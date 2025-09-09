Al Jazeera: Άνευ προηγουμένου η επιδρομή του Ισραήλ στο Κατάρ

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, με το Ισραήλ να στοχεύει αξιωματούχους της Χαμάς εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία στη Γάζα.

Η απόπειρα δολοφονίας κατά στελεχών της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ ανταποκρίνεται πλήρως στη ρητορική των Ισραηλινών αξιωματούχων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα φτάσουν στους ηγέτες της Χαμάς όπου και αν βρίσκονται, όπως έκαναν με τον πολιτικό ηγέτη της οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, αυτές οι αεροπορικές επιδρομές είναι σίγουρα άνευ προηγουμένου. Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έλαβε μέτρα για να μετριάσει τις απώλειες αμάχων, αλλά αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψιν με επιφύλαξη, δεδομένου του αριθμού των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί στην περιοχή αδιακρίτως, χωρίς να υφίσταται συνέπειες για τις ενέργειές του. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτεθεί σε πολλές περιοχές, συγκεκριμένα στη Λωρίδα της Γάζας, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη, το Ιράν και τώρα το Κατάρ.

Το [Κατάρ] είναι μια χώρα που φιλοξενεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την επίτευξη εκεχειρίας και που εργάζεται για να καταλήξει σε κάποιο είδος συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Αυτό θα θεωρηθεί σαφώς ως κλιμάκωση, επειδή ο ισραηλινός στρατός ενεργεί με τρόπο που δεν έχει ξανακάνει, λέγοντας ότι λαμβάνει νέα μέτρα, ειδικά με φόντο τα σχέδια για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.