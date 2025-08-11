Αυστρία: Επιβάτης βγήκε να καπνίσει και… γαντζώθηκε σε τρένο υψηλής ταχύτητας

Αναστάτωση προκάλεσε επιβάτης που έμεινε κρεμασμένος έξω από τρένο υψηλής ταχύτητας στην Αυστρία, όταν εκείνο αναχώρησε από τον σταθμό πριν ολοκληρώσει το τσιγάρο του.

Ένας άνδρας επέζησε γαντζωμένος στο εξωτερικό μέρος τρένου υψηλής ταχύτητας στην Αυστρία, όπως ανακοίνωσαν οι κρατικοί σιδηρόδρομοι, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, το τρένο αναχώρησε ενώ εκείνος έκανε διάλειμμα για τσιγάρο.

Ο άνδρας πιάστηκε από το εξωτερικό του τρένου στον σταθμό Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης, αργά το βράδυ του Σαββάτου, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Αυστριακών Σιδηροδρόμων Χέρμπερτ Χόφερ, και αργότερα επιβιβάστηκε όταν το τρένο πραγματοποίησε αναγκαστική στάση.

«Είναι ανεύθυνο. Τέτοια περιστατικά συνήθως καταλήγουν σε θάνατο», είπε ο Χόφερ. «Και δεν θέτεις μόνο τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Αν καταλήξεις κάτω από το τρένο, τότε εμπλέκονται διασώστες, αστυνομία, πυροσβεστική».

Το τρένο Railjet κατευθυνόταν από τη Ζυρίχη προς τη Βιέννη και αναχώρησε από το Σανκτ Πέλτεν στην ώρα του, αλλά έφτασε στη Βιέννη με επτά λεπτά καθυστέρηση, ανέφερε ο Χόφερ.

Τα τρένα Railjet μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως 230 χλμ./ώρα, ωστόσο δεν είναι γνωστό με ποια ταχύτητα κινούνταν όταν ο άνδρας ήταν γαντζωμένος επάνω του.

Σύμφωνα με αυστριακή εφημερίδα, επιβάτης του τρένου είπε ότι ο άνδρας πήδηξε στον χώρο ανάμεσα σε δύο βαγόνια όταν αυτό ξεκίνησε να αναχωρεί από τον προγραμματισμένο σταθμό στο Σανκτ Πέλτεν. Ο άνδρας είχε εκμεταλλευτεί τη στάση για να καπνίσει τσιγάρο στην αποβάθρα.

Λίγο αργότερα άρχισε να χτυπά τα παράθυρα για να τραβήξει την προσοχή, με αποτέλεσμα ο προϊστάμενος του τρένου να ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης, προτού το πλήρωμα τον ανεβάσει μέσα.

«Ο προϊστάμενος τού τα ‘ψαλε για τα καλά», είπε ο επιβάτης στην εφημερίδα.