Άμπερ Χερντ: Εταιρεία καλλυντικών καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της για κακοποίηση από τον Τζόνι Ντεπ

Γνωστή εταιρεία καλλυντικών μπαίνει στη δικαστική μάχη που εκτυλίσσεται ανάμεσα στον Τζόνι Ντεπ και την Άμπερ Χερντ, παίρνοντας θέση και διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βιρτζίνια, η Άμπερ Χερντ και οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι η ηθοποιός χρησιμοποιούσε το κονσίλερ All In One Correcting Kit της Milani για να καλύψει τους μώλωπες που είχε από την κακοποίηση του πρώην συζύγου της.

Ο δικηγόρος της ηθοποιού Μπέντζαμιν Ρόντερμπορντ δήλωσε κατά την ομιλία του στο δικαστήριο, ότι η Χερντ κουβαλούσε πάντοτε μαζί της το συγκεκριμένο προϊόν μακιγιάζ στην τσάντα της, για να βεβαιωθεί ότι οι μελανιές της δεν ήταν ποτέ ορατές στο κοινό.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο άλλος δικηγόρος της Χερντ έβγαλε ακόμη και την παλέτα του εν λόγω κονσίλερ - η οποία δεν είναι πλέον διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας, αλλά είναι καταχωρημένη σε έναν ιστότοπο μεταπώλησης - και την έδειξε στο δικαστήριο.

"Αυτό χρησιμοποίησε", είπε ο δικηγόρος της κατά την εναρκτήρια ομιλία του, η οποία έλαβε χώρα στις 12 Απριλίου, καθώς κρατούσε το All In One Correcting Kit.

"Έγινε πολύ έμπειρη σε αυτό. Θα ακούσετε τη μαρτυρία της Άμπερ σχετικά με το πώς έπρεπε να αναμείξει τα διαφορετικά χρώματα του μακιγιάζ για τις διαφορετικές ημέρες των μωλώπων της, καθώς μέρα με τη μέρα άλλαζαν οι αποχρώσεις τους, και πώς χρησιμοποιούσε το κονσίλερ για να μπορέσει να τους καλύψει", είπε.

Η απάντηση της εταιρείας καλλυντικών Milani

Η εταιρεία καλλυντικών Milani Cosmetics κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο TikTok, μέσω του οποίου ισχυρίζεται ότι το προϊόν για το οποίο έκαναν λόγο οι δικηγόροι της ηθοποιού, βγήκε στην αγορά αφότου ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερ Χερντ είχαν χωρίσει.

Συγκεκριμένα, σημειώνει πως η κακοποίηση που ισχυρίζεται η Άμπερ Χερντ ότι υπέστη έλαβε χώρα την περίοδο 2014 - 2016. Το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 2016 και η παλέτα του μακιγιάζ κυκλοφόρησε το 2017.

"Μας ρωτήσατε... Το βίντεο δείχνει πως το Correcting Kit της εταιρείας μας κυκλοφόρησε το 2017", έγραψε η εταιρεία στη λεζάντα του βίντεο.

Στο βίντεο βλέπουμε έναν υπάλληλο της Milani να δείχνει μια παρουσίαση power point για τα προϊόντα της και να εξηγεί πως το εν λόγω κονσίλερ δεν υπήρχε καν την περίοδο που η Χερντ καταγγέλλει πως υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Η εταιρεία δεν δήλωσε εάν ήταν διαθέσιμα ή όχι πρώιμα δείγματα του συγκεκριμένου προϊόντος πριν από την κυκλοφορία του.

"Είμαστε εδώ για να παρέχουμε τα τεκμήρια στην υπόθεση", πρόσθεσε η εταιρεία στα σχόλια.

Ενώ μερικοί άνθρωποι υποστήριξαν την εταιρεία για την κατάρριψη των ισχυρισμών της Χερντ, άλλοι την επέκριναν για εκμετάλλευση της υπόθεσης και ότι προσπαθεί να βγάλει κέρδος από αυτήν.

