή γυναικεία επιχειρηματικότητα σημαίνει μια πιο δυναμική και εξωστρεφή ελληνική οικονομία, με απτά οφέλη για το σήμερα και το αύριο της Ελλάδας.

4. Women Empowerment: Η κατάρτιση και η εκπαίδευση των γυναικών, η κατάργηση των έμφυλων διακρίσεων, η ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή, η μάχη ενάντια στα στερεότυπα και οι δραστικές πολιτικές προς την κατεύθυνση της χρηματοδότησης των γυναικών επιχειρηματιών.

5. A crisis is a terrible thing to waste: Τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία στην αγορά εργασίας και οι ευκαιρίες που προκύπτουν με άξονες την ενσυναίσθηση, την ποικιλομορφία, τη συναισθηματική νοημοσύνη.

*Δείτε τους ομιλητές και την τελική ατζέντα του Most Powerful Summit εδώ

