Αίγυπτος: Τρεις διπλωμάτες του Κατάρ νεκροί σε τροχαίο

Οι αιγυπτιακές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τρεις διπλωμάτες του Κατάρ σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο Σαρμ ελ Σέιχ

Τρία μέλη του διπλωματικού σώματος του Κατάρ έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ, στην Ερυθρά Θάλασσα και ακόμη δυο διπλωμάτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ενημέρωση του πρακτορείου Reuters από δυο πηγές του στα αιγυπτιακά σώματα ασφαλείας τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12/10).

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο αν επρόκειτο για μέλη της ομάδας του Κατάρ που συμμετείχε με μεσολαβητικό ρόλο, μαζί με αιγύπτιους διπλωμάτες, στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Στη Σαρμ ελ Σέιχ αναμένεται να φιλοξενηθεί αύριο Δευτέρα διεθνής σύνοδος με σκοπό να οριστικοποιηθεί το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Οι αιγυπτιακές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.