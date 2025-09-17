Αεροπλάνο παραλίγο να συγκρουστεί με το Air Force One του Τραμπ

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πετούσε προς τη Βρετανία, αεροπλάνο παραλίγο να πέσει πάνω στο Air Force One.

Παραλίγο ατύχημα στον αέρα για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, που κατευθυνόταν προς τη Μεγάλη Βρετανία, όπου μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Αεροσκάφος της Spirit Airlines πλησίασε το Air Force One, με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να δίνουν εντολή στους πιλότους της να απομακρυνθούν.

«Στρίψτε 20 μοίρες δεξιά», είπε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με ηχογραφήσεις από το liveatc.net και επανέλαβε την εντολή τουλάχιστον τρεις φορές. «Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή. Είναι άσπρος και μπλε» πρόσθεσε.

Προκαταρκτικά δεδομένα πτήσης από το flightradar24.com υποδεικνύουν ότι τα δύο αεροσκάφη πλησίασαν σε απόσταση περίπου 11 μιλίων (17,7 χλμ).

«Η ασφάλεια είναι πάντα η κορυφαία προτεραιότητά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Spirit στο CBS News. «Η πτήση 1300 της Spirit ακολούθησε τις διαδικασίες και τις οδηγίες του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς τη Βοστώνη και προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα»

Οι απαντήσεις των πιλότων της Spirit ήταν ακατανόητες λόγω στατικής στον ήχο του ATC, αλλά τα αεροσκάφη δεν πλησίασαν ποτέ σε απόσταση που η FAA θα θεωρούσε επικίνδυνη, αν και σαφώς πλησίασαν περισσότερο από ό,τι ήθελαν οι ελεγκτές.