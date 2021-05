TEDxUniWA Hackathon Pre-event

Το Hackathon Pre-event powered by Kovald του πρώτου TEDx του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η απόλυτη εμπειρία διάδοσης καινοτόμων ιδεών και είναι γεγονός! Το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Μαΐου 2021 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Hackathon Pre-event powered by Kovald του TEDx Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι η πρώτη φορά που ένας διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας θα διεξαχθεί μέσα στα πλαίσια διοργάνωσης ενός ελληνικού TEDx event. Ο διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Hackathon πραγματοποιείται στα πλαίσια της διοργάνωσης του πρώτου συνεδρίου του TEDx University of West Attica, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το τέλος Ιουνίου διαδικτυακά.

ADVERTISING

Το TEDx είναι ένα συνέδριο που θίγει καίρια κοινωνικά, πολιτιστικά και επιστημονικά ζητήματα και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το TEDxUniWA διοργανώνεται, κυρίως, από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι σεβόμενοι τον κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, εργάζονται εθελοντικά. Το όραμά τους, οι αξίες τους και όλα όσα πρεσβεύουν γίνονται φανερά μέσα από τα projects και τις δράσεις τους που πραγματοποιούνται σε σημαντικό βαθμό σύμφωνα με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. για το 2030. Ο χαρακτήρας της διοργάνωσης είναι αμιγώς ανθρωποκεντρικός, καθότι αποτελεί σημείο σύγκλισης και καμπής ανάμεσα στην τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία. Εν καιρώ κοινωνικοοικονομικής κρίσης και πανδημίας το TEDxUniWA θα αποτελέσει παράγοντα αισιοδοξίας, έμπνευσης και κινήτρου ενάντια σε κάθε ψυχική και πνευματική κατάπτωση συντελεστών και θεατών.

Στο Hackathon Pre-event powered by Kovald καταρτισμένοι innovators θα λειτουργήσουν ως μέντορες σε φοιτήτριες και φοιτητές/επίδοξοι startuppers, που θα παρουσιάσουν την ιδέα τους σε μία επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα μέλη της οποίας θα κρίνουν τους νικητές. Οι τρεις νικήτριες ομάδες, προκειμένου να υλοποιήσουν την ιδέα τους, θα κερδίσουν βραβεία αξίας υψηλότερης των 10.000 ευρώ, θα γνωρίσουν καταξιωμένους επιχειρηματίες και θα ζήσουν μία αναντικατάστατη εμπειρία καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, που λίγοι θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν!

Μπορείτε να παραμείνετε συντονισμένοι στην επίσημη ιστοσελίδα https://tedxuniwa.com , στη Facebook σελίδα και στον Instagram λογαριασμό του TEDxUniWA, για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλες τις δράσεις και τα επερχόμενα events!





TEDxUniWA Hackathon Pre-event powered by kovald

Με την ευγενική χορηγία των:

kovald , Teleperformance , The Cube Athens , Estée Lauder



Στοιχεία Επικοινωνίας:

Web: https://tedxuniwa.com

Social media: Facebook | Instagram | Youtube

E-mails: [email protected] | [email protected]

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις