Aaron Carter: Νεκρός στα 34 του ο γνωστός τραγουδιστής

Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του το Σάββατο (05/11) ο διάσημος ράπερ και ηθοποιός Aaron Carter σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του TMZ, το σώμα του γνωστού τραγουδιστή εντοπίστηκε στην μπανιέρα του σπιτιού του στο Λάνκαστερ της Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με αναφορές, οι αρχές έλαβαν μια κλήση στο 911 στις 11 το πρωί του Σαββάτου (05/11) για πνιγμό ενός άνδρα στην μπανιέρα.

Ντετέκτιβ από το τμήμα ανθρωποκτονιών μετέβησαν στο σημείο, ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκληματική ενέργεια, ενώ δήλωσαν πως πρόκειται για τυπική διαδικασία.

Η επίσημη αιτία θανάτου είναι άγνωστη και πιθανότατα δεν θα αποκαλυφθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η νεκροψία και η έκθεση του ιατροδικαστή.

Τα τελευταία χρόνια, ο Carter έχει μιλήσει για την ψυχική του υγεία και τον εθισμό του στα ναρκωτικά.

Ο Carter ήταν ένα σύμβολο της ποπ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με επιτυχημένα τραγούδια όπως το "I want Candy" και το "I'm all about you". Ο αδερφός του, Nickolas Carter, είναι μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος "Backstreet Boys".

Τρεις μέρες πριν από τον θάνατό του, ο Aaron Carter είχε μπλεξίματα με την αστυνομία, μετά από καταγγελία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλλά τελικά δεν βρέθηκε κάτι.

Το 107 είχε συλληφθεί μαζί με τη σύντροφό του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και κατοχή ναρκωτικών.

