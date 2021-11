Υποβολή αιτήσεων για τα Επαγγελματικά Σεμινάρια Κινηματογράφου & Τηλεόρασης Oxbelly

Η Oxbelly διοργανώνει σε συνεργασία με το National Film and Television School της Αγγλίας (NFTS) και σε συνεργασία και με την στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), έναν κύκλο Επαγγελματικών Σεμιναρίων Κινηματογράφου & Τηλεόρασης, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει τρέχουσες ανάγκες στον κλάδο των οπτικοακουστικών παραγωγών της Ελλάδας.

Τα οικονομικά κίνητρα προσέλκυσης ξένων παραγωγών, το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον της Ελλάδας και ο επαγγελματισμός των ελληνικών συνεργείων, έχουν καταστήσει την χώρα μας ως έναν από τους ελκυστικότερους προορισμούς παγκοσμίως για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Η Oxbelly ξεκινά ένα πρόγραμμα σεμιναρίων σε συνεργασία με μία από τις πιο καταξιωμένες επαγγελματικές σχολές του χώρου, με στόχο να συμβάλει στη περαιτέρω ενδυνάμωση της ελληνικής βιομηχανίας οπτικοακουστικών παραγωγών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν τις δεξιότητες τους, καθώς και σε άτομα που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στον χώρο της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας.

Ξεκινώντας από τον Δεκέμβριο του 2021, το πρόγραμμα θα προσφέρει αρχικά τα εξής τρία διαδικτυακά σεμινάρια: Production Co-ordinators, Post Production Supervision και Budgeting on Movie Magic, τα οποία θα παραδοθούν από καθηγητές του NFTS.

Production Co-ordinators

Τριήμερο εντατικό, διαδικτυακό σεμινάριο. Ημερομηνίες: 1-3 Δεκεμβρίου 2021. Συμμετέχοντες: 15

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα diaries, clearances, συμφωνητικά του cast, wrap reports και άλλα απαραίτητα βήματα για το σωστό σχεδιασμό και συντονισμό μιας παραγωγής.

Το σεμινάριο παραδίδει η Carolina Grisorio.

Post Production Supervision

Τριήμερο εντατικό, διαδικτυακό σεμινάριο. Ημερομηνίες: 6-8 Δεκεμβρίου 2021. Συμμετέχοντες: 15

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η ανάλυση και εξέταση ζητημάτων σωστού προγραμματισμού (scheduling) και οργάνωσης του post production workflow. Το σεμινάριο παραδίδει η Gemma Nicholson.

Budgeting on Movie Magic

Μονοήμερο εντατικό, διαδικτυακό σεμινάριο. Ημερομηνίες: 7 Δεκεμβρίου 2021. Συμμετέχοντες: 12

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μάθουν πώς να αξιοποιούν το Movie Magic Budgeting στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Tο σεμινάριο παραδίδει o Dewi Griffiths.

Για συμμετοχή στα σεμινάρια, είναι επιθυμητή η προϋπηρεσία σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές, αν και όχι απαραίτητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχουν καλή γνώση αγγλικών, καθώς όλα τα μαθήματα θα διεξαχθούν στα αγγλικά.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων, και την αίτηση συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Oxbelly. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2021 και οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν έως τις 26 Νοεμβρίου του 2021.

Αναφορικά με το NFTS

Για μισό αιώνα, το National Film and Television School (NFTS) έχει συμβάλει στην εξέλιξη κορυφαίων Βρετανών και διεθνών δημιουργών. Για αυτή του τη συνεισφορά, έχει τιμηθεί με το 2018 BAFTA Outstanding British Contribution to Cinema Award και με το Queen’s Anniversary Prize for Higher and Further Education. Μεταξύ των αποφοίτων του συναντάμε τους: βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας Roger Deakins, βραβευμένο με Όσκαρ animator Nick Park (WALLACE & GROMIT), τους καταξιωμένους σκηνοθέτες Lynne Ramsay (YOU NEVER WERE REALLY HERE, WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN) και David Yates (HARRY POTTER, FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM) και τους φημισμένους σκηνοθέτες ντοκιμαντέρ Kim Longinotto (PINK SARIS, GAEA GIRLS) και Nick Broomfield (WHITNEY: CAN I BE ME, KURT AND COURTNEY).

Το NFTS διοργανώνει περισσότερα από 30 MA, Diploma και Certificate courses - καθώς και μεγάλο αριθμό short courses - στους κλάδους του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του gaming. Παρέχει περισσότερα behind the camera courses από οποιαδήποτε άλλη σχολή κινηματογράφου, όπως μαθήματα σκηνοθεσίας και διεύθυνσης φωτογραφίας, επίβλεψη σεναρίου και production accounting.

Αναφορικά με την Oxbelly και την Faliro House

Η Οxbelly ιδρύθηκε το 2015 από τον Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο (Faliro House), με σκοπό την υποστήριξη επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα.

Από το 2016 έως το 2018, η Oxbelly φιλοξένησε το Faliro House | Sundance Mediterranean Screenwriters Workshop και το 2019 εγκαινίασε τα Oxbelly Screenwriters and Directors Labs. Τα Labs τελούν υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη (TRIGONOMETRY) και προσφέρουν σε κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να δουλέψουν στο σενάριο της πρώτης ή δεύτερης μεγάλου μήκους ταινίας τους, καθώς και να σκηνοθετήσουν μια σκηνή από το σενάριό τους, υπό την καθοδήγηση έμπειρων συναδέλφων τους.

Στους επαγγελματίες που έχουν τιμήσει την Oxbelly με την εργασία τους, συμπεριλαμβάνονται οι Maren Ade (TONI ERDMANN), Paul Thomas Anderson (LICORICE PIZZA), Lisa Cholodenko (OLIVE KITTERIDGE), Willem Dafoe (THE FRENCH DISPATCH), Greg Daniels (SPACE FORCE), Mati Diop (ATLANTICS), Nick Kroll (BIG MOUTH), Lulu Wang (THE FAREWELL), και Roger Ross Williams (LIFE, ANIMATED).

Η Faliro House ιδρύθηκε το 2008 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και ψηφιακού περιεχομένου, με ελληνικές παραγωγές όπως Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΤΡΥΠΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ του Γιάννη Οικονομίδη, ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ Κ. της Εύας Στεφανή, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΑΠΟ ΔΩ του Σταύρου Τσιώλη, SUNTAN του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, MISS VIOLENCE του Αλέξανδρου Αβρανά, ATTENBERG της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη, και DIGGER του Τζώρτζη Γρηγοράκη (εκπροσώπηση της Ελλάδας στα βραβεία Όσκαρ 2022). Οι διεθνείς παραγωγές της εταιρείας περιλαμβάνουν έργα όπως τα TRUFFLE HUNTERS των Michael Dweck και Greg Kershaw, ONLY LOVERS LEFT ALIVE του Jim Jarmusch, TOMMASO του Abel Ferrara, VOYAGE OF TIME του Terrence Malick, TAKE SHELTER του Jeff Nichols, και τα υποψήφια για Όσκαρ Σεναρίου BEFORE MIDNIGHT του Richard Linklater και THE LOBSTER του Γιώργου Λάνθιμου. Η εταιρεία επίσης δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών παραγωγής σε studios του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των Disney, Amazon, Universal, Paramount, BBC και Netflix.

