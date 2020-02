ΣΥΡΙΖΑ κατά Χρυσοχοΐδη: "Ρατσιστική η απόφαση για το Ευρωπαϊκό Συνέδριο LGBT αστυνομικών"

Το τμήμα ΛΟΑΤΚΙ+ του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση καταγγέλλοντας την απόρριψη του αιτήματος της «Police Action-Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» να θέσει υπό την αιγίδα του το Ευρωπαϊκό Συνέδριο LGBT αστυνομικών, από το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη.

Όπως σημειώνει η Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ του ΣΥΡΙΖΑ, «Η άρνηση του Υπουργείου έρχεται σε αντίθεση με τον Καταστατικό ρόλο της Αστυνομίας, την προστασία, δηλαδή, όλων αδιακρίτως των πολιτών από το Έγκλημα και την προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα από τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Με μια σχεδόν λακωνική ανακοίνωση, το Υπ. Προ. Πο απέρριψε το αίτημα της «Police Action-Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» να θέσει υπό την αιγίδα του το Ευρωπαϊκό Συνέδριο LGBT αστυνομικών, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 26 Ιουνίου, αλλά και να αναλάβει την περιφρούρηση του προκειμένου οι εργασίες του να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνέδριο στηρίζεται από τις ηγεσίες των αστυνομικών αρχών κρατών της Ευρώπης και έχει λάβει ήδη την υποστήριξη σημαντικών οργανισμών όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο συνέδριο θα εκπροσωπηθούν όλες οι LGBT οργανώσεις, με ομιλητές που περιλαμβάνουν γνωστές προσωπικότητες, καταξιωμένους επιστήμονες και καθηγητές πανεπιστημίων. Εκτός από Έλληνες/ίδες αστυνομικούς θα συμμετάσχουν και 200 συνάδελφοί τους από την Ευρώπη, οι οποίοι εν συνεχεία θα πάρουν μέρος φορώντας τις στολές στους στο EuroPride, το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Η άρνηση του Υπουργείου έρχεται σε αντίθεση με τον Καταστατικό ρόλο της Αστυνομίας, την προστασία, δηλαδή, όλων αδιακρίτως των πολιτών από το Έγκλημα και την προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα από τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης τους (ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», τεύχος ΦΕΚ: Α’41/2000).

Η απόφαση αυτή πέρα από τα Ρατσιστικά κίνητρα που υποκρύπτει, γκρεμίζει και τις όποιες γέφυρες μεταξύ Αστυνομίας και ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, καθώς κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι ακριβώς «Το γεφύρωμα της Αστυνομίας και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας» (Building the bridges between Police and LGBTI community) με κεντρικό σύνθημα «Police in Pride». Η εξέλιξη αυτή εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς, καθώς η κυβέρνηση, απαξιώνοντας με την άρνησή της έναν Ευρωπαϊκό Αστυνομικό θεσμό με σπουδαίο και πλούσιο έργο στο χώρο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, επιβεβαιώνει ότι δεν έχει καμιά διάθεση να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αστυνομικών οργανισμών των ευρωπαϊκών κρατών, την ώρα μάλιστα που τα βλέμματα όλης της προοδευτικής Ευρώπης και των LGBTI θα είναι στραμμένα στην χώρα μας.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες ορισμένων κυβερνητικών στελεχών να εξωραΐσουν το ακροδεξιό προφίλ της κυβέρνησης με φιλελεύθερα και εκσυγχρονιστικά «ψιμύθια», επιβεβαιώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η χαρακτηριστική κυβερνητική αμηχανία και η απροθυμία του Μεγάρου Μαξίμου να συμβαδίσει με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές εξελίξεις απέναντι στις διαμορφωμένες πραγματικότητες του 21ου αιώνα, ο οποίος γίνεται μάρτυρας της κατάρρευσης των έμφυλων στερεοτύπων και της εμβάθυνσης, μα και ανάδειξης των ανθρώπινων δικαιώματων.

Το φαινόμενο άλλωστε της Υποκαταγραφής Ρατσιστικών εγκλημάτων μίσους από την Αστυνομία παραμένει πρωταρχικό ζητούμενο και απαιτεί μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα εκ μέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση του καθώς στη ρίζα του βρίσκεται η έλλειψη εμπιστοσύνης των θυμάτων Ρατσιστικής Βίας στην Αστυνομία.

Η αρνητική αυτή λοιπόν απάντηση έρχεται να προστεθεί στα ήδη κακά δείγματα γραφής που δίνει καθημερινά η Ελληνική Αστυνομία στην αντιμετώπιση και τον σεβασμό των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και των ΛΟΑΤΚΙ+ αστυνομικών που εργάζονται σε αυτή.

Τονίζουμε δε ότι μας προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι η απάντηση υπογράφεται από τον προϊστάμενο του γραφείου τύπου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η τακτική αυτή δηλώνει ότι η πολιτική ηγεσία απαξιοί να απαντήσει επιχειρησιακά, ενώ εκ του παραλλήλου εξασφαλίζεται πως η άρνηση δεν έχει χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης, προκειμένου να μη μπορεί να προσβληθεί ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου ως παράνομη και, συνεπώς, άκυρη.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε την απάντηση του Υπουργείου στο σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LGBTI αστυνομικών.

Εμείς, η ΛΟΑΤΚΙ+ ομάδα του Τομέα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζουμε χωρίς τον παραμικρό δισταγμό τη στήριξή μας σε κάθε ευρωπαϊκό και μη θεσμό, που θέτει ως πρόταγμά του την υπεράσπιση, την ενίσχυση και την καθολική εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.»