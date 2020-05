WD στο News 24/7 για το σβησμένο γκραφίτι: "Αυτή είναι η νέα κανονικότητα"

O WD (Wild Drawing) είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους street artists των τελευταίων ετών σε παγκόσμια κλίμακα και έχουμε την τύχη μερικά από τα πιο εμβληματικά του έργα να κοσμούν δημόσιους χώρους σε περιοχές της Ελλάδας.

Ένα από τα έργα του βρισκόταν εδώ και πέντε χρόνια στην εξωτερική σκάλα της κεντρικής βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) μέχρι που τελικά "σβήστηκε" για να δώσει τη θέση του σε μια γκρίζα εικόνα.

Μιλώντας στο News 24/7, o WD σχολίασε σχετικά: "Είναι κρίμα αυτό που έγινε. Ὀχι γιατί εἰναι δικό μου έργο, αλλά γιατί σηματοδοτεί την νεα "κανονικότητα" γενικά, αλλά και ειδικά σε ό,τι αφορα τον δημοσιο χώρο, πλατείες, παραλίες, δάση κλπ.

Το έκανα μέρα μεσημέρι, μπαινόβγαινε κόσμος και κανείς δεν ειπε κάτι αρνητικό, ίσα-ίσα. Κι αν ενοχλούσε γιατί δεν το έσβησαν 5 χρόνια τώρα; Welcome to the new "normality".

Σημειώνεται πως σαν πρώτη αντίδραση, μετά τη "γκρίζα κανονικότητα", εμφανίστηκε πάνω στο σημείο που ήταν το έργο, το σύνθημα "this wall used to have art".

Έργα του WD έχουν γίνει "σήμα κατατεθέν" του κέντρου των Αθηνών τα χρόνια της κρίσης, ενώ η περίφημη "κουκουβάγια" του στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Σάμου, έγινε παγκόσμιο viral.

Ακόμη ένα έργο του που φιλοξενείται στην Πολυτεχνειούπολη:

Η περίφημη "κουκουβάγια" στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Σάμου:

"H κουκουβάγια συμβολίζει την σοφία και την ίδια στιγμή είναι το σύμβολο της θεάς Αθηνάς, αυτής που έδωσε το όνομα της στην πόλη της Αθήνας. Από την άλλη η κουκουβάγια ως πουλί είναι διάσημη για την εξαιρετικά καλή όραση της σε μακρινές αποστάσεις ιδιαίτερα σε χαμηλό φωτισμό. Σήμερα η Ελλάδα, και όχι μόνο, βιώνει μία πολύ σκοτεινή φάση και νομίζω ότι είναι ώρα για εμάς να θυμηθούμε την σοφία αυτού του πλάσματος", ήταν το μήνυμά του καλλιτέχνη που συνόδευε το εν λόγω έργο.

Ο άστεγος των Εξαρχείων:

Θυμίζουμε πως στο παρελθόν είχε αμαυρωθεί ένα οικολογικό γκραφίτι του WD σε σχολείο της Νίκαιας, με ακροδεξιούς να γράφουν ξενοφοβικά συνθήματα. Τότε μας έλεγε πως ήταν η πρώτη φορά που αμαυρωνόταν με τέτοιο τρόπο, κάποιο έργο του.

Ο WD έχει σχεδιάσει μεταξύ άλλων και το έργο Exile στην οδό Μελανθίου στου Ψυρρή, ενώ συνηθίζει να καταπιάνεται με ζητήματα κοινωνικής και οικολογικής αφύπνισης.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει γίνει γνωστό πώς αποφασίστηκε το σβήσιμο του mural στην Πολυτεχνειούπολη και το σκεπτικό πίσω από την κίνηση αυτή, καθώς και ποιος το πραγματοποίησε. Ωστόσο, στο Birmingham, την πατρίδα του Banksy, τα έργα του street artist προστατεύονται ως σύγχρονο δείγμα πολιτιστικής κληρονομιάς, ή ακόμη και ως αξιοθέατο, δίνοντας νέα ταυτότητα στην πόλη.

Μπορεί να είναι η μοίρα του γκραφίτι να σβήνεται από άλλους street artist, ωστόσο όταν αυτό γίνεται με τρόπο θεσμικό καταδεικνύει ξεκάθαρα τις προτεραιότητες που θέτει κάθε Αρχή, και την αντίληψή της γύρω από το ζήτημα της σύγχρονης τέχνης, του τί πραγματικά είναι και τί εκπροσωπεί.

Στην περίπτωση του WD τα έργα του μόνο ως δημόσιος "βανδαλισμός" δεν μπορούν να νοούνται, με την "κουκουβάγια" άλλωστε να έχει ενταχθεί στις πολιτιστικές δράσεις που υλοποιήθηκαν κάτω από την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

To Who is Who

O Wild Drawing, γνωστός και ως WD, έχει γεννηθεί στο Μπαλί της Ινδονησίας και είναι απόφοιτος της σχολής Καλών Τεχνών στην Ινδονησία και της σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών Ορνεράκη.

Η δραστηριότητά του στο δρόμο ξεκινά το 2000, ενώ από το 2006 ζει κι εργάζεται στην Αθήνα. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές, και έχει λάβει μέρος σε ομαδικές,εκθέσεις σε Ινδονησία, Ελλάδα, Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε events και φεστιβάλ graffiti/street art τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Η τεχνική του περιλαμβάνει όλη τη γκάμα αυτoύ που συνηθίζουμε να αποκαλούμε street art. Επιλέγει σημεία που είναι ήδη κατεστραμμένα, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και προσπαθεί πάντα να αλληλεπιδρά με το σημείο όπου εργάζεται - με τη χρήση διαφόρων στοιχείων που υπάρχουν σε αυτό - έτσι ώστε να υπάρχει αρμονία ανάμεσα στο έργο και το χώρο που αυτό δημιουργείται.

"Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι νομίζει. Προσωπικά, προτιμώ να βλέπω έναν τοίχο ζωγραφισμένο, από έναν τοίχο γκρι. Από την εμπειρία μου στο δρόμο και τα σχόλια που ακούω, πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αρκετά εξοικειωμένος πια με αυτού του είδους τις δημόσιες αισθητικές παρεμβάσεις, γεγονός πραγματικά αισιόδοξο! Επίσης, πιστεύω πως μέσα από τέτοιες δράσεις φτάνουμε πιο κοντά στην επανοικειοποίηση του δημόσιου χώρου" είχε δηλώσει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του στο News 24/7.

Photos © Wild Drawing